HTGP ja Springvest etenevät strategisessa osakejärjestelyssä – blokkikauppa on osa suunniteltua strategista yhteistyötä
HT Growth Partners Oy (HTGP) on ostanut Springvestin tietyiltä osakkeenomistajilta 103 854 osaketta 8,464 euron osakekohtaisella hinnalla. Osakemäärä vastaa noin 2 prosentin omistusta Springvestistä.
Strategisessa osakejärjestelyssä osakkeitaan myivät Springvest Oyj:n johtoon kuuluvat osakkeenomistajat sekä osa yhtiön alkuperäisistä perustajaosakkaista.
Nyt toteutuneen osakeoston lisäksi HTGP:llä on optio ostaa samoilta osakkeenomistajilta enintään ensimmäisen kaupan kanssa samansuuruinen määrä osakkeita 8,464 euron osakekohtaisella hinnalla 15.4.2026 mennessä.
Mikäli suunniteltu osakejärjestely toteutuu kokonaisuudessaan, HTGP:n omistusosuus Springvestistä olisi hieman alle 4 prosenttia. Vastaava noin neljän prosentin tai suurempi omistusosuus on seitsemällä Springvestin osakkeenomistajalla. HTGP:n pääomistajia ovat Juha Hulkko (Jtel Oy:n kautta), Zach Shelby, Petri Toljamo (Manea Capitalin kautta) ja Ville Heikkinen (Pine Capitalin kautta).
Osakekauppa liittyy yhtiöiden väliseen strategiseen yhteistyöhön, jonka esisopimuksesta tiedotettiin 10.12.2025. Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa varsinainen yhteistyösopimus helmi–maaliskuussa 2026.
Strategisen yhteistyön perustana ovat Springvestin kasvuyhtiöverkosto, oman pääoman ehtoinen rahoitusosaaminen ja noin 40 kasvuyhtiön portfolio sekä HTGP:n laaja palvelutarjonta kasvuyhtiöille.
HTGP:n palveluihin kuuluvat mm. tekoälyn kehittämis- ja soveltamispalvelut, HR- ja rekrytointipalvelut, talous- ja rahoituspalvelut, brändi- ja markkinointipalvelut, digitaalisen myynnin palvelut, viestintäpalvelut, transaktiopalvelut sekä strateginen neuvonanto.
Aki SoudunsaaritoimitusjohtajaSpringvest OyjPuh:040 822 6322aki.soudunsaari@springvest.fi
Springvest & HTGP
Springvest lyhyesti
Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka yhdistää rahoituskierroksilla suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt ja korkeaa tuottoa tavoittelevat riskinottokykyiset kasvusijoittajat.
Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 100 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta jo lähes 400 miljoonaa euroa. Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi, ja portfolioomme kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.
HTGP lyhyesti
HTGP on asiakkailleen kasvua ketterästi generoiva palveluyritys, jossa yhdistyy vahva strateginen kasvuosaaminen ja kasvua toteuttavat kattavat asiantuntijapalvelut. HTGP:n ytimessä on syvä teknologian ymmärrys, jota hyödyntämällä luomme asiakkaillemme merkittävää kilpailuetua. Konsernissa työskentelee noin 60 asiantuntijaa.
Konsernin palveluita ovat strategia ja neuvonanto, markkinointi ja viestintä, HR ja rekrytointi, yrityskaupat ja lakipalvelut, pääomamarkkinaviestintä, tekoälyyn liittyvät kehityspalvelut sekä talouden ja rahoituksen palvelut. Konsernin yrityksiä ovat Notarec Oy, Ihmeitätekevä Ikoni Oy, GottIR Oy, Luova Työmaa Oy, Pine Law Oy, Digizer Oy ja Mint Palvelut Oy. HTGP-konserni tarjoaa asiakkailleen huippuosaajien verkostot ja osaamisen, joita he eivät saa mistään muualta.
