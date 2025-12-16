Vihreiden Hyrkkö: Rasismikohu on performanssi, jolla ohjataan huomio pois perussuomalaisten petetyistä lupauksista

– Hallituspuolueiden ryhmänjohtajat tekivät yhteisen julkilausuman, josta Jani Mäkelä irtisanoutui vähintäänkin osittain heti kättelyssä. Ja nytkö odotamme, että Mäkelän johtama ryhmä ryhtyy tarvittaviin toimiin rasististen tekojen sanktioimiseksi? Tuskinpa perussuomalaisilla on aikomusta peruutella. Heille politiikka tuntuu olevan pelkkää performanssia ja rasismikohukin ennen kaikkea mahdollisuus ohjata keskustelua pois petetyistä lupauksistaan ja toteuttamistaan kylmäsydämisistä leikkauksista kaikkein köyhimmiltä suomalaisilta, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö peräänkuuluttaa pääministeriltä vastuunkantoa.

– Pääministeri on aivan aiheellisesti todennut, että perussuomalaisten rasistinen toiminta on isänmaalle haitallista. Huolestuneet viestit suomalaisilta vanhemmilta ja yrityksiltä vahvistavat tämän. Suomalaisia hävettää tämä touhu ja he kaipaavat pääministeriltä vastuunkantoa. Mitä Petteri Orpo aikoo tehdä puuttuakseen tähän isänmaan kannalta haitalliseen toimintaan? Mitä pääministeri tekee, jos ja kun hallituksen kakkospuolueen johto jatkaa rasististen tekojen puolustelua? Hyrkkö kysyy.

Hyrkön mukaan pääministeri ei voi ulkoistaa vastuuta hallitukseensa kuuluvien puolueiden rasistisesta toiminnasta eikä kuitata tekoja “lapselliseksi”.

– Aasialaisiin kohdistuva rasismi ei ole vitsi. Perussuomalaisten rasististen eleiden ja puheiden typistäminen “lapselliseksi” aliarvioi lapsia. Useimmat lapsetkin nimittäin tietävät – ilmeisesti perussuomalaisia kansanedustajia paremmin – että toisia ei saa pilkata tai kiusata. Lapset tosin katsovat meistä aikuisista mallia. On selvää, että perussuomalaisten toistuva rasistinen toiminta ja sen toistuva lakaiseminen maton alle on omiaan oikeuttamaan vastaavaa käytöstä myös muualla yhteiskunnassa. Nololta näyttää hallituksen nollatoleranssi, jos pääministeri ei saa vihellettyä peliä poikki, Hyrkkö summaa.