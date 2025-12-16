SDP:n Eveliina Heinäluoma: Nuorten asuminen ja järjestöjen työ eivät kestä uusia leikkauksia
Eduskunnan asumisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) kantaa vakavaa huolta nuorten asumisen tilanteesta ja järjestöjen toimintaedellytyksistä hallituksen suunnittelemien rahoitusleikkausten keskellä.
– Nuorten asumisen haasteet eivät ole vähentyneet – päinvastoin. Asunnottomuuden ehkäisy, asumisohjaus ja itsenäistymisen tuki ovat juuri niitä toimia, joilla ehkäistään syrjäytymistä ja raskaampia kustannuksia myöhemmin. Näiden palvelujen alasajo olisi lyhytnäköistä ja inhimillisesti kestämätöntä, Heinäluoma sanoo.
Tiistaina eduskunnassa järjestettävässä asumisverkoston tapahtumassa useat keskeiset asumisalan järjestöt, kuten Nuorisoasuntoliitto NAL, Y-säätiö ja Aspa-säätiö, tuovat esiin konkreettista työtään nuorten asumisen turvaamiseksi. Samalla järjestöt ovat varoittaneet, että STEA-leikkaukset uhkaavat suoraan nuorten asunnottomuutta ehkäisevää työtä.
– On huolestuttavaa, että samaan aikaan kun nuorten pahoinvointi ja epävarmuus lisääntyvät, hallitus on valmis näivettämään juuri niitä järjestöjä, jotka ovat etulinjassa auttamassa. Järjestöt eivät ole lisäpalvelu, vaan olennainen osa suomalaista asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta, Heinäluoma painottaa.
Heinäluoma muistuttaa, että nuorten asumisen turvaaminen on myös työ-, koulutus- ja mielenterveyspolitiikkaa.
– Ilman kohtuuhintaista asuntoa ja asumisen tukea ei ole mahdollista opiskella, tehdä työtä tai rakentaa itsenäistä elämää. Siksi järjestörahoituksen leikkaukset osuvat suoraan nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin, Heinäluoma toteaa.
Eduskunnan asumisverkosto jatkaa työtä sen eteen, että nuorten asuminen ja järjestöjen asiantuntemus huomioidaan päätöksenteossa.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Seppo Eskelinen: Liikenteen tasapuolisempi rahoitus hyödyttäisi useampia työssäkäyviä16.12.2025 14:25:23 EET | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.) huomauttaa, että valtion talousarvioehdotus vuodelle 2026 ei huomioi eri alueiden, käyttäjä- ja ikäryhmien erilaisia liikkumistarpeita: – Työllisyyden kasvua tuettaisiin laajemmin jakamalla liikenteen rahoitusta tasapuolisemmin eri liikkumismuodoille. Hallitus mielellään kehuu panostavansa yksityisautoiluun, mutta nostaa silti pitkää työmatkaa autoilevien kustannuksia.
SDP:n Kim Berg: Hallitus vie viimesijaisesta turvasta ihmisarvon – köyhiä rangaistaan järjestelmällisesti16.12.2025 09:31:03 EET | Tiedote
Orpon hallituksen esitys toimeentulotuen heikentämisestä leikkaa suoraan pienituloisten ihmisten arjesta. Perusosan alentaminen, suojaosan poisto ja sanktioiden rajut kiristykset muodostavat kokonaisuuden, joka sysää kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kohtuuttomaan tilanteeseen, korostaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kim Berg.
SDP:n Aki Lindén: Hallitus hyväksyy sen, että ihminen voi jäädä ilman välttämätöntä toimeentuloa16.12.2025 08:42:00 EET | Tiedote
Hallituksen toimeentulotukiesitys vaarantaa perustuslain takaaman oikeuden välttämättömään toimeentuloon. Esitys siirtää harkinnan pois sosiaalityön ammattilaisilta ja vaarantaa vakavasti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perusoikeudet, varoittaa SDP:n kansanedustaja Aki Lindén.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Köyhyydestä tehdään rangaistus – laskun maksavat lapsiperheet16.12.2025 08:28:00 EET | Tiedote
Hallituksen esitys toimeentulotuen heikentämisestä vaarantaa erityisesti lapsiperheiden ja yksinhuoltajien toimeentulon. Leikkaukset ja kiristyvät sanktiot lisäävät lapsiköyhyyttä ja syventävät eriarvoisuutta Suomessa, painottaa SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa.
SDP:n Kimmo Kiljunen: Ikä ratkaisee – eläkeläisten verotaakka raskaampi kuin alle 40-vuotiaiden16.12.2025 08:18:30 EET | Tiedote
Tuoreet verotilastot kertovat, että yli 65-vuotiaat maksavat 25 % kaikista tuloveroista, mikä on enemmän kuin heidän osuutensa väestöstä. Eläkeläisten maksukuorma on vain kasvanut, sillä 10 vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli 19 %. Sen sijaan nuoret alle 40-vuotiaat aikuiset maksavat kaikista tuloveroista 21 %. – Nuoret aikuiset maksava veroja yhteensä noin 8 miljardia euroa, kun eläkeläiset maksavat lähes 10 miljardia. Nuoria aikuisia on 27,3 % väestöstä, eläkeläisiä 23,6 %. Eläkeläisten harteilla on selvästi suurempi osuus tuloveroista, vaikka heitä on vähemmän. Miksi väitetään, että eläkeläisiä paapotaan nuorten kustannuksella? kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) kysyy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme