Sofia Virta: Pääministeri pitää perussuomalaisten toimintaa isänmaalle vahingollisena – miksi hän ei siis hoida tärkeintä tehtäväänsä?

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät ovat jälleen “keskustelleet” uudesta rasismikohusta.



– Lopputulos on tuttu: ei seuraamuksia, ei kurinpitoa, ei johtajuutta. Tällainen höpötys on aivan yhtä tyhjän kanssa – odottaako joku muka oikeasti, että perussuomalaiset laittaisivat perussuomalaisten rasistisen pelleilyn kuriin? En pidätä hengitystäni sitä odotellessa, Virta sanoo.

– Pääministerin tärkein tehtävä on huolehtia isänmaan edusta, ja kun pääministeri Orpo on itse todennut hallituskumppaninsa edustajien toiminnan olevan vahingollista isänmaalle, herää vakava kysymys siitä, miksi pääministeri ei toimi? Eikö johtajuutta nimenomaan mitata siinä, miten maata luotsaava pääministeri kykenee puolustamaan Suomen mainetta ja suomalaisia? Nythän perussuomalaisten annetaan jälleen rasistisesti kiusata tämän maan kansalaisia ja horjuttaa vakavalla tavalla Suomi-kuvaa maailmalla, Virta kysyy.

Virran mukaan hallituksen toiminta näyttää siltä, ettei kukaan oikeasti johda.

– Perussuomalaiset hyppivät jälleen pöydille ja pääministeripuolue kokoomus katsoo sivusta. Tältä näyttää hallitus, jossa vastuuta ei kanneta ja johtajuus kadonnut, huono homma suomalaisille, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että kyse ei ole yksittäistapauksista vaan toistuvasta kaavasta, joka on tullut suomalaisille varsin tutuksi tällä hallituskaudella.

– Tämä on nähty ennenkin. Kerta toisensa jälkeen perussuomalaisten rasismi ja sekoilu vähätellään, selitellään ja lakaistaan maton alle. Pääministeri sallii sen, että perussuomalaiset pitävät pilkkanaan suomalaisia ja kiusaavat suomalaisia – ja samalla heikentävät Suomen mainetta maailmalla. Onko meillä tähän varaa? Ei.

– Vastuu on viime kädessä pääministerillä. Jos hän ei nyt puutu tähän, viesti on selvä: tällainen toiminta on hallituksessa - ja isänmaassa - hyväksyttyä – niin kuin on nähty jo monta kertaa tällä hallituskaudella, Virta päättää.