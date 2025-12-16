SDP:n Eveliina Heinäluoma: Nuorten asuminen ja järjestöjen työ eivät kestä uusia leikkauksia

– Nuorten asumisen haasteet eivät ole vähentyneet – päinvastoin. Asunnottomuuden ehkäisy, asumisohjaus ja itsenäistymisen tuki ovat juuri niitä toimia, joilla ehkäistään syrjäytymistä ja raskaampia kustannuksia myöhemmin. Näiden palvelujen alasajo olisi lyhytnäköistä ja inhimillisesti kestämätöntä, Heinäluoma sanoo.

Tiistaina eduskunnassa järjestettävässä asumisverkoston tapahtumassa useat keskeiset asumisalan järjestöt, kuten Nuorisoasuntoliitto NAL, Y-säätiö ja Aspa-säätiö, tuovat esiin konkreettista työtään nuorten asumisen turvaamiseksi. Samalla järjestöt ovat varoittaneet, että STEA-leikkaukset uhkaavat suoraan nuorten asunnottomuutta ehkäisevää työtä.

– On huolestuttavaa, että samaan aikaan kun nuorten pahoinvointi ja epävarmuus lisääntyvät, hallitus on valmis näivettämään juuri niitä järjestöjä, jotka ovat etulinjassa auttamassa. Järjestöt eivät ole lisäpalvelu, vaan olennainen osa suomalaista asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoma muistuttaa, että nuorten asumisen turvaaminen on myös työ-, koulutus- ja mielenterveyspolitiikkaa.

– Ilman kohtuuhintaista asuntoa ja asumisen tukea ei ole mahdollista opiskella, tehdä työtä tai rakentaa itsenäistä elämää. Siksi järjestörahoituksen leikkaukset osuvat suoraan nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin, Heinäluoma toteaa.

Eduskunnan asumisverkosto jatkaa työtä sen eteen, että nuorten asuminen ja järjestöjen asiantuntemus huomioidaan päätöksenteossa.