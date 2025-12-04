EVA: Keskituloisen kokonaisverotus kevenee hieman ensi vuonna
Keskituloisen palkansaajan kokonaisveroprosentti alenee ensi vuonna 43,2 prosenttiin, selviää EVAn laskelmista.
Työn verotus kevenee, mutta kaikki palkansaajat eivät hyödy kevennyksistä. Vähennysten poistumisen yhteisvaikutus ja kunnallisveron kiristyminen voi keskituloisella kumota veronkevennysten vaikutuksen.
EVAn Verokone huomioi valtion ja kunnan tuloverojen ja pakollisten maksujen lisäksi kulutusverot. Laskelmassa keskituloisen kuukausitulon oletetaan nousevan 3 865 euroon, ja kulutuksen perustuvan keskimääräiseen kulutuskorin rakenteeseen. Kunnallisveroksi on oletettu maan keskimääräinen 7,57 prosenttia.
Hallitus keventää keskituloisten työn verotusta ensi vuodelle. Samalla kuitenkin työntekijöiden jäsenmaksujen verovähennys ja työhuonevähennys poistuvat, ja kunnallisvero kiristyy 38 kunnassa. Nämä muutokset vaikuttavat monien palkansaajien verotukseen. EVAn Verokoneessa ei ole huomioitu palkansaajan henkilökohtaisesta tilanteesta riippuvia vähennyksiä.
Kulutukseen kohdistuva verorasitus ei kokonaisuutena juurikaan muutu, vaikka muun muassa ruokaan ja lääkkeisiin sovellettavaa arvonlisäveroa alennetaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Vaikutus kokonaisverorasitukseen jää vähäiseksi, ja samanaikaisesti osa haittaveroista kiristyy.
”Nyt tehtyjen kevennysten vaikutus jää monen keskituloisen kohdalla laimeaksi, kun samaan aikaan poistetaan vähennyksiä, jotka kohdistuvat tavallisiin palkansaajiin. Veronkevennyksiä on tärkeää jatkaa. Palkansaajilla on oltava taloudelliset kannustimet lisätyön vastaanottamiseen sekä mahdollisuus tasapainottaa talouttaan ja kerryttää säästöjä työtä tekemällä”, sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
Kaikkein suurituloisimpien verotus kevenee selvästi marginaaliverojen alentamisen myötä.
”Ylimpien marginaaliverojen alentaminen on oikea päätös, ja työnteon kannustimia tulee parantaa jatkossakin. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta ilmenee, että suomalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti verotuksen alentamiseen siten, ettei lisätuloista tarvitse maksaa puolta enempää veroa”, Kujanpää toteaa.
EVAn Verokone päivitetty vuoden 2026 tiedoilla
EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroprosentin. Se kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä kulutusveroihin. EVAn verokone löytyy osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emmiliina KujanpääJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 40 768 0621emmiliina.kujanpaa@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry
EVA: Suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen jakaa suomalaisia – enemmistö kielteisiä Elokapinaa ja Suomen Sisua kohtaan4.12.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaiset hyväksyvät rauhanomaisen vaikuttamisen laajasti, mutta suhtautuvat jyrkän kielteisesti lain rikkomiseen ja erityisesti väkivaltaan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Inhouse-yritykset toimivat lain harmaalla alueella – kilpailuttamatta jättäminen maksaa veronmaksajille satoja miljoonia euroja26.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Kunnat ja hyvinvointialueet kiertävät kilpailutusvelvoitettaan ostamalla palveluja omistamiltaan inhouse-yhtiöiltä. Kilpailuttamisen välttäminen aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien eurojen menetykset veronmaksajille ja paisuttaa inhouse-yhtiöitä, todetaan EVAn tuoreessa analyysissä Maan tapa. Analyysin on kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija, juristi Emmiliina Kujanpää.
EVA: Suomalaiset tyytyväisiä ulkopolitiikkansa hoitoon – presidentit Niinistö ja Stubb saavat parhaat arvosanat18.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että Suomen ulkopolitiikkaa on hoidettu nykyisen valtiojohdon aikana kokonaisuudessaan hyvin. Erityisen laajasti hyviä arvosanoja kerää presidentti Alexander Stubb. Sen sijaan Petteri Orpon hallituksen toiminta ulkopolitiikan hoidossa saa enemmistöltä huonon arvosanan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaisten suhtautuminen rikastumiseen jakautunutta – veropäivään suhtaudutaan turhana mediakarnevaalina12.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Vaikka enemmistöä suomalaisista omien verotietojen julkisuus ei haittaa, pidetään verotietojen julkistamista turhana mediakarnevaalina, joka palvelee lähinnä kansalaisten tirkistelynhalua, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Lähes puolet suomalaisista pelkää suursotaa, luottamus Naton turvatakuisiin on silti vahvistunut4.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisten selvä enemmistö on pysynyt Nato-myönteisinä ja luottamus Naton turvatakuisiin on jopa vahvistunut edellisestä mittauksesta, vaikka samaan aikaan moni pelkää Ukrainan sodan eskaloituvan suursodaksi, käy ilmi EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme