Jollan ennakkotilauskampanja myi orgaanisesti yli 5 000 puhelinta viikossa

Nyt Jolla nostaa panoksia. Jos ennakkotilaukset saavuttavat 10000 laitteen rajan tammikuun 2026 loppuun mennessä, yritys elvyttää uraa uurtavan, modulaarisen "The Other Half" (TOH) -lisätoiminnejärjestelmänsä ja julkaisee avoimen lähdekoodin laitteisto- ja ohjelmistomääritykset kansainväliselle kehittäjäyhteisölle.

Ihmiset haluavat eurooppalainen puhelimen

2,5 miljoonan euron ennakkotilaukset tulivat lähes kokonaan puskaradion, yhteisökeskusteluiden ja orgaanisen julkisuuden kautta – eivät maksetun mainonnan kautta.

”Käytimme 2500 euroa verkkomarkkinointiin ja eurooppalainen yhteisö hoiti loput”, kertoo Jollan hallituksen puheenjohtaja ja yksi perustajista Antti Saarnio. ”Tämä ei ole vain puhelimemme kysyntää. Kyseessä on kannanotto. Eurooppa haluaa teknologiaa, jota se hallitsee.”

10000 ennakkotilauksen tavoite: avoimen lähdekoodin modulaarinen laitteisto

Jolla sitoutuu julkaisemaan The Other Half -työkalusarjan ja spesifikaation avoimella lisenssillä 10000 ennakkotilauksen jälkeen sisältäen:

Laitteistorajapinnan piirustukset ja kytkentäkaaviot

Ohjelmistokomponentit ja -rajapinnat (API:t)

3D-tulostettavat referenssimallit



The Other Half on laitteeseen napsautettava takakansijärjestelmä, jossa on pogo-pin-liittimet ja siinä voi olla esimerkiksi oma mikrokontrolleri, näyttö ja anturit. Järjestelmä kommunikoi suoraan puhelimen Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kanssa.

"Emme rakenna vain puhelinta vaan rakennamme alustaa", sanoi toimitusjohtaja ja yksi perustajista Sami Pienimäki. "E-ink-näyttöjä, fyysisiä näppäimistöjä, lämpökameroita, viivakoodinlukijoita, GPIO-rajapintoja laitteistohakkereille. Tällä järjestelmällä yhteisömme voi rakentaa mitä vain se kuvittelee."

Jolla-puhelimen modulaarinen rakenne ja "The Other Half" -liitäntä – pogo-pin-liittimet mahdollistavat toiminnallisten lisävarusteiden kehittämisen. Tekninen TOH-spesifikaatio julkaistaan ​​avoimen lähdekoodin versiona, kun puhelimia on ennakkotilattu 10000 kappaletta. Jolla

Merkityksellinen avaus

Jolla Phone käyttää Sailfish OS:ää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää. Yhdessä fyysisen yksityisyyskytkimen, käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ja Big Tech -teknologiariippumattomuuden ansiosta se tarjoaa vaihtoehdon iOS/Android-duopolille.

Julkaisemalla The Other Halfin avoimena lähdekoodina ja työkalusarjana, Jolla laajentaa tätä itsenäisyyttä laitteistoon kutsuen laitevalmistajia, startup-yrityksiä ja muita yrityksiä maailmanlaajuisesti rakentamaan avoimelle alustalle lukitun ekosysteemin sijaan.

Faktoja:

Yli 5000 ennakkotilausta viikossa

Yli 2,5 miljoonan euron ennakkotilauskanta

2500 euron verkkomarkkinointibudjetti

2000 yksikön ensimmäinen raja saavutettu alle 48 tunnissa

10000 yksikön saavuttaminen avaa avoimen lähdekoodin The Other Half -työkalusarjan

Loppukokoonpanon toteutus: Salo IoT Campus, Suomi — Nokian historiallinen tehdasalue



Hinnoittelu ja saatavuus

Ennakkotilaajat voivat varmistaa 579 euron ennakkotilaushinnan 99 euron ennakkomaksulla 10000 laitteen rajaan asti. Ennakkotilauksia voi tehdä osoitteessa jolla.com/phone.

Jolla on käynnistänyt innovaatio-ohjelman Sailfish OS -käyttäjäfoorumilla ja kutsuu kiinnostuneita ehdottamaan ja äänestämään siitä, mitkä TOH-moduulit tulisi kehittää ensin. Foorumi löytyy osoitteesta forum.sailfishos.org.

Tietoa Jollasta

Jolla on suomalainen teknologiayritys, jonka entiset Nokian insinöörit perustivat vuonna 2011. Yritys kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää, ja valmistaa Jolla-puhelinta, jonka loppukokoonpano tapahtuu Salossa. Yhtiö palautui kotimaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen ja alkuperäinen perustajatiimi toimittaa jälleen Jolla-tuotteita.