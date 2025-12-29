Euroopan ensimmäinen sisähiekkaleikkipaikka avautuu Kauppakeskus Lippulaivaan Espoossa

Euroopan ensimmäinen sisähiekkaleikkipaikka, Sandis, avautuu alkuvuonna 2026 Espoon Kauppakeskus Lippulaivaan. Kyseessä on täysin uudenlainen leikkikonsepti, joka on suunnattu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Sandis yhdistää vapaan, lasta kehittävän sensomotorisen leikin, esteettisen ja vastuullisen ympäristön sekä vanhempien viihtyvyyden – ilman ruutuja ja digitaalisia ärsykkeitä.

Sandis vastaa ajankohtaiseen huoleen lasten ruutuajoista, vapaan leikin vähenemisestä sekä lapsiperheiden kuormittuneesta arjesta. Lapsen kuusi ensimmäistä ikävuotta ovat aivojen kehityksen kannalta kriittisintä aikaa, ja tutkimusten mukaan vapaa leikki luonnollisilla materiaaleilla tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä merkittävästi paremmin kuin strukturoidut toiminnot tai ruudut.

“Puhtaasti alle 7-vuotiaille suunnattuja kaupallisia leikkipaikkoja ei käytännössä ole, ja Euroopassa ei ole ainuttakaan laadukkaasti konseptoitua sisähiekkaleikkipaikkaa. Se tuntui yllättävältä ja erikoiselta. Yhdysvalloissa tämän kaltaiset konseptit ovat kovassa kasvussa”, Sandiksen perustaja Maiju Hasko-Halonen toteaa.

Leikkiä ilman pikseleitä

Sandiksessa lapset saavat uppoutua rauhassa omaan mielikuvitusleikkiinsä. Tilat on suunniteltu lapsen mittakaavaa kunnioittaen: luonnonmateriaaleilla, rauhallisilla väreillä ja turvallisilla, esteettisillä toiminnallisilla ratkaisuilla. Hiekka toimii leikin ytimenä – materiaalina, joka kutsuu luomaan, kokeilemaan ja keskittymään.

“Hiekka on lapselle luonnollinen ja kehittävä materiaali. Sen parissa lapsi harjoittelee motorisia taitoja, keskittymistä ja luovuutta ilman ohjeita tai lapselle valmiiksi syötettyjä malleja. Hiekka kutsuu lapsen oman mielikuvituksen virtaamaan ja luomaan leikin,” perustaja Isabella Vanhanen kertoo.

Paikka myös vanhemmille

Sandis ei ole suunniteltu vain lapsille. Vanhemmille ja huoltajille tarjotaan rauhallinen kahvilaympäristö, jossa leikkiä voi seurata mukavasti. Vierailuun sisältyy ilmainen kahvi- tai teekuppi.

“Halusimme luoda paikan, jossa vanhempi saa hengähtää ilman syyllisyyttä – tietäen, että lapsi tekee juuri sitä, mitä hänen kehityksensä tarvitsee.” perustajat sanovat.

Konseptin tilallisen identiteetin on suunnitellut kansainvälisesti palkittu sisustusarkkitehtitoimisto Franz design. Tilakonsepti on suunniteltu tukemaan niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin Sandiksen brändiä ja laadukasta vierailijakokemusta.

“Toiveenamme oli luoda ajaton, luonnonmukainen ja niin aikuisia kuin lapsiakin miellyttävä kokonaisuus. Halusimme tuoda tilaan ja hiekkalaatikoihin kaarevia ja pyöreitä muotoja – Suomessa muotoilu on usein melko pelkistettyä ja suoraviivaista, mutta esimerkiksi Pariisissa moni arkinen asia, kuten bussipysäkit, ovat pehmeälinjaisia ja muotoilultaan silmää miellyttäviä.”, Maiju Hasko-Halonen kommentoi.

Kolmen äidin perustama

Sandiksen perustajaosakkaat Maiju Hasko-Halonen, Matilda Sankamo ja Isabella Vanhanen ovat kaikki pienten, 1-vuotiaiden poikien äitejä. Konsepti syntyi omasta tarpeesta: halusta löytää lapsille kehittävä, rauhallinen ja vastuullinen leikkipaikka osaksi tavallista arkea.

“Sandis syntyi vanhempien tarpeesta, mutta ennen kaikkea lasten tarpeesta leikkiä vapaasti ja kehittävästi,” kiteyttää Matilda Sankamo.

“Nykyiset sisäleikkipaikat ovat usein keinotekoisia, värikkäitä ja täynnä ärsykkeitä, vaikka pienet lapset hyötyisivät eniten rauhallisesta, vapaasta leikistä. Tutkimusten mukaan lapsen hermosto kaipaa aivan muuta kuin muovia ja kirkkaita värejä,” sanoo Sandiksen perustaja Maiju Hasko-Halonen.

Leikin uusi aika alkaa Espoosta

Sandis avautuu 31.1.2026 keskeiselle paikalle Kauppakeskus Lippulaivaan, helposti saavutettavaan ympäristöön lapsiperheiden arjen keskelle. Konseptin taustalla on ajatus siitä, että leikki ei ole suoritus, vaan lapsen tärkein tapa oppia ja kasvaa.

Lippulaivan toimipisteessä on kolme hiekkalaatikkoa palvelemaan eri ikäryhmiä. Sandiksen tilat on yhteensä 200m2, josta hiekkalaatikot vievät noin 65m2 pinta-alan.

Perustajaosakkaat nauravat, että heidän ystävänsä 3-vuotias lapsi oli ihmetellyt kesken arkisen talvi-iltapäivän äidilleen: “Miksi me ollaan leikkipuistossa keskellä yötä?” Me haluamme tehdä Sandiksesta paikan, jossa leikki on mahdollista milloin vain, ja jossa lapsi ja aikuinen viihtyvät säällä kuin säällä ja poistuvat meiltä hymyssä suin.

“Konseptiajatus on saanut mielettömän vastaanoton ja on ollut suuri ilo huomata, että ajatuksemme on resonoinut kaikissa kumppaneissa kenelle olemme kokonaisuutta esitelleet. Keskustelemme jo seuraavien yksiköiden avauksista ja tavoitteenamme on laajentua koko Eurooppaan. Myös Aasia lapsiin panostavana ja suomalaista designia arvostavana kulttuurina kiinnostaa ehdottomasti meitä.”

Sandiksen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Plasto ja Modeo.