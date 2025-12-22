Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kutsu medialle – Kunniamerkkien luovutus kauppakeskus Valkeassa ansiokkaasti toimineille järjestyksenvalvojille sekä vartijalle

22.12.2025 08:56:30 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Jaa

Tasavallan Presidentti on antanut kolmelle Oulun kauppakeskus Valkeassa puukotustilanteessa ansiokkaasti toimineille kahdelle järjestyksenvalvojalle sekä vartijalle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Petteri Koskinen luovuttaa mitalit 30.12. Oulussa.

Kauppakeskus Valkeassa puukotettiin 12-vuotiasta poikaa kesäkuussa 2024. Tilanteessa toimivat ansiokkaasti järjestyksenvalvojat Pyry Mitrunen ja Aatu Röntynen sekä vartija Tommi Kariniemi. Röntynen ja Kariniemi ryhtyivät antamaan ensiapua uhrille ja pelastivat pojan hengen. Mitrunen sai puukottajan pysäytetyksi.  

Kunniamerkkien jakotilaisuus järjestetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimitiloissa 30.12. kello 10 (Linnankatu 3, Oulu). Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen kuvaamaan mitalien luovutuksen. Ilmoittautuminen etukäteen viestintäpäällikkö Marjo Kemille viimeistään 29.12. Kunniamerkkien saajien haastattelut toivotaan tehtävän etukäteen.  

Lisätietoja: 

Viestintäpäällikkö Marjo Kemi, 0295 017 071, marjo.kemi@avi.fi  

Johtaja Petteri Koskinen, pelastustoimi ja varautuminen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 544, petteri.koskinen@avi.fi  (tavoitettavissa 30.12.) 

Avainsanat

Pohjois-Suomikunniamerkit ja mitalit

Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026.  Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Lisätietoa uudistuksesta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hallinto-oikeus: Työsuojeluviranomaisen puolalaiselle yritykselle määräämä laiminlyöntimaksu oli aiheellinen19.12.2025 15:52:23 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue määräsi elokuussa 2024 puolalaiselle yritykselle 5 500 euron laiminlyöntimaksun, koska yritys oli laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa työsuojeluviranomaiselle tietoja työntekijöiden lähettämisestä Suomeen. Yritys valitti laiminlyöntimaksusta hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että työsuojeluviranomainen oli voinut pitää yrityksen laiminlyöntejä vakavina ja ratkaisi asian niin, että määrätty laiminlyöntimaksu jäi voimaan. Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa 19.12.2025.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för sista gången19.12.2025 13:30:00 EET | Pressmeddelande

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för sista gången den 18 december 2025. De nuvarande beredskapskommittéernas verksamhetsperiod upphör då regionförvaltningsverkens verksamhet upphör den 31 december 2025. Det nya riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket inleder verksamheten den 1 januari 2026. Till myndighetens uppgifter hör bland annat att organisera det regionala beredskapssamarbetet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viimeisen kerran19.12.2025 13:30:00 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viimeisen kerran 18.12.2025. Nykyisten valmiustoimikuntien toimikausi päättyy aluehallintovirastojen toiminnan päättyessä 31.12.2025. Uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtävänä on muun muassa varautumisen alueellisen yhteistyön järjestäminen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye