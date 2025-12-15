Kaupunginhallitus: Espooseen uusi rekrytointituki vuodelle 2026

Espoon rekrytointituki 2026 on kaupungin harkinnanvarainen tuki ja sitä voidaan myöntää yritykselle ja kolmannen sektorin työnantajalle, joka työllistää rekrytointituen kohderyhmään kuuluvan espoolaisen työttömän työnhakijan ja joka täyttää työnantajalle asetetut ehdot. Tuen saamisen kriteereinä on, että työllistettävä on espoolainen alle 30-vuotias tai vieraskielinen työnhakija, jolla on toisen tai korkea-asteen koulutus ja joka on ollut työttömänä vähintään 3 kk. Rekrytointituki kohdistetaan vähintään 12 kuukauden ja vähintään 80 prosentin työajalla oleviin työsuhteisiin. Rekrytointitukea voidaan myöntää kohderyhmään kuuluvalle myös palkkatukijakson jälkeen, mikäli työsuhde jatkuu palkkatukijakson päätyttyä vakituisena työsuhteena ja vähintään 80 prosentin työajalla.

Rekrytointituki on 5000 euroa per työsuhde ja se maksetaan kertaluontoisesti työnantajalle työsuhteen alkaessa. Rekrytointitukeen varattu 1,5 miljoonaa euroa mahdollistaa noin 300 työsuhteen tukemisen vuonna 2026.

Espoon oman rekrytointituen lisäksi työllistämisen tukikokonaisuuteen sisältyy kolme muuta taloudellista tukea: palkkatuki, työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille ja vuonna 2026 käyttöön tuleva valtionavustuksena myönnettävä nuorten työllistymisseteli. Nämä tuet koskevat koko työllisyysaluetta eli sekä Espoota että Kauniaista.

Asemakaavamuutos Tapiolassa tuo lisää asuntoja ja liiketilaa

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapiolan keskus -nimisen asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen aivan metroaseman ja bussiterminaalin tuntumaan. Kaavamuutos lisää rakennusoikeutta 5 200 kerrosneliömetrin verran. Alueella nykyisin sijaitseva tyhjillään oleva liiketalo puretaan.

Lue lisää: Tapiolaan rakennetaan asuntoja tyhjillään olevan liikekiinteistön paikalle

Nuorisovaltuuston aloitteet ja kannanotot 2025

Kaupunginhallitus merkitsi omalta osaltaan tiedoksi yhteenvedon nuorisovaltuuston aloitteista ja kannanotoista vuonna 2025. Yhteenveto etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.

Nuorisovaltuusto hyväksyi vuonna 2025 seitsemäntoista aloitetta ja kaksi kannanottoa. Aloitteet koskivat erityisesti liikuntaa ja urheilua, kaupunkisuunnittelua ja rakentamista sekä liikkumista.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat