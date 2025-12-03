Metsähallitus hakkasi luonnonmetsän Suomussalmella – metsäyhtiöt vaikenevat

“Nämä hakkuut ovat surkea joululahja metsän uhanalaisille lajeille. Ekologiset yhteydet ovat metsien lajeille tärkeitä turvapolkuja suojelualueiden välissä. Niiden hakkaaminen on järjetöntä”, sanoo Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Ylimmäisensuon luonnonmetsä oli osa Metsähallituksen omaa ekologisten yhteyksien verkostoa, joiden tarkoitus on toimia yhteyksinä suojelualueiden välillä ja tarjota eliölajeille mahdollisuus levitä ja laajentaa elinpiiriään.

Ylimmäisensuon kaltaiset kuusivaltaiset ekologiset yhteydet olivat aiemmin hakkuiden ulkopuolella. Sittemmin päätös on pyörretty. Osa ekologisista yhteyksistä tilastoidaan edelleen kokonaan suojelluiksi metsiksi, mutta Metsähallitus ei esitä karttatietoa, josta kävisi ilmi mitä on suojeltu ja missä hakataan.

Myöskään metsäyhtiöt eivät ole ottaneet asiassa vastuuta, vaan ostavat yhä puuta luonnonmetsähakkuilta. Stora Enso ja Metsä Group eivät ole vastanneet Greenpeacen esittämään kysymykseen siitä, tuleeko Ylimmäisensuon hakkuilta yhtiöille puuta.

Metsäliike pysäytti Ylimmäisensuon hakkuut perjantaina

Metsäliikkeen metsävahdit pysäyttivät Ylimmäisensuon luonnonmetsän hakkuut perjantaina iltapäivällä rauhanomaisesti kävelemällä metsäkoneiden turvaetäisyyden sisälle. Metsähallitus hakkasi luonnonmetsän nopeasti loppuun heti maanantaina.

“Metsähallitus ei jostain syystä halua kuunnella luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta huolestuneita ihmisiä. Teemme kuitenkin kaikkemme, että hakkuut näillä alueilla estetään jatkossa ja tarvittaessa pysäytetään”, paikalla oleva Metsäliikkeen metsävahti Tero Mononen sanoo.

Metsäkiistat jatkunevat Suomussalmella ja ympäri Suomea läpi talven. Metsähallitus on kertonut aikovansa hakata Kainuussa useilla suojelullisesti arvokkailla kohteilla. Niitä ovat esimerkiksi Iso Harsuvaara Hossan kansallispuiston lähellä, Karhuviidanmaa ja Kaupinlampi Näljängän Riuskanselkosessa, Portinvaara ja Ruottusenvaara Ruhtinansalmella sekä Tihkuvaara Ahjolassa. Näistä ei ole vielä metsänkäyttöilmoituksia ja tilannetta seurataan. Lisäksi Lampokankaalla Yli-Vuokissa on akuutti hakkuu-uhka metsänkäyttöilmoituksen ollessa jo voimassa.

Greenpeace ja Metsäliike vaativat, että metsäyhtiöt lopettavat puun ostamisen luonnonmetsähakkuilta ja Metsähallitus lopettaa luonnonmetsien hakkaamisen.