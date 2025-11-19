Johnny L

Jollan ennakkotilauskampanja myi orgaanisesti yli 5 000 puhelinta viikossa

16.12.2025 09:00:02 EET | Johnny L | Tiedote

Jaa

Kotimainen teknologiayritys ja älypuhelinvalmistaja Jolla julkisti viime viikolla uuden Jolla-puhelimen, jota on myyty ennakkotilauskampanjassa jo yli 5 000 kappaletta. Viikon mittaisen kampanjan  verkkomarkkinointibudjetti oli vain 2500 euroa. Täysin orgaaninen, yhteisövetoinen kysyntä lähettää selkeän viestin: ihmiset haluavat eurooppalaisen älypuhelimen.

Jolla_TOH
Jolla-puhelimen modulaarinen ”The Other Half” palaa, jos uusi Jolla-puhelin saavuttaa 10 000 ennakkotilausta. Jolla

Nyt Jolla nostaa panoksia. Jos ennakkotilaukset saavuttavat 10000 laitteen rajan tammikuun 2026 loppuun mennessä, yritys elvyttää uraa uurtavan, modulaarisen "The Other Half" (TOH) -lisätoiminnejärjestelmänsä ja julkaisee avoimen lähdekoodin laitteisto- ja ohjelmistomääritykset kansainväliselle kehittäjäyhteisölle.

Ihmiset haluavat eurooppalainen puhelimen

2,5 miljoonan euron ennakkotilaukset tulivat lähes kokonaan puskaradion, yhteisökeskusteluiden ja orgaanisen julkisuuden kautta – eivät maksetun mainonnan kautta.

”Käytimme 2500 euroa verkkomarkkinointiin ja eurooppalainen yhteisö hoiti loput”, kertoo Jollan hallituksen puheenjohtaja ja yksi perustajista Antti Saarnio. ”Tämä ei ole vain puhelimemme kysyntää. Kyseessä on kannanotto. Eurooppa haluaa teknologiaa, jota se hallitsee.”

10000 ennakkotilauksen tavoite: avoimen lähdekoodin modulaarinen laitteisto

Jolla sitoutuu julkaisemaan The Other Half -työkalusarjan ja spesifikaation avoimella lisenssillä 10000 ennakkotilauksen jälkeen sisältäen:

  • Laitteistorajapinnan piirustukset ja kytkentäkaaviot
  • Ohjelmistokomponentit ja -rajapinnat (API:t)
  • 3D-tulostettavat referenssimallit


The Other Half on laitteeseen napsautettava takakansijärjestelmä, jossa on pogo-pin-liittimet ja siinä voi olla esimerkiksi oma mikrokontrolleri, näyttö ja anturit. Järjestelmä kommunikoi suoraan puhelimen Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kanssa.

"Emme rakenna vain puhelinta vaan rakennamme alustaa", sanoi toimitusjohtaja ja yksi perustajista Sami Pienimäki. "E-ink-näyttöjä, fyysisiä näppäimistöjä, lämpökameroita, viivakoodinlukijoita, GPIO-rajapintoja laitteistohakkereille. Tällä järjestelmällä yhteisömme voi rakentaa mitä vain se kuvittelee."

Jolla%20TOH
Jolla-puhelimen modulaarinen rakenne ja "The Other Half" -liitäntä – pogo-pin-liittimet mahdollistavat toiminnallisten lisävarusteiden kehittämisen. Tekninen TOH-spesifikaatio julkaistaan ​​avoimen lähdekoodin versiona, kun puhelimia on ennakkotilattu 10000 kappaletta. Jolla

Merkityksellinen avaus

Jolla Phone käyttää Sailfish OS:ää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää. Yhdessä fyysisen yksityisyyskytkimen, käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ja Big Tech -teknologiariippumattomuuden ansiosta se tarjoaa vaihtoehdon iOS/Android-duopolille.

