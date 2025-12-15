Sofia Virta: Orpon hallitus tulee jäämään historiaan hallituksena, joka teki rasismista salonkikelpoista
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistuttaa, että perussuomalaisten poliitikkojen rasistinen käytös on jo ehtinyt aiheuttaa merkittävää vahinkoa.
Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnan täysistunnossa, ettei ihmisten arvostelu heidän syntyperänsä tai erityispiirteidensä vuoksi kuulu Suomeen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kuitenkin toteaa, ettei pääministerin puheilla ole enää uskottavuutta.
– Ensinnäkin se, mitä pääministeri ei vielä ole suostunut toteamaan ääneen on se, että perussuomalaisten toiminta on rasistista. Ei kyse ole vain huonosta tai lapsellisesta käytöksestä, kuten nyt on annettu ymmärtää. Kyse on rasismin normalisoinnista, jonka seuraukset kohtaavat lukuisat lapset, nuoret ja aikuiset tässä maassa, Virta toteaa.
– On hyvä, että pääministeri tänään tilannetta eduskunnalle kommentoi. Isänmaallista kun olisi, että tämän maan pääministeri pitäisi huolta siitä, että hallituspuolueiden riveistä ei yhtäkään suomalaista pilkata. Nyt kuitenkin hiiret hyppivät jälleen pöydillä tällä hetkellä taas yksi ihmisryhmä hampaissaan. Eikö tälle kiusaamiselle ja rasismille todella saada loppua? Virta kysyy.
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien on tarkoitus kokoontua tiistaina päättämään mahdollisista seurauksista, joita rasistisia kuvia julkaisseille kansanedustajille on luvassa. Virta kuitenkin muistuttaa, ettei pelkillä sanktioilla voida korvata jo aiheutettuja vahinkoja.
– Seuraukset ja sanktiot ovat toki tärkeitä, ja on hyvä, mikäli hallituspuolueet pitävät kiinni niistä pelisäännöistä, joista syksyn rasismiriihessä sovittiin. Lapsille ja nuorille, joita rasismi henkilökohtaisesti koskettaa, on kuitenkin jo aiheutunut valtavaa vahinkoa ja kärsimystä. Heitä tämä on satuttanut ja heitä kiusataan nyt koulussa kansanedustajien esimerkkiä seuraten. Sitä eivät yksittäisten kansanedustajien sanktiot korjaa, Virta toteaa.
Virta kertoo olevansa huolissaan myös siitä, mitä toistuvat rasismikohut ovat tehneet Suomen maakuvalle ja maineelle. Tuorein kohu on ylittänyt uutiskynnyksen niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Aasiassa.
– On selvää, että tämä hallitus tulee jäämään historiaan hallituksena, joka teki rasismista salonkikelpoista. Pääministeri Orpo voisi jäädä historiaan pääministerinä, joka aidosti seisoi seisoi ihmisten yhdenvertaisuuden puolella ja kaatoi tämän perussuomalaisten sikailun seurauksena oman hallituksensa. Siinä olisi selkärankaa sekä katetta kauniille puheille. Totta kun on, että mikäli hallituksessa olisi aidosti nollatoleranssi rasismille, olisi tämä hallitus kaatunut jo aikoja sitten, tai sitä ei olisi muodostettu alunperinkään, Virta pohtii.
– Mutta samaan aikaan valitettavasti pohdin, ettei mikään määrä perussuomalaisten lietsomaa säälittävää rasismia taida olla pääministeri Orpolle ja tälle hallitukselle lopulta liikaa, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
