Poliisiksi tekeytyvät huijarit aktivoituneet

Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tietokantaan kertyvien käyttäjäilmoitusten perusteella poliisin nimissä tehdyt huijaukset ovat tällä hetkellä nousussa. Huijausviesteissä vedotaan viranomaisasemaan ja kiireeseen. Tyypillinen esimerkki on viesti, jossa vastaanottajaa vaaditaan vastaamaan muka liitteenä olevaan haasteeseen:

”Suomen poliisi on määrännyt sinut vastaamaan välittömästi liitteenä olevaan haasteeseen 72 tunnin kuluessa.”

Tällaisten huijausten tavoitteena on saada uhri avaamaan haitallinen linkki, lataamaan liite tai luovuttamaan henkilö- ja pankkitietojaan.

Luotettujen viranomaisten nimissä tehdyt huijaukset koetaan monesti erityisen uskottavina. Viestien kieli on usein asiallista ja virallista, ja ne on muotoiltu muistuttamaan aitoa viranomaisviestintää. Juuri tämä tekee niistä vaarallisia.

“Kilpi-sovelluksen tietokanta antaa meille reaaliaikaisen kuvan siitä, millaiset huijaukset ja häiritsevät yhteydenotot ovat juuri nyt liikkeellä. Poliisin nimissä tehdyt huijaukset ovat erityisesti nousseet viime viikkojen ilmoituksissa esille, ja se kertoo siitä, että huijarit hyödyntävät yhä rohkeammin viranomaisiin kohdistuvaa luottamusta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski.

Tunnettujen toimijoiden nimiä käytetään hyväksi huijauksissa

Poliisin nimissä tehtävien huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuvat pankkien ja tunnettujen yritysten nimissä lähetetyt viestit. Viime aikoina aktiivisimpia ovat olleet huijaukset Nordean, Aktian ja S-Pankin nimissä. Esimerkiksi Nordean nimissä leviävässä viestissä ilmoitetaan uudesta viestistä verkkopankissa ja kerrotaan tietoturvapäivityksestä:

“Hyvä asiakas, Olemme parantaneet verkkopankkimme tietoturvaa uusilla turvallisuustoiminnoilla. Nämä päivitykset auttavat suojaamaan tilejäsi ja henkilötietojasi entistä paremmin.”

Huijaus kehottaa lukemaan uuden viestin verkkopankissa linkin kautta, joka todellisuudessa ohjaa tietojenkalastelusivulle.

Myös McAfeen ja Elisan nimissä tehtyjä huijauksia on raportoitu Kilpi-sovellukseen runsaasti viime aikoina. Näissä viesteissä saatetaan ilmoittaa virustorjunnan päättymisestä, liittymän sulkemisesta tai laskuongelmista. Yhteistä kaikille on kiireen tunne ja kehotus toimia heti.

Ulkomaiset huijauspuhelut ovat niin ikään jatkuva ilmiö. Kilpi-sovelluksen tietokannan perusteella ulkomaiset huijauspuhelut tulevat yhä useammin samoista maista. Erityisesti Saksasta (+49), Puolasta (+48), Ruotsista (+46), Norjasta (+47), Tanskasta (+45) ja Iso-Britanniasta (+44) tulevat soitot toistuvat raporteissa viikosta toiseen.

Lisäksi Kilpi-sovelluksen viimeaikaisissa ilmoituksissa näkyy myös uusia maita, kuten Argentiina (+54), Italia (+39), Ranska (+33), Liettua (+370), Ukraina (+380) ja Bulgaria (+359).

Huijausten ohella Kilpi-sovelluksen tietokanta paljastaa suuren määrän muita häiritseviä yhteydenottoja. Käyttäjät raportoivat jatkuvasti kotimaista puhelinmyyntiä, online-kasinoihin liittyviä viestejä, aikuisviihdesisältöä sekä erilaisia lainatarjouksia, joita lähetetään ilman vastaanottajan suostumusta.

Suomen Telemarkkinointiliitto ylläpitää Telemarkkinointikiellon hakupalvelua, jossa voi maksutta tarkistaa epäilyttävät puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Palvelu auttaa arvioimaan, onko yhteydenoton takana huijari.

Kilpi-sovellus puolestaan estää huijauspuhelut, -viestit ja häiritsevät yhteydenotot jo ennen kuin ne tavoittavat käyttäjän. Kilpi perustuu laajaan ja jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, joka tekee huijausten tunnistamisesta nopeaa ja ajankohtaista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.