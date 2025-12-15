SDP:n Paula Werning: Hallituksen on lopetettava sopimuspalokuntien näivettäminen
SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii sisäministeri Mari Rantasta ja hallitusta viipymättä turvaamaan sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Werningin mukaan hallituksen teot ovat räikeässä ristiriidassa sekä hallitusohjelman että sisäisen turvallisuuden selonteon kanssa.
Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa on jo irtisanottu sopimuspalokuntien sopimuksia, ja vastaavanlaisia säästöpaineita on näkyvissä myös muilla hyvinvointialueilla. Kyse on rahallisesti hyvin pienistä, mutta sopimuspalokuntien toiminnan ja koko suomalaisen pelastustoimen kannalta erittäin suurista säästöistä.
– Sopimuspalokunnat ovat monella paikkakunnalla se ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta apu saadaan ajoissa perille. Nyt hyvinvointialueet pakotetaan tekemään lyhytnäköisiä säästöjä, jotka heikentävät ihmisten turvallisuutta ja romuttavat sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä, kansanedustaja Werning sanoo.
Werning muistuttaa, että sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky on kirjattu selkeästi sekä hallitusohjelmaan että valtioneuvoston tuoreeseen selontekoon sisäisestä turvallisuudesta.
– Hallitusohjelmassa todetaan sanatarkasti: ”Sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky turvataan.” Lisäksi 11.9.2025 päivätyssä Valtioneuvoston selonteossa sisäisestä turvallisuudesta todetaan, että erityisesti sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli ensivastetoimijoina ja pelastuspalvelujen tuottajina ja niiden toimintaedellytyksistä tulee huolehtia. Nyt kentällä tapahtuu aivan päinvastaista, Werning arvostelee.
Werning kertoo nostaneensa sopimuspalokuntien tilanteen esiin useaan otteeseen eduskunnassa yhdessä muiden kansanedustajien kanssa.
– Olen jo viime vuonna kysynyt asiasta sisäministeri Rantaselta. Silloinkin ministeri vastasi, että hallitusohjelman mukaisesti pelastajien koulutusmäärää lisätään ja sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky turvataan. Tämän lupauksen kanssa nykyiset irtisanomiset ja säästöt eivät yksinkertaisesti ole yhteensopivia, Werning toteaa.
Werningin mielestä hallituksen on nyt tehtävä selvä pesäero puheiden ja tekojen välille ja ohjattava hyvinvointialueet turvaamaan sopimuspalokuntatoiminta.
– Jos sopimuspalokuntien tukeminen on tämän kaltaista kuin se nyt käytännössä on, voitteko lopettaa sen? On rehellisempää myöntää, ettei hallitus toteuta omia linjauksiaan, kuin jatkaa juhlapuheita samaan aikaan kun sopimuksia irtisanotaan ja toimintaedellytyksiä kavennetaan, kansanedustaja Werning sanoo.
Werning korostaa, että sopimuspalokunnat ovat olennainen osa suomalaista turvallisuusjärjestelmää, erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
– Sopimuspalokunnat ovat turvallisuuden kivijalka monessa kunnassa. Niiden varassa ovat nopea ensivaste, pelastustoimi ja usein myös paikallisyhteisön kriisinkestävyys. Tätä kokonaisuutta ei voi eikä saa ajaa alas näennäisten säästöjen nimissä, Werning painottaa.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
