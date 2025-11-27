HTGP ja Springvest etenevät strategisessa osakejärjestelyssä – blokkikauppa on osa suunniteltua strategista yhteistyötä

Springvest lyhyesti

Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka yhdistää rahoituskierroksilla suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt ja korkeaa tuottoa tavoittelevat riskinottokykyiset kasvusijoittajat.

Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 100 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta jo lähes 400 miljoonaa euroa. Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi, ja portfolioomme kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.

www.springvest.fi

HTGP lyhyesti

HTGP on asiakkailleen kasvua ketterästi generoiva palveluyritys, jossa yhdistyy vahva strateginen kasvuosaaminen ja kasvua toteuttavat kattavat asiantuntijapalvelut. HTGP:n ytimessä on syvä teknologian ymmärrys, jota hyödyntämällä luomme asiakkaillemme merkittävää kilpailuetua. Konsernissa työskentelee noin 60 asiantuntijaa.

Konsernin palveluita ovat strategia ja neuvonanto, markkinointi ja viestintä, HR ja rekrytointi, yrityskaupat ja lakipalvelut, pääomamarkkinaviestintä, tekoälyyn liittyvät kehityspalvelut sekä talouden ja rahoituksen palvelut. Konsernin yrityksiä ovat Notarec Oy, Ihmeitätekevä Ikoni Oy, GottIR Oy, Luova Työmaa Oy, Pine Law Oy, Digizer Oy ja Mint Palvelut Oy. HTGP-konserni tarjoaa asiakkailleen huippuosaajien verkostot ja osaamisen, joita he eivät saa mistään muualta.

www.htgp.fi