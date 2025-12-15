Avdelningstjänster byggs på Esbo sjukhuscampus

15.12.2025 16:56:46 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för utveckling av Esbo sjukhuscampus. Dessutom godkändes höjningen av de föreslagna servicesedelvärdena inom tjänsterna för äldre och avskaffandet av två servicesedlar. Välfärdsområdesstyrelsen godkände också avtalet om överlåtelse av rörelse för hälsostationstjänsterna i Pusula, Karislojo och Sammatti från Mehiläinen Terveyspalvelut Oy till välfärdsområdet. Dessutom inrättade välfärdsområdesstyrelsen en samarbetsgrupp för beredskap och befolkningsskydd för välfärdsområdet.

Projektplan för Esbo sjukhuscampus

Projektplanen beskriver hela ändringshelheten och inleder lokaländringarna. Syftet är att omvandla lokaler med 45 vårdplatser för att användas av sjukhustjänsternas avdelningsverksamhet. De nödvändiga ändringsarbeten som verksamheten kräver genomförs i objektet under år 2026.

Lokalerna för avdelningsverksamheten vid Nummela hälsostation är i slutet av sin livscykel, verksamheten flyttas etappvis till Esbo sjukhus nya lokaler från slutet av 2026 enligt servicenätsplanen. I samband med detta stängs avdelningen i Nummela.

Enligt projektplanen för Esbo sjukhuscampus planeras även en tillnyktringsstation i lokalerna på Jorvs sjukhuscampus i samarbete med HUS-sammanslutningen.

Höjning av värdet på vissa servicesedlar och avskaffande av vissa servicesedlar inom serviceområdet för äldre

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade höja värdet på servicesedeln för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Det nya minimivärdet är 4,51 euro per dygn och maximivärdet är 153,48 euro per dygn. Samtidigt beslutade styrelsen höja värdet på servicesedeln för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg till 180,47 euro per dygn och värdet på servicesedeln för vård i hemmet under närståendevårdarens ledighet till 180,47 euro per dygn. Ändringarna i värdena träder i kraft den 1 januari 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen lämnade ett tilläggsförslag om en utredning. Enligt utredningen ges ett förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att i fortsättningen ändra servicesedelsystemet inom heldygnsomsorgen så att servicesedelns värde blir rimligt för klienten och gör det möjligt att skaffa den avsedda heldygnsomsorgen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade avskaffa den lägre kategorin på 23 euro för servicesedeln för hemstädning den 31 december 2025. I fortsättningen kan allt fler få servicesedeln för städning och dess värde är 26 euro per timme för alla. Servicesedeln för maskinell dosdispensering av läkemedel avskaffas den 28 februari 2026. Den maskinella dosdispenseringen av läkemedel har konkurrensutsatts, så det är inte längre ändamålsenligt att ordna tjänsten med servicesedel.

Hälsostationstjänsterna i Pusula, Karislojo och Sammatti

Välfärdsområdesstyrelsen godkände avtalet om överlåtelse av rörelse för hälsostationstjänsterna i Pusula, Karislojo och Sammatti från Mehiläinen Terveyspalvelut Oy till välfärdsområdet. Hälsostationstjänsterna i Karislojo och Sammatti läggs ner när utkontrakteringsavtalet löper ut den 31 mars 2026 i enlighet med de riktlinjer för servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige redan tidigare har godkänt.

Föredraganden kompletterade sitt förslag: Verksamheten på de utkontrakterade hälsostationerna i Karislojo och Sammatti konkurrensutsätts inte på nytt. Hälsovårds- och rådgivningstjänster på basnivå tryggas i mån av möjlighet även i fortsättningen i gemensamma eller ändamålsenliga lokaler genom att utnyttja och utveckla mobila tjänster. Genomförandeplanen kommer att föreläggas välfärdsområdesstyrelsen för behandling innan det nuvarande utkontrakteringsavtalet löper ut.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområdevälfärdsområdesstyrelsen

Yhteyshenkilöt

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Puh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Espoon sairaalakampukselle rakennetaan osastopalvelut15.12.2025 16:51:29 EET | Tiedote

Aluehallitus hyväksyi Espoon sairaalakampuksen kehittämisen hankesuunnitelman. Samoin hyväksyttiin esitettyjen ikääntyneiden palvelualueen palveluseteleiden arvojen korottaminen ja kahden palvelusetelin lakkauttaminen. Aluehallitus hyväksyi myös Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemapalvelujen liikkeenluovutussopimuksen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä hyvinvointialueelle. Lisäksi aluehallitus asetti hyvinvointialueen valmiuden, varautumisen ja väestönsuojelun yhteistyöryhmän.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye