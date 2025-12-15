Tietoa, neuvontaa ja ohjausta senioreille yhdestä numerosta Keski-Suomessa 2.1.2026 alkaen
Vuoden 2026 alussa toimintansa käynnistävä Seniorineuvonta tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palveluista senioreille ja heidän läheisilleen hyvän arjen tueksi yhdestä numerosta 014 266 1801 arkisin kello 9-15 koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Numerossa voi tehdä myös huoli-ilmoituksen ikääntyneestä. Tarvittaessa ja kiireellisissä tapauksissa asiakkaan asia ohjataan asiakasohjauksen alkuarviointitiimiin, jossa palvelu, esimerkiksi kotihoito, voidaan käynnistää viipymättä. Seniorineuvonta korvaa nykyisin käytössä olevan huolipuhelimen.
– Yksi numero palvelee senioreita koko Keski-Suomessa ja yhdistää huolipuhelimen aiemmat neljä alueellista numeroa, selventää palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala.
Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä
Seniorineuvonta tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta ja tietoa kuntien, järjestöjen, hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toiminnoista ja palveluista.
– Kannustamme soittamaan Seniorineuvontaan matalalla kynnyksellä. Soittajan kysymykset voivat liittyä esimerkiksi ikääntyneen elämäntilanteeseen, toimintakykyyn, kotona pärjäämiseen, terveydentilaan, taloudelliseen tilanteeseen tai yksinäisyyteen. Asiakas voidaan ohjata esimerkiksi elämäntaparyhmään tai kotikunnan senioreille suunnattuun liikuntaryhmään, Hakala kuvailee.
Seniorineuvonta on myös uusien asiakkaiden polku hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden piiriin.
– Haluamme parantaa palvelua, jotta asiakas saa oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Seniorineuvonta myös vahvistaa varhaista tukea, palvelujohtaja Mirja Ahoniemi kertoo.
Seniorineuvonta palvelee erityisesti uusia asiakkaita. Palveluiden piirissä olevilla asiakkailla hoitava taho tai omatyöntekijä on asiakkaan yhteyshenkilö.
– Päivittäisissä asioissa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä omaan hoitavaan tahoonsa, esimerkiksi kotihoitoon. Lisäksi jokaisella asiakkaalla on nimetty omatyöntekijä, joka on asiakkaan tukena palvelutarpeiden muuttuessa, palvelupäällikkö Riikka Lamminen selventää.
Seniorineuvontaan voi soittaa iäkäs henkilö itse, omainen, läheinen tai ikääntyneen pärjäämisestä huolissaan oleva henkilö. Huolipuhelimen aiemmissa numeroissa vastaajaviesti kertoo oikean numeron neljän kuukauden ajan. Seniorineuvonnan puhelinnumero on 014 266 1801, ja se vastaa arkisin kello 9–15.
Seniorineuvonta-nimi on valittu neuvoa antavan kyselyn perusteella. Kysely kohdennettiin vanhusneuvoston jäsenille sekä neuvonnan ja ohjauksen työntekijöille.
Vuoden alussa myös ikääntyneiden asiakasohjauksen viranomaislinjat yhdistyvät ja käyttöön tulee yksi viranomaisnumero. Numerosta tiedotetaan erikseen suoraan viranomaisille.
Senioriohjausta ja matalan kynnyksen neuvontaa tarjoaa myös seniorichat sekä seniorin hyvinvointineuvolan liikkuva neuvonta ja ohjaus. Apua voi pyytää myös hyvinvointialueen verkkosivuilta löytyvän Pyydä apua -napin kautta.
Seniorineuvonnan puhelinnumero on 014 266 1801, ja se vastaa arkisin eli maanantaista perjantaihin kello 9–15.
Seniorineuvonnan viestintämateriaalit löytyvät verkkosivuiltamme kohdasta ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala, p. 040 358 1565, anne-mari.hakala(at)hyvaks.fi, Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
palveluvastaava Hanna-Mari Uusitalo, p. 040 011 5375, hanna-mari.uusitalo(at)hyvaks.fi, Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
palvelupäällikkö Riikka Lamminen, p. 040 569 5761, riikka.lamminen(at)hyvaks.fi, Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
