Vatialan koulu Cygnaeus-palkinnon finalistina

Cygnaeus-palkinto on Opetushallituksen ja Kuntaliiton vuosittain myöntämä tunnustus, joka nostaa esiin Uno Cygnaeuksen perintöä edistäviä toimintamalleja opetuksessa ja kasvatuksessa – erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Tänä vuonna palkitaan toimintamalli, joka tukee lasten ja nuorten kuulumista yhteisöön sekä vahvistaa heidän hyvinvointiaan. Kilpailuun osallistui 37 ehdotusta eri puolilta Suomea, joista Vatialan koulun arvopohjainen hyvinvointityö nousi finaaliin.

Vatialan koulun arvopohjainen toimintamalli

Vatialan koulussa jokainen oppilas on tärkeä osa yhteisöä. Hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys muodostavat arjen perustan, ja toimintaa ohjaavat arvot kuten oppilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, kiireettömyys ja kestävä kehitys. Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan monipuolisesti: heillä on vastuutehtäviä esimerkiksi oppilaskunnassa, Hyvinvoinnin lähettiläinä, Oppilas- ja Ympäristöagentteina sekä Lukulähettiläinä. Lisäksi Vatialan Box -aloitelaatikko mahdollistaa palautteen ja ideoiden tuomisen esiin, joista syntyy konkreettisia kehittämistoimia.

Arjen esimerkkejä oppilaiden osallistumisesta ovat muun muassa välituntivälinelainaamon ylläpito, ruokalan siisteydestä huolehtiminen, kirjaston järjestyksen ylläpito, koulun esittely vierailijoille useilla kielillä sekä kierrätys- ja ympäristövastuu. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja yhteisön kehittäjiä – esimerkiksi tekoälykoulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja uusien toimintaryhmien, kuten liikunta-agenttien, perustaminen ovat oppilaiden ideoimia.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Vatialan koulussa erityisluokkien oppilaat osallistuvat täysipainoisesti koulun toimintaan. Oppimisympäristöt on suunniteltu esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille, ja kielitietoisuus sekä saavutettavuus ovat osa arkea. Jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan sekä opetuksessa että opiskeluhuollossa.

Vatialan koulussa toimii myös erityisluokkia, jotka on suunnattu vammaisopetukseen. Näissä luokissa oppilaat saavat yksilöllistä tukea ja opetusta, joka vastaa heidän erityistarpeitaan sekä edistää oppimista ja osallisuutta kouluyhteisössä. Erityisluokkien tarkoituksena on tarjota turvallinen ja kannustava oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas voi kehittyä omien valmiuksiensa mukaisesti.

Yhteisöllinen toimintakulttuuri

Opetushenkilökunnan tiimirakenne ja jaettu johtajuus tukevat osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Yhteisöllinen päätöksenteko ja avoin keskustelukulttuuri varmistavat, että jokaisen näkemykset tulevat kuulluiksi. Finaaliin pääsy on merkityksellinen tunnustus koko kouluyhteisölle – oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille. Se vahvistaa uskoa siihen, että pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden eteen todella kannattaa.

Cygnaeus-palkinnon voittaja julkistetaan Educa-messuilla

Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekevät tänä vuonna yhdenvertaisuuskouluttaja Shadia Rask ja työelämäprofessori Shawn Huff. Palkinto jaetaan Educa-messuilla lauantaina 24.1.2026.

" On suuri kunnia, että Vatialan koulun arvopohjainen toimintamalli on huomioitu valtakunnallisesti. Haluamme tuoda näkyväksi toimintakulttuurin, joka tukee jokaista oppilasta yksilönä. Meillä käytetty slogan “Kiireettömyydellä kohtaamiseen” kuvaa tavoitettamme turvata lasten aito kohtaaminen – jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään", Mari Saarikko sanoo.