Julkaisemalla The Other Halfin avoimena lähdekoodina ja työkalusarjana, Jolla laajentaa tätä itsenäisyyttä laitteistoon kutsuen laitevalmistajia, startup-yrityksiä ja muita yrityksiä maailmanlaajuisesti rakentamaan avoimelle alustalle lukitun ekosysteemin sijaan.

Faktoja:

  • Yli 5000 ennakkotilausta viikossa
  • Yli 2,5 miljoonan euron ennakkotilauskanta
  • 2500 euron verkkomarkkinointibudjetti
  • 2000 yksikön ensimmäinen raja saavutettu alle 48 tunnissa
  • 10000 yksikön saavuttaminen avaa avoimen lähdekoodin The Other Half -työkalusarjan
  • Loppukokoonpanon toteutus: Salo IoT Campus, Suomi — Nokian historiallinen tehdasalue


Hinnoittelu ja saatavuus

Ennakkotilaajat voivat varmistaa 579 euron ennakkotilaushinnan 99 euron ennakkomaksulla 10000 laitteen rajaan asti. Ennakkotilauksia voi tehdä osoitteessa jolla.com/phone.

Jolla on käynnistänyt innovaatio-ohjelman Sailfish OS -käyttäjäfoorumilla ja kutsuu kiinnostuneita ehdottamaan ja äänestämään siitä, mitkä TOH-moduulit tulisi kehittää ensin. Foorumi löytyy osoitteesta forum.sailfishos.org

Tietoa Jollasta

Jolla on suomalainen teknologiayritys, jonka entiset Nokian insinöörit perustivat vuonna 2011. Yritys kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää, ja valmistaa Jolla-puhelinta, jonka loppukokoonpano tapahtuu Salossa. Yhtiö palautui kotimaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen ja alkuperäinen perustajatiimi toimittaa jälleen Jolla-tuotteita.

Avainsanat

jollamobiilithe other half

Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt & lisätietoa: press@jolla.com

Kuvat

Jolla_TOH
Jolla-puhelimen modulaarinen ”The Other Half” palaa, jos uusi Jolla-puhelin saavuttaa 10 000 ennakkotilausta.
Jolla
Lataa
Jolla TOH
Jolla-puhelimen modulaarinen rakenne ja "The Other Half" -liitäntä – pogo-pin-liittimet mahdollistavat toiminnallisten lisävarusteiden kehittämisen. Tekninen TOH-spesifikaatio julkaistaan ​​avoimen lähdekoodin versiona, kun puhelimia on ennakkotilattu 10000 kappaletta.
Jolla
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Johnny L

Jolla ja Venho.ai julkaisevat maailman ensimmäisen täysin yksityisen henkilökohtaisen AI-assistentin4.3.2025 10:00:02 EET | Tiedote

Jolla, suomalainen mobiiliteknologian pioneeri, jonka juuret ovat Nokian MeeGo-projektissa, ja tekoälyalusta Venho.ai haastavat Big Tech AI -ratkaisut uudella täysin yksityisellä ja henkilökohtaisella tekoälyassistentti Mindyllä. Mindy lanseerattiin Mobile World Congress 2025 -tapahtumassa Barcelonassa ja se tulee saataville Jolla Mind2 -tekoälylaitteelle huhtikuussa.

Niko Saarinen on jälleen vuoden radiojuontaja! RadioGaalassa palkittiin viime vuoden parhaat radiotekijät ja -teot12.4.2024 23:31:58 EEST | Tiedote

Suomen parhaat radiojuontajat, -ohjelmat sekä teot ja tekijät palkittiin tänään RadioGaalassa. Kaikkien aikojen suosituimmassa yleisöäänestyksessä NRJ:n aamushow oli voitokas: juontaja Niko Saarinen palkittiin vuoden valtakunnallisena radiojuontajana, ja NRJ Aamu vuoden radio-ohjelmana. Ammattilaispuolen Vuoden radio -pystit ojennettiin tänä vuonna Radio Pookille ja Radio Porille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye