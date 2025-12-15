Avdelningstjänster byggs på Esbo sjukhuscampus

Projektplan för Esbo sjukhuscampus

Projektplanen beskriver hela ändringshelheten och inleder lokaländringarna. Syftet är att omvandla lokaler med 45 vårdplatser för att användas av sjukhustjänsternas avdelningsverksamhet. De nödvändiga ändringsarbeten som verksamheten kräver genomförs i objektet under år 2026.

Lokalerna för avdelningsverksamheten vid Nummela hälsostation är i slutet av sin livscykel, verksamheten flyttas etappvis till Esbo sjukhus nya lokaler från slutet av 2026 enligt servicenätsplanen. I samband med detta stängs avdelningen i Nummela.

Enligt projektplanen för Esbo sjukhuscampus planeras även en tillnyktringsstation i lokalerna på Jorvs sjukhuscampus i samarbete med HUS-sammanslutningen.

Höjning av värdet på vissa servicesedlar och avskaffande av vissa servicesedlar inom serviceområdet för äldre

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade höja värdet på servicesedeln för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Det nya minimivärdet är 4,51 euro per dygn och maximivärdet är 153,48 euro per dygn. Samtidigt beslutade styrelsen höja värdet på servicesedeln för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg till 180,47 euro per dygn och värdet på servicesedeln för vård i hemmet under närståendevårdarens ledighet till 180,47 euro per dygn. Ändringarna i värdena träder i kraft den 1 januari 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen lämnade ett tilläggsförslag om en utredning. Enligt utredningen ges ett förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att i fortsättningen ändra servicesedelsystemet inom heldygnsomsorgen så att servicesedelns värde blir rimligt för klienten och gör det möjligt att skaffa den avsedda heldygnsomsorgen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade avskaffa den lägre kategorin på 23 euro för servicesedeln för hemstädning den 31 december 2025. I fortsättningen kan allt fler få servicesedeln för städning och dess värde är 26 euro per timme för alla. Servicesedeln för maskinell dosdispensering av läkemedel avskaffas den 28 februari 2026. Den maskinella dosdispenseringen av läkemedel har konkurrensutsatts, så det är inte längre ändamålsenligt att ordna tjänsten med servicesedel.

Hälsostationstjänsterna i Pusula, Karislojo och Sammatti

Välfärdsområdesstyrelsen godkände avtalet om överlåtelse av rörelse för hälsostationstjänsterna i Pusula, Karislojo och Sammatti från Mehiläinen Terveyspalvelut Oy till välfärdsområdet. Hälsostationstjänsterna i Karislojo och Sammatti läggs ner när utkontrakteringsavtalet löper ut den 31 mars 2026 i enlighet med de riktlinjer för servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige redan tidigare har godkänt.

Föredraganden kompletterade sitt förslag: Verksamheten på de utkontrakterade hälsostationerna i Karislojo och Sammatti konkurrensutsätts inte på nytt. Hälsovårds- och rådgivningstjänster på basnivå tryggas i mån av möjlighet även i fortsättningen i gemensamma eller ändamålsenliga lokaler genom att utnyttja och utveckla mobila tjänster. Genomförandeplanen kommer att föreläggas välfärdsområdesstyrelsen för behandling innan det nuvarande utkontrakteringsavtalet löper ut.