Parlamentti tukee toimia puolustusinvestointien lisäämiseksi

EU-rahoitusohjelmia muutetaan, jotta rahoituksen ohjaaminen puolustushankkeisiin helpottuu

Ukrainan puolustusteollisuus voi hyötyä Euroopan puolustusrahastosta

Tiistaina Euroopan parlamentti hyväksyi lopullisesti lain, josta parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan sopuun 5.11.2025. Se muuttaa EU-rahoitusohjelmia – Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälinettä (STEP), Horisontti Eurooppa -ohjelmaa, Euroopan puolustusrahastoa (EDF), Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa (DEP) ja Verkkojen Eurooppa -välinettä (CEF) – niin, että EU:n rahoitusta voidaan niiden kautta ohjata puolustukseen.

Neuvotteluissa parlamentti laajensi lain soveltamisalaa niin, että sen kautta voidaan myös kanavoida rahoitusta kriisinkestävyyteen, esimerkiksi hybridihyökkäysten torjumiseen ja ulkomailta tulevaan häirintään. Mepit halusivat myös, että laki mahdollistaa Ukrainan puolustusteollisuuden osallistumisen hankkeisiin, ja saivat lisättyä siihen maininnan Ukrainan osallistumisesta Euroopan puolustusrahastoon.

Jatkossa Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelma tukee siviiliteknologioita, joilla on potentiaalisia sotilassovelluksia (kaksikäyttöteknologiat). Euroopan strategisten teknologioiden alustaan (STEP) taas lisätään puolustusteknologia uutena strategisena sektorina. STEP-tuki voidaan kohdistaa pienille ja keskisuurille yrityksille, mukaan lukien start-up-yrityksille ja pienille midcap-yrityksille, joilla voi muuten olla vaikeuksia saada rahoitusta.

Uudistuksen myötä myös Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) kautta voidaan rahoittaa kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria, mukaan lukien sotilaallisia liikkuvuuskäytäviä. Euroopan komissio voi asettaa ehtoja CEF-hankkeissa käytettävien laitteiden, tarvikkeiden ja palvelujen alkuperämaille.



Kommentti



Esittelijä Rihards Kols (ECR, Latvia) sanoi: ”EU päivittää vihdoin työkalupakkiaan vastaamaan nykyhetken turvallisuustilanteeseen. Kyse ei ole uusista rahastoista, vaan olemassa olevien ohjelmien käyttämisestä järkevämmin ja strategisemmin. Laki vastaa parlamentin prioriteetteja, joita ovat mm. Ukrainan osallistuminen puolustusrahastoon ja lisätuki puolustusalan innovaatioille. Samalla se on ennakkotapaus Euroopan puolustusinvestointien toteuttamiselle tulevaisuudessa. Työkalut ovat valmiina käyttöön; nyt on aika ryhtyä toimeen.”



Seuraavaksi



Parlamentti hyväksyi lain äänin 519 puolesta, 119 vastaan ja 25 tyhjää. Myös neuvoston hyväksyntä tarvitaan ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan.



Taustaa



Euroopan komission 22.4.2025 tekemä esitys tähtää puolustusalan investointien EU-rahoituksen lisäämiseen osana ReArm Europe -suunnitelmaa. Geopoliittisten uhkien lisääntyessä lailla pyritään vahvistamaan Euroopan puolustusteknologian ja -teollisuuden perustaa nykyisen talousarvion puitteissa. Suunnitelma oli seurausta Euroopan puolustuksen ja valmiuden valkoista kirjaa, jossa linjattiin tulevia ehdotuksia näillä politiikan aloilla.

Lisätietoa