SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Orpon hallituksen toimintakyky on perussuomalaisten eduskuntaryhmän käsissä

Hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat käsittelivät tiistaina 16.12. kokouksessaan perussuomalaisten kansanedustajien somekuvia ja -eleitä, jotka on laajasti kotimaassa ja ulkomailla tuomittu rasistisiksi. Ryhmäpuheenjohtajat pitivät eleitä asiattomina ja tuomittavina.

- Maanantaina pääministeri Orpo sanoi eduskunnassa, että nämä kuvat ovat isänmaalle vahingollisia. Totta, näin on. Nämä rasistiset somekuvat ovat jo vahingoittaneet Suomen mainetta kansainvälisesti ja julkinen huomio vain kasvaa ja leviää laajemmalle, Razmyar toteaa.

- Kansainväliset reaktiot eivät ole olemattomia. Kyse on Suomen suhteista ja maineesta. Meillä on esimerkiksi ollut hyvät suhteet Japaniin, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan perussuomalaiset ovat itse lähteneet tietoisesti lietsomaan rasistisia eleitä somekuvillaan, ja heidän täytyy kantaa siitä vastuuta. Lisäksi perussuomalaiset olisivat voineet halutessaan laittaa asialle saman tien pisteen, jos he olisivat tuominneet nämä loukkaavat eleet. Näin he eivät tehneet. On siis turha väittää, että muut ylläpitävät kohua.

- Tänään ryhmänjohtajat ovat tuominneet somekuvat. Pääministeri on vastuussa Suomen maakuvasta, kansainvälisestä maineesta ja hallituksensa toimintakyvystä. Hän totesi eilen eduskunnassa, että se mitä on yhdessä sovittu, pitää näkyä päätöksessä. On selvää, että pääministerin uskottavuus ja koko hallituksen toimintakyky on nyt täysin perussuomalaisten eduskuntaryhmän käsissä ja sen päätöksen varassa. Jos ei tule selkeitä anteeksipyyntöjä ja seurauksia, on luonnollista, että seuraavaksi pääministeriltä kysytään, onko hallitus toimintakykyinen, Razmyar päättää.