Kutsu medialle – Kunniamerkkien luovutus kauppakeskus Valkeassa ansiokkaasti toimineille järjestyksenvalvojille sekä vartijalle
Tasavallan Presidentti on antanut kolmelle Oulun kauppakeskus Valkeassa puukotustilanteessa ansiokkaasti toimineille kahdelle järjestyksenvalvojalle sekä vartijalle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Petteri Koskinen luovuttaa mitalit 30.12. Oulussa.
Kauppakeskus Valkeassa puukotettiin 12-vuotiasta poikaa kesäkuussa 2024. Tilanteessa toimivat ansiokkaasti järjestyksenvalvojat Pyry Mitrunen ja Aatu Röntynen sekä vartija Tommi Kariniemi. Röntynen ja Kariniemi ryhtyivät antamaan ensiapua uhrille ja pelastivat pojan hengen. Mitrunen sai puukottajan pysäytetyksi.
Kunniamerkkien jakotilaisuus järjestetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimitiloissa 30.12. kello 10 (Linnankatu 3, Oulu). Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen kuvaamaan mitalien luovutuksen. Ilmoittautuminen etukäteen viestintäpäällikkö Marjo Kemille viimeistään 29.12. Kunniamerkkien saajien haastattelut toivotaan tehtävän etukäteen.
Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Marjo Kemi, 0295 017 071, marjo.kemi@avi.fi
Johtaja Petteri Koskinen, pelastustoimi ja varautuminen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 544, petteri.koskinen@avi.fi (tavoitettavissa 30.12.)
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
