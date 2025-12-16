Kela/FPA

Kelan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Jaana Laitinen-Pesola

16.12.2025

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kelan valtuutetut ovat nimittäneet Jaana Laitinen-Pesolan Kelan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kelan uusi hallitus aloittaa kolmivuotisen kautensa ensi vuoden alussa.

Kelan valtuutetut ovat valinneet hallituksen puheenjohtajaksi terveydenhuollon maisteri Jaana Laitinen-Pesolan ja varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Kai Järvikareen.

Jaana Laitinen-Pesola on toiminut aikaisemmin muun muassa kokoomuksen kansanedustajana ja ammattiliitto Tehyn puheenjohtajana. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas jatkaa hallituksen jäsenenä.

Kautensa aloittavassa hallituksessa on yhteensä kymmenen jäsentä. Hallituksen muut jäsenet ovat ylijohtaja Minna Saario, johtaja Saana Siekkinen, johtaja Tommi Toivola, varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, varanotaari Pirkko Ruohonen-Lerner, sosiaalineuvos Riitta Särkelä ja kunnanjohtaja Juha Rehula.

Kelan hallituksen paikoista seitsemän on jaettu eduskuntaryhmien koon mukaan, ja niihin valitaan jäsenet eduskuntaryhmien tekemien ehdotusten perusteella. Lisäksi Kela-lain mukaan hallituksen jäsenistä yhden täytyy olla sosiaali- ja terveysministeriön edustaja ja hallituksessa täytyy olla myös työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen edustus. Kelan henkilöstön edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää Kelan toimintaa. Kelan pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Seuraavan hallituksen toimikausi on 1.1.2026–31.12.2028.

