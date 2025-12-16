OX2 on tehnyt toisen merkittävän uusiutuvan energian investointipäätöksensä Suomessa tänä vuonna – tuulipuistojen rakentaminen alkaa heti

Hankekokonaisuuteen kuuluvat Halsualla sijaitseva Kanniston tuulipuisto (124 MW) Keski-Pohjanmaalla sekä Kauhavalla sijaitseva Salo-Ylikosken tuulipuisto (45 MW) ja Soinissa sijaitseva Korkeamaan tuulipuisto (108 MW) Etelä-Pohjanmaalla. Valmistuttuaan tuulipuistot tulevat tuottamaan vuosittain yhteensä noin 860 GWh uusiutuvaa sähköenergiaa.

OX2 on tänä vuonna tehnyt Suomessa investointipäätöksen yhteensä noin 750 MW:sta tuulivoimaa.

”OX2 on tähän mennessä vienyt Suomessa investointipäätökseen lähes 2 000 megawattia maatuulivoimaa. Nyt tehdyt investointimme ovat projektirahoitteisia, ja tämän kokoluokan vieraan pääoman rahoituspaketti kertoo selkeästi hankeportfoliomme ja tekemisemme laadusta sekä Suomen markkinan vetovoimasta. Tämä toinen merkittävä investointimme Suomeen tänä vuonna on jälleen osoitus siitä, että täällä voi investoida uusiutuvan energian tuotantoon ja mahdollistaa sähkönkulutuksen kasvu niin, että sähkön hinta kuluttajille pysyy jatkossakin edullisena”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

OX2 sijoittaa hankkeisiin merkittävän määrän omaa pääomaa. Hankkeille on sovittu pitkäaikainen vieraan pääoman rahoitus. Rahoittajina toimivat KfW IPEX-Bank, NatWest, Nordea ja SEB.

Kaikille kolmelle hankkeelle on sovittu pitkäaikaiset PPA- eli sähkönostosopimukset kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa.

Tuulivoimahankkeet tulevat tuottamaan 35 vuoden käyttöaikanaan sijaintikunnilleen yhteensä noin 30 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja.

"Kanniston tuulipuiston toteutuminen Honkakankaan tuulipuiston lisäksi tänä vuonna on todella hieno asia. Molempien hankkeiden eteen on tehty monta vuotta työtä. Tuulivoima on jo nyt tuonut kunnan elinkeinoelämään tervetullutta vipinää", sanoo Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä.

"Korkeamaan tuulipuiston toteutuminen on erinomainen uutinen Soinille. Kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2035 mennessä, ja tuulivoimasta saatavat päästöhyvitykset tukevat tavoitteen saavuttamista sekä Suomen hiilineutraaliuslinjaa. Samalla uusiutuvan energian ja voimalinjojen rakentaminen vilkastuttaa elinkeinoelämää ja koko kuntaa. Myönteisiä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia syntyy runsaasti, ja ne näkyvät kuntalaisille varmasti", kertoo Soinin kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki.

”Salo-Ylikosken tuulipuiston rakentaminen tuo alueelle merkittävää työllisyyttä, ja valmistuessaan hanke kasvattaa kaupungin kiinteistöverotuloja. Investointi vahvistaa Kauhavan elinvoimaa, tukee puhtaan energian tuotantoa pitkälle tulevaisuuteen ja vahvistaa kaupungin asemaa houkuttelevana energia-alan investointikohteena”, sanoo Kauhavan kaupunginjohtaja Vesa Rantala.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Hankkeiden rakennustöillä on alueellisesti merkittävä työllistävä vaikutus. Suunnittelutyöt ovat kaikissa hankkeissa jo käynnissä. Rakennustyöt ovat käynnistyneet Kanniston ja Salo-Ylikosken hankkeissa pintamaan poistolla. Ensi vuoden alussa työt jatkuvat puuston poistolla sekä louhinnalla ja maanrakennustöillä.

Tuulipuistojen valmistuttua OX2 jää vastaamaan sekä Kanniston, Korkeamaan että Salo-Ylikosken tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Suomessa

Tätä ennen OX2 on vienyt investointipäätökseen 18 maatuulivoimahanketta Suomessa. Pian valmistuvan Lestijärven tuulipuiston (69 voimalaa) lisäksi rakenteilla ovat parhaillaan Rajamäenkylän (54 voimalaa) ja Honkakankaan tuulipuistot (16 voimalaa). Rajamäenkylän ja Honkakankaan tuulipuistojen investointipäätös julkistettiin 1.4.2025.

OX2 hallinnoi Suomessa kokonaisuudessaan noin 2 250 MW tuulivoimakapasiteettia, joka käsittää yhteensä 400 tuulivoimalaa. Luvut sisältävät rakenteilla olevat Honkakankaan ja Rajamäenkylän tuulipuistot. Nyt tehtyjen investointipäätösten jälkeen OX2:n hallinnoima kapasiteetti on tulevaisuudessa yli 2 500 MW.

Hankekokonaisuuden tuulipuistot

Kanniston tuulipuisto

Sijaitsee Halsualla Keski-Pohjanmaan maakunnassa

20 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 124 MW

Tuulivoimalat: Vestas 6.2 MW, kokonaiskorkeus 250 m

Keskeisiä aliurakoitsijoita: Tuulipuiston infrastruktuurista vastaa Stenger & Ibsen Construction Finland Oy, sähköasemaurakasta Enersense International Oyj, 400kV voimajohtourakasta Eltel Networks Oy ja päämuuntajat toimittaa italialainen Tamini Trasformatori S.r.l.

Vuosittainen energiantuotanto: noin 390 GWh, mikä vastaa noin 78 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/vuodessa)

Arvioitu käyttöajan (35 vuotta) kiinteistöverokertymä kunnalle: noin 13,7 miljoonaa euroa

Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2028

Korkeamaan tuulipuisto

Sijaitsee Soinissa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa

17 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 108 MW

Tuulivoimalat: Vestas 6.4 MW (15 voimalaa), Vestas 6.2 MW (kaksi voimalaa), kokonaiskorkeus 230 m

Keskeisiä alihankkijoita: Tuulipuiston infrastruktuurista vastaa Keski-Suomen Betonirakenne Oy, sähköasemaurakoitsija on Nordic Electro Power Oy, 400kV voimajohtourakasta vastaa Omexom ja päämuuntajat toimittaa Multirel Oy.

Vuosittainen energiantuotanto: 326 GWh, mikä vastaa noin 65 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/v)

Arvioitu käyttöajan (35 vuotta) kiinteistöverokertymä kunnalle: noin 12 miljoonaa euroa

Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2027

Salo-Ylikosken tuulipuisto