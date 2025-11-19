Jollan ennakkotilauskampanja myi orgaanisesti yli 5 000 puhelinta viikossa
Kotimainen teknologiayritys ja älypuhelinvalmistaja Jolla julkisti viime viikolla uuden Jolla-puhelimen, jota on myyty ennakkotilauskampanjassa jo yli 5 000 kappaletta. Viikon mittaisen kampanjan verkkomarkkinointibudjetti oli vain 2500 euroa. Täysin orgaaninen, yhteisövetoinen kysyntä lähettää selkeän viestin: ihmiset haluavat eurooppalaisen älypuhelimen.
Nyt Jolla nostaa panoksia. Jos ennakkotilaukset saavuttavat 10000 laitteen rajan tammikuun 2026 loppuun mennessä, yritys elvyttää uraa uurtavan, modulaarisen "The Other Half" (TOH) -lisätoiminnejärjestelmänsä ja julkaisee avoimen lähdekoodin laitteisto- ja ohjelmistomääritykset kansainväliselle kehittäjäyhteisölle.
Ihmiset haluavat eurooppalainen puhelimen
2,5 miljoonan euron ennakkotilaukset tulivat lähes kokonaan puskaradion, yhteisökeskusteluiden ja orgaanisen julkisuuden kautta – eivät maksetun mainonnan kautta.
”Käytimme 2500 euroa verkkomarkkinointiin ja eurooppalainen yhteisö hoiti loput”, kertoo Jollan hallituksen puheenjohtaja ja yksi perustajista Antti Saarnio. ”Tämä ei ole vain puhelimemme kysyntää. Kyseessä on kannanotto. Eurooppa haluaa teknologiaa, jota se hallitsee.”
10000 ennakkotilauksen tavoite: avoimen lähdekoodin modulaarinen laitteisto
Jolla sitoutuu julkaisemaan The Other Half -työkalusarjan ja spesifikaation avoimella lisenssillä 10000 ennakkotilauksen jälkeen sisältäen:
- Laitteistorajapinnan piirustukset ja kytkentäkaaviot
- Ohjelmistokomponentit ja -rajapinnat (API:t)
- 3D-tulostettavat referenssimallit
The Other Half on laitteeseen napsautettava takakansijärjestelmä, jossa on pogo-pin-liittimet ja siinä voi olla esimerkiksi oma mikrokontrolleri, näyttö ja anturit. Järjestelmä kommunikoi suoraan puhelimen Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kanssa.
"Emme rakenna vain puhelinta vaan rakennamme alustaa", sanoi toimitusjohtaja ja yksi perustajista Sami Pienimäki. "E-ink-näyttöjä, fyysisiä näppäimistöjä, lämpökameroita, viivakoodinlukijoita, GPIO-rajapintoja laitteistohakkereille. Tällä järjestelmällä yhteisömme voi rakentaa mitä vain se kuvittelee."
Merkityksellinen avaus
Jolla Phone käyttää Sailfish OS:ää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää. Yhdessä fyysisen yksityisyyskytkimen, käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ja Big Tech -teknologiariippumattomuuden ansiosta se tarjoaa vaihtoehdon iOS/Android-duopolille.
Julkaisemalla The Other Halfin avoimena lähdekoodina ja työkalusarjana, Jolla laajentaa tätä itsenäisyyttä laitteistoon kutsuen laitevalmistajia, startup-yrityksiä ja muita yrityksiä maailmanlaajuisesti rakentamaan avoimelle alustalle lukitun ekosysteemin sijaan.
Faktoja:
- Yli 5000 ennakkotilausta viikossa
- Yli 2,5 miljoonan euron ennakkotilauskanta
- 2500 euron verkkomarkkinointibudjetti
- 2000 yksikön ensimmäinen raja saavutettu alle 48 tunnissa
- 10000 yksikön saavuttaminen avaa avoimen lähdekoodin The Other Half -työkalusarjan
- Loppukokoonpanon toteutus: Salo IoT Campus, Suomi — Nokian historiallinen tehdasalue
Hinnoittelu ja saatavuus
Ennakkotilaajat voivat varmistaa 579 euron ennakkotilaushinnan 99 euron ennakkomaksulla 10000 laitteen rajaan asti. Ennakkotilauksia voi tehdä osoitteessa jolla.com/phone.
Jolla on käynnistänyt innovaatio-ohjelman Sailfish OS -käyttäjäfoorumilla ja kutsuu kiinnostuneita ehdottamaan ja äänestämään siitä, mitkä TOH-moduulit tulisi kehittää ensin. Foorumi löytyy osoitteesta forum.sailfishos.org.
Tietoa Jollasta
Jolla on suomalainen teknologiayritys, jonka entiset Nokian insinöörit perustivat vuonna 2011. Yritys kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää, ja valmistaa Jolla-puhelinta, jonka loppukokoonpano tapahtuu Salossa. Yhtiö palautui kotimaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen ja alkuperäinen perustajatiimi toimittaa jälleen Jolla-tuotteita.
