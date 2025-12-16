Vihreiden Hyrkkö: Rasismikohu on performanssi, jolla ohjataan huomio pois perussuomalaisten petetyistä lupauksista
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi tyrmistyneenä Jukka Kopran (kok) ja Jani Mäkelän (ps) tiedotustilaisuutta koskien perussuomalaisten kansanedustajien rasistista ilveilyä. Hyrkkö arvioi, että perussuomalaisille politiikka on performanssi ja rasismikohu tervetullut tapa ohjata keskustelua sivuraiteille hallituksen leikkauspolitiikasta.
– Hallituspuolueiden ryhmänjohtajat tekivät yhteisen julkilausuman, josta Jani Mäkelä irtisanoutui vähintäänkin osittain heti kättelyssä. Ja nytkö odotamme, että Mäkelän johtama ryhmä ryhtyy tarvittaviin toimiin rasististen tekojen sanktioimiseksi? Tuskinpa perussuomalaisilla on aikomusta peruutella. Heille politiikka tuntuu olevan pelkkää performanssia ja rasismikohukin ennen kaikkea mahdollisuus ohjata keskustelua pois petetyistä lupauksistaan ja toteuttamistaan kylmäsydämisistä leikkauksista kaikkein köyhimmiltä suomalaisilta, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö peräänkuuluttaa pääministeriltä vastuunkantoa.
– Pääministeri on aivan aiheellisesti todennut, että perussuomalaisten rasistinen toiminta on isänmaalle haitallista. Huolestuneet viestit suomalaisilta vanhemmilta ja yrityksiltä vahvistavat tämän. Suomalaisia hävettää tämä touhu ja he kaipaavat pääministeriltä vastuunkantoa. Mitä Petteri Orpo aikoo tehdä puuttuakseen tähän isänmaan kannalta haitalliseen toimintaan? Mitä pääministeri tekee, jos ja kun hallituksen kakkospuolueen johto jatkaa rasististen tekojen puolustelua? Hyrkkö kysyy.
Hyrkön mukaan pääministeri ei voi ulkoistaa vastuuta hallitukseensa kuuluvien puolueiden rasistisesta toiminnasta eikä kuitata tekoja “lapselliseksi”.
– Aasialaisiin kohdistuva rasismi ei ole vitsi. Perussuomalaisten rasististen eleiden ja puheiden typistäminen “lapselliseksi” aliarvioi lapsia. Useimmat lapsetkin nimittäin tietävät – ilmeisesti perussuomalaisia kansanedustajia paremmin – että toisia ei saa pilkata tai kiusata. Lapset tosin katsovat meistä aikuisista mallia. On selvää, että perussuomalaisten toistuva rasistinen toiminta ja sen toistuva lakaiseminen maton alle on omiaan oikeuttamaan vastaavaa käytöstä myös muualla yhteiskunnassa. Nololta näyttää hallituksen nollatoleranssi, jos pääministeri ei saa vihellettyä peliä poikki, Hyrkkö summaa.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Pääministeri pitää perussuomalaisten toimintaa isänmaalle vahingollisena – miksi hän ei siis hoida tärkeintä tehtäväänsä?16.12.2025 12:21:01 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan perussuomalaiset ehtivät tuhota Suomen maineen totaalisesti ennen kuin hallituksessa kukaan puuttuu asiaan.
Sofia Virta: Orpon hallitus tulee jäämään historiaan hallituksena, joka teki rasismista salonkikelpoista15.12.2025 19:01:13 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistuttaa, että perussuomalaisten poliitikkojen rasistinen käytös on jo ehtinyt aiheuttaa merkittävää vahinkoa.
Vammaisfoorumin STEA-rahoitus lakkautetaan kokonaan – Vihreiden Forsgrén: “Hallitus hiljentää vammaisten yhteisen äänen”15.12.2025 15:11:46 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén pitää vakavana virheenä, että STEA esittää Vammaisfoorumi ry:n yleisavustuksen lopettamista kokonaan vuodesta 2026 alkaen. Päätös tarkoittaa, ettei vammaisilta ihmisiltä poistuu yksi valtakunnallinen, riippumaton toimija, joka puolustaa heidän oikeuksiaan. Kyse on valtion budjetin mittakaavassa pienestä, mutta järjestölle toiminnan kannalta ratkaisevasta 80 000 euron vuosittaisesta rahoituksesta.
Vihreiden Mikkonen: Suomella ei kertakaikkiaan ole varaa Orpon hallitukseen – “Jouluruokien suunnittelun sijaan monessa kodissa pohditaan, mistä ruokaa huomiseksi”15.12.2025 12:00:28 EET | Tiedote
Mikkosen mukaan Perussuomalaisten halu lietsoa rasismia kertoo siitä, ettei sen hallituksessa tekemä politiikka kestä päivänvaloa. Mikkonen arvosteli budjettia käsitelleessä ryhmäpuheessaan kovin sanoin hallituksen epäinhimillistä ja kestämätöntä politiikkaa.
Fatim Diarra: Petteri Orpo, missä on nyt hallituksen nollatoleranssi rasismille?12.12.2025 11:18:44 EET | Tiedote
Fatim Diarra peräänkuuluttaa pääministeri Orpolta vastuunkantoa tilanteessa, jossa hallituspuolueiden riveistä jälleen laiminlyödään sitoutumista rasismin vastustamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme