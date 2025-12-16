Yksinkertaisemmat kestävyysraportointi- ja huolellisuussäännöt yrityksille

Kestävyysraportointia vaaditaan vain yrityksiltä, joilla on yli tuhat työntekijää ja yli 450 miljoonan euron vuotuinen nettoliikevaihto

Alle tuhannen työntekijän pienyritysten raportointivelvollisuus ei muutu

Yritysten huolellisuusvelvoite koskee vain suuryrityksiä, joilla on yli 5 000 työntekijää ja yli 1,5 miljardin euron vuotuinen nettoliikevaihto

Huolellisuusvelvoitetta koskevia sääntöjä sovelletaan heinäkuusta 2029 lähtien

Sääntöjä sovelletaan jatkossa harvempiin yrityksiin, ja joitakin yritysten velvoitteita vähennetään, mikä vahvistaa EU:n kilpailukykyä.



Kestävyysraportointi helpottuu



Vain ne EU:n yritykset, jotka työllistävät keskimäärin yli tuhat työntekijää ja joiden vuotuinen nettoliikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa, joutuvat raportoimaan yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistaan. Sääntöjä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, joiden nettoliikevaihto EU:ssa on yli 450 miljoonaa euroa, sekä niiden tytäryhtiöihin ja sivuliikkeisiin, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 200 miljoonaa euroa.

Raportointivaatimukset yksinkertaistuvat merkittävästi, ja alakohtainen raportointi muuttuu vapaaehtoiseksi. Lainsäätäjät varmistivat, että yritykset, joiden on laadittava kestävyysraportit, eivät siirrä vastuuta pienemmille liikekumppaneilleen. Alle tuhannen työntekijän yritysten ei tarvitse antaa suuremmille liikekumppaneilleen enempää tietoja kuin vapaaehtoiset raportointistandardit edellyttävät. Vaatimusten noudattamisen helpottamiseksi komissio perustaa digitaalisen portaalin, jossa on saatavilla EU:n ja eri jäsenmaiden raportointivaatimuksia koskevia malleja ja ohjeita.



Huolellisuusvelvoitteet suuryrityksille



Entistä harvempien yritysten täytyy noudattaa huolellisuusvelvoitteita, jotka koskevat niiden aiheuttamien, ihmisiin ja maapalloon kohdistuvien kielteisten vaikutuksien vähentämistä. Tarkistettujen sääntöjen mukaan tätä edellytetään vain suurilta EU:n yrityksiltä, joissa on yli 5 000 työntekijää ja joiden vuotuinen nettoliikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa, sekä EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä, joiden liikevaihto ylittää saman raja-arvon EU:ssa. Niiden on tehtävä selvityksiä toimintaketjunsa riskien tunnistamiseksi ja ne saavat pyytää tietoja alle 5 000 työntekijän liikekumppaneilta vain, jos tiedot eivät ole muulla tavalla saatavilla.

Jatkossa yrityksiltä ei enää vaadita siirtymäsuunnitelmia, joilla varmistetaan, että yrityksen liiketoimintamalli on yhteensopiva kestävään talouteen siirtymisen kanssa. Yritykset ovat kansallisella tasolla vastuussa sääntöjen virheellisestä soveltamisesta. Ne voivat saada sakkoja, joiden määrä on enintään kolme prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta.

Huolellisuusvelvoitetta koskevaa direktiiviä aletaan soveltaa 26. heinäkuuta 2029 alkaen kaikkiin sen soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.



Kommentti



Oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijä Jörgen Warborn (PPE, Ruotsi) sanoi: ”Parlamentti on kuullut Euroopan työnantajien huolia. Laajan enemmistön tänään hyväksymä laki tuo mukanaan historiallisia säästöjä ja on samalla Euroopan kestävyystavoitteiden mukainen. Tämä on tärkeä ensiaskel jatkuvassa työssämme EU-sääntöjen yksinkertaistamiseksi.”



Seuraavaksi



Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 428 puolesta, 218 vastaan ja 17 tyhjää. Neuvoston on vielä hyväksyttävä se virallisesti. Tämän jälkeen direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.



Taustatietoa



Päivitetyt kestävyyssäännöt ovat osa sääntelyn yksinkertaistamiseen tähtäävää pakettia (Omnibus I). Se esitettiin helmikuussa 2025. Tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja tehdä kestävyyssääntöjen noudattamisesta helpompaa yrityksille, jotta EU:n kilpailukyky paranee. Kestävyysraportointi- ja huolellisuusvelvoitteiden täytäntöönpanoa lykättiin keväällä. Uuden ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa niitä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Esittelijä Jörgen Warborn pitää tiistaina 16. joulukuuta klo 15.00 CET lehdistötilaisuuden, jota voi seurata suorana täällä.

