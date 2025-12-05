Katedraali soi! viimeistä kertaa Turun tuomiokirkossa ennen remonttia
Turun musiikkijuhlat avaa Katedraali soi! -kirkkomusiikkiviikon ”Kortekankaan Requiem” -kantaesityskonsertilla maanantaina 2.2.2026. Liput konserttiin tulevat myyntiin perjantaina 19.12.
Turun musiikkijuhlat (TMJ) avaa tapansa mukaan Katedraali soi! -viikon helmikuussa. Tällä kertaa TMJ:n konsertissa koetaan suomalaista musiikkihistoriaa, kun Olli Kortekankaan Requiem saa kantaesityksensä Sinfonietta Fortiksen ja Suomalaisen Kamarikuoron esittämänä Teemu Hämäläisen johdolla. Solisteina konsertissa kuullaan sopraano Minna-Leena Lahti sekä bassobaritoni Nicholas Söderlund. Konserttia täydentää Elgarin, Mozartin ja Barberin teokset, jolloin kokonaisuudeksi muodostuu vuoropuhelu klassisen jousiorkesterisävellysten ja suomalaisen nykykirkkomusiikin välillä.
Samalla konsertti on myös viimeisiä mahdollisuuksia päästä Turun tuomiokirkkoon ennen liki kolmevuotista remonttia. Tuomiokirkon remontti alkaa maanantaina 9.2.2026.
Requiem-teoksensa Kortekangas on säveltänyt perinteiseen latinankieliseen requiemtekstiin, mutta tekee sen omalla otteellaan: hän liikkuu semanttisesta tarkkuudesta foneemiseen äänimaailmaan, jossa sanat muuttuvat osaksi musiikkia. Teoksen kymmenen osaa muodostavat selkeän, eteenpäin kulkevan kertomuksen, jonka ytimessä on universaali viesti lohdusta, muistamisesta ja ihmisyyden läsnäolosta. Requiem on Kortekankaan henkilökohtainen kunnianosoitus poisnukkuneiden rakkaiden muistolle, mutta samalla se avaa kuulijalle tilan yhteiselle kokemukselle: hiljaisuudelle, surulle, toivolle ja lempeälle lohdulle.
Lipunmyynti avautuu perjantaina 19.12.2025 osoitteessa tmj.fi. Normaalihintaiset liput -10 % sunnuntaihin 28.12. asti.
Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Varsinaisen festivaalin lisäksi Turun musiikkijuhlat järjestää konsertteja ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina, yhteensä n. 30-50kpl vuosittain. www.turunmusiikkijuhlat.fi
