Vartsalan lauttaliikenteessä liikennöidään päälossin telakoinnin ajan jatkossa kantavuudeltaan 130 tonnin lossilla – liikennehäiriöiden pitäisi poistua

Vartsalan lauttapaikan kantavuudeltaan 200 tonnin hybridilossi L317 on telakoitavana ja palaa lauttapaikalle näillä näkymin viikolla 14/2026. Lossi L317 siirtyi telakalle 4.12.2025, jolloin lauttapaikalla alkoi liikennöidä kantavuudeltaan 90 tonnin lossi L144. Lossi L144 on aiemminkin liikennöinyt Vartsalan lauttapaikalla ja sen kapasiteetti on käytännössä todettu riittäväksi lauttapaikan liikennemääriin vuodenaika huomioiden. Lossi L-144 on viimeksi ollut Vartsalan lauttapaikalla mm. ajalla 28.12.2023-14.6.2024, jolloin se kokonsa puolesta on pystynyt hyvin palvelemaan Vartsalan lauttapaikan liikennemääriä.

Vartsalan lauttapaikan kalturit on vaihdettu ns. monitoimikaltureihin lossin L317 aloittaessa liikennöinnin Vartsalassa vuonna 2024. Ongelmaksi muodostui tällä kertaa se, että lossin L144 "keulakantavuus" on huomattavasti pienempi kuin isossa lautta-alukseen verrattavissa olevassa lossissa L317, jolloin lossi L144 niiaa raskaan kuorman alla lossille ajettaessa tai poistuttaessa ja kuorman siirtyessä lossin kannelta kalturille tai kalturilta kannelle. Iso monitoimikalturi ei niiaa juurikaan, jolloin lossin L144 ramppi pyrki pomppaamaan ylös raskaiden kuormien alla. Tätä ongelmaa ei ollut viimeksi, kun lossi L144 oli Vartsalassa, koska tuolloin käytössä olivat vielä vanhat lossikalturit. Sittemmin vanhat lossikalturit on siirretty Nauvo-Korppoo lauttapaikalle lossin L198 (entinen Vartsala 130 t lossi) liikennettä varten. Lossin L144 painuminen raskaiden kuormien alla vaikeutti raskaiden ajoneuvojen lastausta ja purkua, mikä hidasti lauttaliikennettä ja vaikeutti lauttaliikenteen aikataulussa pysymistä.

Esiintyneiden liikenteellisten ongelmien vuoksi Vartsalan lauttapaikalle on tänään 16.12.2025 tuotu liikenteeseen Vartsalassa aiemmin liikennöinyt kantavuudeltaan 130 tonnin lossi L198, joka on massaltaan suurempi ja sopii siten paremmin monitoimikalturiin. Monitoimikalturin ja lossin L198 massaero on huomattavasti pienempi, jolloin kalturin ja lautan välinen niiausreagointi on huomattavasti maltillisempaa. L198 liikennöi Vartsalan lauttapaikalla, kunnes lossi L317 palaa telakalta.

ELY-keskus sai Vartsalan lauttapaikan liikenteen hoidosta ja telakoinnin aikaisesta varalossijärjestelystä runsaasti palautetta viime viikolla. Havaittuun ongelmaan puututtiin ja siihen etsittiin yhdessä palveluntuottaja Suomen Lauttaliikenne Oy:n kassa tilannetta parantava ratkaisu. Uskomme liikenteen sujuvan nyt paremmin, kun lossi L198 hoitaa lauttaliikennettä Vartsalassa telakoinnin ajan.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tapani Jaakkola, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600