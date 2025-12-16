Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Parlamentti kannattaa yksinkertaisempia sääntöjä ja lisätukea viljelijöille

16.12.2025 16:16:21 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Mepit hyväksyivät tiistaina uudet säännöt, joilla lisätään joustavuutta ja tukea viljelijöille EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) noudattamisessa.

  • Viljelijöille enemmän joustavuutta maan pitämiseen maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa
  • Vain yksi tilatarkastus vuodessa
  • Pienviljelijöille lisää rahallista tukea

Parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden 10. marraskuuta 2025 saavuttama alustava yhteisymmärrys hyväksyttiin äänin 629 puolesta, 17 vastaan ja 16 tyhjää.


Pienviljelijöiden tukeminen


Lainsäätäjät sopivat, että pientiloja voidaan tukea enintään 3 000 euron vuotuisella rahoitustuella (komission esityksessä 2 500 euroa) ja uudella enintään 75 000 euron kertaluonteisella liiketoiminnan kehittämistuella (esityksessä 50 000 euroa).

Ympäristövaatimukset


Laki keventää viljelijäiden velvollisuuksia samalla, kun luonnon monimuotoisuustoimista pidetään kiinni.  Jatkossa maata ei tarvitse kyntää viiden tai seitsemän vuoden välein, vaan viljelymaaksi ennen 1.1. 2026 luokiteltu maa säilyy tässä luokassa, vaikka sitä ei olisi kynnetty, muokattu tai kylvetty uudelleen.

Sertifioitujen luomuviljelijöiden katsotaan jatkossa automaattisesti täyttävän hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa (GAEC) koskevat vaatimukset sellaisen maan osalta, joka on jo luomuviljelyssä tai siirtymässä siihen. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tätä sääntöä, jos valvonta aiheuttaisi suurta hallinnollista rasitetta.


Vähemmän tarkastuksia


Jatkossa tiloilla voidaan tehdä korkeintaan yksi virallinen tarkastus vuodessa.


Kommentti


Esittelijä André Rodrigues (S&D, Portugali) sanoi: ”Maataloustuottajat tarvitsevat selkeät säännöt, vähemmän byrokratiaa ja tukea, joihin he voivat luottaa. Nyt hyväksytty laki osoittaa sen, mitä olemme puolustaneet alusta alkaen: voimme yksinkertaistaa sääntöjä ja lisätä tukea heikentämättä ympäristönsuojelua.”


Seuraavaksi


Säädös siirtyy nyt neuvoston käsittelyyn virallista hyväksyntää varten. Se astuu voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

