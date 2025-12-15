Espoon sairaalakampukselle rakennetaan osastopalvelut

Espoon sairaalakampuksen hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma kuvaa koko muutoskokonaisuuden ja käynnistää tilamuutokset. Tarkoituksena on muuntaa sairaalapalvelujen osastotoiminnan käyttöön tilat, joissa on 45 sairaansijaa. Kohteeseen toteutetaan toiminnan vaatimat välttämättömät muutostyöt vuoden 2026 aikana.

Nummelan terveysaseman osastotoiminnan tilat ovat elinkaarensa lopussa, toiminta siirtyy Espoon sairaalan uusiin tiloihin vaiheittain loppuvuodesta 2026 alkaen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Samassa yhteydessä Nummelan osasto sulkeutuu ja Jorvin sairaalassa toimiva päivystysosasto siirtyy Espoon sairaalan tiloihin.

Espoon sairaalakampuksen hankesuunnitelman mukaisesti Jorvin sairaalan kampuksen tiloihin suunnitellaan myös selviämishoitoasemaa yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa.

Ikääntyneiden palvelualueen palveluseteleiden arvojen korottaminen ja lakkauttaminen

Aluehallitus päätti korottaa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliä. Uusi minimiarvo on 4,51 euroa vuorokaudelta ja enimmäisarvo on 153,48 euroa vuorokaudelta. Samalla päätettiin korottaa lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvo vuorokaudelta 180,47 euroon ja omaishoidon vapaan aikainen hoito kotona -palvelusetelin arvo vuorokaudelta 180,47 euroon. Muutokset palvelusetelien uusissa arvoissa tulevat voimaan 1.1.2026 alkaen.

Aluehallitus teki lisäysesityksen selvityksestä, jonka mukaan tuodaan ehdotus siitä, millaisin toimenpitein palvelusetelijärjestelmää voidaan ympärivuorokautisessa hoivassa jatkossa muuttaa niin, että palvelusetelin arvo on asiakkaalle kohtuullinen ja sen avulla on mahdollista hankkia sen tarkoittama ympärivuorokautinen hoiva.

Aluehallitus päätti lakkauttaa kotisiivouksen palvelusetelin alemman, 23 euron luokan 31.12.2025. Jatkossa siivouksen palvelusetelin voi saada yhä useampi ja sen arvo on kaikille 26 euroa tunnilta. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluseteli lakkautetaan 28.2.2026. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on kilpailutettu, joten palvelun järjestäminen palvelusetelillä ei ole enää tarkoituksenmukaista.

Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemapalvelut

Aluehallitus hyväksyi Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemapalvelujen liikkeenluovutussopimuksen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä hyvinvointialueelle. Karjalohjan ja Sammatin terveysasemapalvelut lakkautetaan ulkoistamissopimuksen päättyessä 31.3.2026 aluevaltuuston jo aiemmin hyväksymien palvelustrategian linjausten mukaisesti.

Esittelijä täydensi esitystään: Karjalohjan ja Sammatin ulkoistettujen terveysasemien toimintaa ei kilpailuteta uudelleen. Perustason terveys- ja neuvolapalveluja turvataan mahdollisuuksien mukaan jatkossakin yhteiskäyttöisissä tai tarkoituksenmukaisissa tiloissa liikkuvia palveluja hyödyntäen ja kehittäen. Toteuttamissuunnitelma tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi ennen nykyisen ulkoistamissopimuksen päättymistä.