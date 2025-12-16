Vuoden 2025 Saharov-palkinto myönnettiin Andrzej Patšobutille ja Mzia Amaglobelille

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto 2025 jaettiin tiistaina 16. joulukuuta Strasbourgissa pidetyssä seremoniassa. Puhemies Roberta Metsola sanoi:

”Myönnän tämän vuoden Saharov-palkinnon ylpeänä Andrzej Patšobutille ja Mzia Amaglobelille tunnustuksena näiden toimittajien taistelusta ilmaisunvapauden ja demokratian puolesta Valko-Venäjällä ja Georgiassa. Parlamentti osoittaa solidaarisuutensa Andrzejlle ja Mzialle sekä vaatii heidän välitöntä vapauttamistaan vankilasta. Totuuden puhumisen valtaapitäville ei pitäisi koskaan olla rikos.”



Andrzej Patšobut, toimittaja, vangittuna Valko-Venäjällä



Andrzej Patšobut on toimittaja, esseisti ja bloggaaja. Hän kuuluu Valko-Venäjän puolalaisvähemmistöön. Seremoniassa Patšobutia edusti hänen tyttärensä Jana Patšobut, joka sanoi parlamentin jäsenille seuraavaa: ”On suuri kunnia seistä täällä tänään ja vastaanottaa tämä palkinto isäni puolesta. (...) Jo lähes viiden vuoden ajan perheeni on elänyt hiljaisuudessa, epävarmuudessa ja ilman rakasta läheistään. Tänään haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni Euroopan parlamentille siitä, että se muistaa hänet – ja ne kaikki perheet, jotka elävät samojen kysymysten kanssa saamatta niihin vastauksia.”

Hän viittasi puheessaan merkittävään valkovenäläisen opposition edustajaan Mikalai Statkevitšiin, joka katosi syyskuussa 2025. Sitten hän lisäsi: ”Kun lausumme (heidän) nimensä ääneen, he lakkaavat olemasta vain numeroja. Heistä tulee jälleen todellisia ihmisiä. Siksi teidän antamanne huomionne, Euroopan parlamentin antama huomio, on niin tärkeää. Se säilyttää ihmisarvon siellä, missä kaikki muu yrittää tuhota sen.”

Parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet useita päätöslauselmia, joissa tuomitaan Valko‑Venäjän sortotoimet, vaaditaan vapauttamaan poliittiset vangit (joita on arviolta yli 1 200), tuomitaan presidentti Lukašenkan osallisuus Venäjän rinnalla Ukrainan sotaan ja vaaditaan tiukempia pakotteita sekä tukea Valko-Venäjän demokraattisille voimille, riippumattomille tiedotusvälineille ja ihmisoikeuksien puolustajille. Parlamentti tukee voimakkaasti Valko-Venäjän demokraattista oppositiota. Se myönsi sille mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuonna 2020. Päätöslauselma Andrzej Patšobutin tapauksesta hyväksyttiin maaliskuussa 2023.



Mzia Amaglobeli, toimittaja, vangittuna Georgiassa



Mzia Amaglobeli on georgialainen toimittaja sekä riippumattomien tiedotusvälineiden Batumelebi ja Netgazeti perustaja ja johtaja. Häntä edusti seremoniassa hänen kollegansa Irma Dimitradze Batumelebistä, joka luki Amaglobelin kirjoittaman puheen. Siinä sanottiin:

"Otan tämän palkinnon vastaan kollegoidemme, Georgiassa journalismia puolustavien toimittajien puolesta. He työskentelevät väsymättä varmistaakseen, että Georgian kansalaisten vastarinnan ääni kuuluu ja että totuutta ei vaienneta.”

Amaglobeli jatkoi viitaten Georgian tilanteeseen: "Tämä hallinto on armoton (...). Se tuhoaa vapaan journalismin, lakkauttaa oppositiopuolueet ja vangitsee niiden johtajat, hajottaa kansalaisjärjestöt ja leimaa niiden työntekijät ‘ulkomaisiksi agenteiksi’ (...). Silti se ei ole onnistunut vaimentamaan protesteja. Ehkä siksi Euroopan unionin Georgian kansaa tukevat lausunnot ovat olleet vahvempia ja tarkempia kuin koskaan. Tästä olen syvästi kiitollinen."

Viitattuaan Georgian kansan EU-jäsenyystoiveisiin hän päätti puheensa korostaen: ”Taistelumme lopputulos ei riipu pelkästään meistä, sillä kyse ei ole vain meistä. (...) Taistelkaa kanssamme ja puolestamme. Taistelkaa niin kuin taistelisitte oman maanne vapauden puolesta. Käyttäkää kaikkia käytettävissänne olevia keinoja, ennen kuin on liian myöhäistä.”

Georgia haki EU:n jäsenyyttä vuonna 2023. Parlamentin jäsenet ovat tuominneet jyrkästi demokratian merkittävän taantumisen maassa sekä sen sortavat lait (kuten lain ulkomaisista agenteista) sekä sananvapauden ja lehdistönvapauden loukkaukset ja rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen.

Mepit ovat myös vaatineet, että lokakuun 2024 vaalit uusitaan. Vaaleissa voittajaksi julistettiin hallitseva Georgialainen unelma -puolue. He ovat myös tuominneet Venäjän vaikutusvallan maassa ja vaatineet pidätettyjen vapauttamista. Parlamentti kannattaa kuitenkin jäsenyysnäkymien säilyttämistä. Ehtona on, että maassa toteutetaan uudistuksia ja kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta. Jäsenet vaativat myös henkilökohtaisia pakotteita väkivallasta vastuussa oleville henkilöille.

Kesäkuussa 2025 hyväksyttiin päätöslauselma lehdistön vapaudesta Georgiassa ja Mzia Amaglobelin tapauksesta.



Taustaa



Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on EU:n korkein tunnustus ihmisoikeuksien puolustamisesta. Palkinto on nimetty neuvostoliittolaisen fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Euroopan parlamentti on vuodesta 1988 alkaen myöntänyt palkinnon joka vuosi henkilöille, ryhmille tai järjestöille tunnustuksena ihmisoikeuksien, sananvapauden ja demokraattisten arvojen puolustamisesta. Palkintosumma on 50 000 euroa.

Palkinnon ovat saaneet useat toimittajat, tiedotusvälineet ja lehdistönvapausjärjestöt. Tässä muutamia esimerkkejä: vuonna 2005 palkinnon sai valtiosta riippumaton Toimittajat ilman rajoja -järjestö, vuonna 2004 Valko-Venäjän journalistiliitto, vuonna 1997 algerialainen toimittaja ja kirjailija Salima Ghezali ja vuonna 1993 suosittu sanomalehti Oslobodenje, joka edisti monietnistä näkemystä Bosnia ja Hertsegovinasta. Parlamentti osoittaa myös vankkumatonta tukea tutkivalle journalismille ja merkittävänä pitämälleen lehdistön vapaudelle. Siksi se jakaa vuosittain Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon, joka on nimetty vuonna 2017 murhatun maltalaisen toimittajan mukaan.

Luettelo kaikista aiemmista palkinnonsaajista ja muuta tietoa löytyy parlamentin Saharov-palkinnon verkkosivustolta. Tallennetta palkintoseremoniasta voi katsoa parlamentin multimediakeskuksen verkkosivustolla.

Lisätietoa