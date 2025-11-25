Suomalaisyhtiö UpCloud avaa datakeskuksen Tanskaan
Suomalainen pilvipalveluyhtiö UpCloud avaa tänään 16. joulukuuta 2025 uuden datakeskuksen Tanskan pääkaupunkialueelle. Avauksen taustalla on eurooppalaisten yritysten kasvava tarve varmistaa, että yritys- ja asiakasdata pysyy Euroopassa ja EU-lainsäädännön alla. Uuden datakeskuksen myötä UpCloudilla on yhteensä yhdeksän datakeskusta eri puolilla Eurooppaa.
Uusi datakeskus sijaitsee Ballerupin kunnassa, noin 15 kilometrin päässä Kööpenhaminasta. Se palvelee sijaintinsa takia erityisesti yrityksiä, joilla on käyttäjiä tai palveluja Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa tai Baltian maissa.
UpCloud on vastuussa palvelinympäristön toimivuudesta ja ylläpidosta sekä datan käsittelystä kokonaisuudessaan. Koska UpCloud toimii Suomen lain ja EU-säädösten alaisuudessa, asiakkaat voivat varmistua siitä, että heidän datansa säilyy Euroopassa, eikä kuulu Yhdysvaltain lainkäyttövallan piiriin.
"Avasimme datakeskuksen Tanskaan, koska se on pitkään ollut Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan verkkoyhteyksien tärkeä solmukohta ja innovaatioiden keskus. Olemme iloisia, kun voimme toteuttaa tämän yhdessä paikallisten kumppaneiden, kuten Solitan kanssa", sanoo UpCloudin toimitusjohtaja Arno Schäfer.
"Toimintavarmuus ja varautuminen häiriötilanteisiin on asiakkaillemme erittäin tärkeää. Siksi Tanskan datakeskuksemme sijaitsee maantieteellisesti erillään muista UpCloudin datakeskuksista. Datakeskusverkostomme laajenee Pohjoismaissa entisestään, kun avaamme lähiaikoina datakeskuksen myös Norjaan", Schäfer jatkaa.
Datakeskus käyttää sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. UpCloudin muut Euroopan datakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Espanjassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa.
UpCloud on riippumaton ja johtava eurooppalainen pilvipalveluntarjoaja, joka on perustettu Suomessa vuonna 2011 ja toimii globaalisti neljällä mantereella. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2024 noin 30 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 130 henkilöä. EU-suvereenina toimijana UpCloud toimii täysin eurooppalaisen lainsäädännön ja hallinnan alla ja tuottaa palvelunsa itse rakennetulla infrastruktuurillaan. Yhtiöllä on yhdeksän datakeskusta Euroopassa ja yli 10 000 asiakasta maailmanlaajuisesti. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Yhteyshenkilöt
Arno Schäfertoimitusjohtaja, UpCloud OyPuh:+49 173 993 9991arno.schafer@upcloud.com
Joel Pihlajamaaperustaja, teknologiajohtaja, UpCloud OyPuh:+358 50 54 9675joel.pihlajamaa@upcloud.com
