Vihreät - De Gröna

Sofia Virta: Pääministeri pitää perussuomalaisten toimintaa isänmaalle vahingollisena – miksi hän ei siis hoida tärkeintä tehtäväänsä?

16.12.2025 12:21:01 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan perussuomalaiset ehtivät tuhota Suomen maineen totaalisesti ennen kuin hallituksessa kukaan puuttuu asiaan.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät ovat jälleen “keskustelleet” uudesta rasismikohusta. 

–  Lopputulos on tuttu: ei seuraamuksia, ei kurinpitoa, ei johtajuutta. Tällainen höpötys on aivan yhtä tyhjän kanssa – odottaako joku muka oikeasti, että perussuomalaiset laittaisivat perussuomalaisten rasistisen pelleilyn kuriin? En pidätä hengitystäni sitä odotellessa, Virta sanoo.

– Pääministerin tärkein tehtävä on huolehtia isänmaan edusta, ja kun pääministeri Orpo on itse todennut hallituskumppaninsa edustajien toiminnan olevan vahingollista isänmaalle, herää vakava kysymys siitä, miksi pääministeri ei toimi? Eikö johtajuutta nimenomaan mitata siinä, miten maata luotsaava pääministeri kykenee puolustamaan Suomen mainetta ja suomalaisia? Nythän perussuomalaisten annetaan jälleen rasistisesti kiusata tämän maan kansalaisia ja horjuttaa vakavalla tavalla Suomi-kuvaa maailmalla, Virta kysyy.

Virran mukaan hallituksen toiminta näyttää siltä, ettei kukaan oikeasti johda.

– Perussuomalaiset hyppivät jälleen pöydille ja pääministeripuolue kokoomus katsoo sivusta. Tältä näyttää hallitus, jossa vastuuta ei kanneta ja johtajuus kadonnut, huono homma suomalaisille, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että kyse ei ole yksittäistapauksista vaan toistuvasta kaavasta, joka on tullut suomalaisille varsin tutuksi tällä hallituskaudella.

– Tämä on nähty ennenkin. Kerta toisensa jälkeen perussuomalaisten rasismi ja sekoilu vähätellään, selitellään ja lakaistaan maton alle. Pääministeri sallii sen, että perussuomalaiset pitävät pilkkanaan suomalaisia ja kiusaavat suomalaisia – ja samalla heikentävät Suomen mainetta maailmalla. Onko meillä tähän varaa? Ei.

– Vastuu on viime kädessä pääministerillä. Jos hän ei nyt puutu tähän, viesti on selvä: tällainen toiminta on hallituksessa - ja isänmaassa - hyväksyttyä – niin kuin on nähty jo monta kertaa tällä hallituskaudella, Virta päättää.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vammaisfoorumin STEA-rahoitus lakkautetaan kokonaan – Vihreiden Forsgrén: “Hallitus hiljentää vammaisten yhteisen äänen”15.12.2025 15:11:46 EET | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén pitää vakavana virheenä, että STEA esittää Vammaisfoorumi ry:n yleisavustuksen lopettamista kokonaan vuodesta 2026 alkaen. Päätös tarkoittaa, ettei vammaisilta ihmisiltä poistuu yksi valtakunnallinen, riippumaton toimija, joka puolustaa heidän oikeuksiaan. Kyse on valtion budjetin mittakaavassa pienestä, mutta järjestölle toiminnan kannalta ratkaisevasta 80 000 euron vuosittaisesta rahoituksesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye