Rahapelijärjestelmän uudistus on Veikkaukselle historiallinen muutos

Veikkaukselle jää jatkossakin yksinoikeus lottopeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin.

Rahapeliyhtiöt voivat hakea lisenssejä eli toimilupia 1.3.2026 alkaen, ja luvanvarainen rahapelitoiminta uusilla lisenssimarkkinoilla käynnistyy 1.7.2027. Veikkauksen on haettava toimilupaa yksinoikeustoimintaan, ja lisäksi voimme hakea toimilupaa rahapelien toimeenpanoon myös kilpaillulla markkinalla.

Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja muun muassa ohjaamalla pelaamista entistä tehokkaammin säänneltyyn ja valvottuun pelitarjontaan. Ulkomaiset kilpailijat tulevat uuden lain myötä Veikkauksen kanssa samojen sääntöjen ja ehtojen piiriin.



– Olemme odottaneet mallia, joka parantaa mahdollisuuksia kanavoida pelaamista luvalliseen tarjontaan. Veikkauksella ei ole ollut enää pitkään aikaan todellista yksinoikeutta rahapelaamiseen Suomessa. Virallisen järjestelmän ulkopuolelle pelataan eri arvioiden mukaan jopa 600–900 miljoonaa euroa vuodessa, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoo.

Rahapelitoiminnan valvonta siirtyy Poliisihallitukselta uudelle Lupa- ja valvontavirastolle. Toimiluvanhaltijan on varmistettava, että sen toimeenpanemista rahapeleistä aiheutuu mahdollisimman vähän rahapelihaittoja. Lain mukaan toimiluvanhaltija voi markkinoida rahapelejä rajoitetusti eri kanavissa. Markkinointi on sallittua myös yhtiön omilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä.

– On tärkeää, että lisenssimarkkina on yhtiöille riittävän houkutteleva toimiluvan hakemiseksi. Samaan aikaan on huolehdittava myös, että luvattomaan tarjontaan puututaan riittävän tehokkaasti. Jos luvatonta rahapelitarjontaa ei pystytä tehokkaasti estämään, vaarana on, että kanavointitavoitteen toteutuminen ja pelihaittojen vähentäminen vaikeutuvat, Nummikoski sanoo.

Veikkaus jatkaa aktiivista valmistautumista uuteen rahapelijärjestelmään ja lisenssimarkkinaan.

– Rahapelijärjestelmän uudistus lähti toden teolla liikkeelle Veikkauksen aloitteesta vuonna 2022, ja olemme valmistautuneet siihen jo pidempään. Rahapelijärjestelmän uudistus on Veikkaukselle historiallinen muutos ja suuri mahdollisuus, Nummikoski kiteyttää.