Komission visio: puhdas ja kilpailukykyinen Euroopan autoteollisuus
Komissio esitteli tänään autoteollisuutta koskevan paketin, jolla tuetaan alan siirtymistä puhtaaseen liikkuvuuteen. Se sisältää kunnianhimoisen mutta käytännönläheisen etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on ilmastoneutraalius ja strateginen riippumattomuus vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi valmistajille on luvassa enemmän joustoa. Paketilla myös yksinkertaistetaan sääntöjä, mikä on ollut EU:n teollisuuden toive.
Autoteollisuus on ollut merkittävä osa Euroopan teollisuutta vuosikymmenten ajan. Se on työllistänyt miljoonia ihmisiä ja tuottanut teknologisia innovaatioita. Kun maailma muuttuu, uudet teknologiat ja toimijat muuttavat myös autoteollisuutta.
Tänään esitetyllä paketilla vahvistetaan, että markkinat ovat edelleen siirtymässä vahvasti päästöttömiin ajoneuvoihin, vaikka teollisuudelle annetaan joustovaraa hiilidioksiditavoitteiden saavuttamiseksi. Paketilla myös tuetaan Euroopan unionissa valmistettuja autoja ja akkuja. Yritysten ajoneuvokantaa koskevalla aloitteella kannustetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen käyttöönottoon.
Käytännöllisin askelin kohti puhdasta liikkuvuutta
Komission paketissa käsitellään autoteollisuuden siirtymävaihetta sekä kysynnän että tarjonnan näkökulmasta. Tarjonnan osalta siinä esitetään henkilö- ja pakettiautojen nykyisten hiilidioksidipäästönormien tarkistamista sekä kohdennettua muutosta raskaiden ajoneuvojen vastaaviin normeihin. Kysynnän osalta siinä ehdotetaan yritysten ajoneuvokantojen hiilestä irtautumista edistävää aloitetta, joka sisältää päästöttömiä ja vähäpäästöisiä autoja koskevat sitovat kansalliset tavoitteet.
Hiilidioksidipäästönormeihin esitetään nyt lisää joustoa, jotta voimme tukea teollisuutta ja lisätä teknologianeutraaliutta. Samalla normit parantavat ennustettavuutta valmistajien kannalta ja viitoittavat selkeästi markkinoiden tietä sähköistämiseen.
Vuodesta 2035 alkaen autonvalmistajien on noudatettava pakokaasupäästöjen 90 prosentin vähennystavoitetta. Loput 10 prosenttia on kompensoitava käyttämällä unionissa valmistettua vähähiilistä terästä tai sähkö- ja biopolttoaineita. Näin ladattavia hybridiautoja, niin kutsuttuja toimintasäteen laajentajia (range extenders), kevythybridiautoja ja polttomoottoriautoja voidaan rekisteröidä täyssähkö- ja vetyautojen ohella myös vuoden 2035 jälkeen.
Ennen vuotta 2035 autonvalmistajat voivat saada ”superbonuksia” Euroopan unionissa valmistetuista pienistä kohtuuhintaisista sähköautoista. Tämä kannustaa tuomaan markkinoille pienempiä sähköautomalleja. Henkilö- ja pakettiautoja koskevaan vuoden 2030 tavoitteeseen lisätään joustavuutta sallimalla ajalliset joustot (banking & borrowing) vuosina 2030–2032. Pakettiautoille myönnetään lisäjoustoa vähentämällä vuoden 2030 hiilidioksidipäästötavoitetta 50 prosentista 40 prosenttiin.
Komissio ehdottaa myös kohdennettua muutosta raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeihin.
Yritysten autokannoille asetetaan jäsenmaissa tavoitteita, joilla tuetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoa. Päästöttömyydestä tai vähäpäästöisyydestä ja EU:ssa valmistamisen ”Made in EU” -periaatteesta tehdään julkisen rahoitustuen edellytys.
Vahvempi eurooppalainen akkuteollisuus
EU:ssa valmistettujen akkujen arvoketjun kehittämistä vauhditetaan 1,8 miljardilla eurolla niin kutsutulla akkubuusterialoitteella. Osana akkubuusteria eurooppalaisia akkukennojen tuottajia tuetaan 1,5 miljardin euron korottomilla lainoilla. Lisäksi sillä tuetaan investointeja, luodaan eurooppalainen akkujen arvoketju sekä edistetään innovointia.
Vähemmän byrokratiaa ja paremmat edellytykset siirtymälle
Autoteollisuuden sääntelypaketilla kevennetään eurooppalaisten valmistajien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, parannetaan niiden maailmanlaajuista kilpailukykyä sekä vapautetaan resursseja hiilestä irtautumiseen.
Pieniä kohtuuhintaisia autoja koskevalla aloitteella otetaan käyttöön uusi ajoneuvoluokka, johon kuuluvat enintään 4,2 metrin pituiset sähköajoneuvot. Näin jäsenmaat ja niiden viranomaiset voivat kehittää kohdennettuja kannustimia, joilla lisätään EU:ssa tuotettujen pienten sähköajoneuvojen kysyntää.
