Nämä syyt saavat suomalaiset irtisanoutumaan – huono johtaminen korostuu

Pettymys johtamiseen on yleisin syy irtisanoutumiseen ja sen harkintaan, selviää Duunitorin Työnhaku Suomessa 2025 -tutkimuksesta.

”Toimiva johtaminen on työntekijäkokemuksen tärkeimpiä rakennuspalikoita. Jos tämä perusta ei ole kunnossa, sitoutuminen työpaikkaan kärsii. Työnantajien kannattaa panostaa johtamiseen vaalimalla johtamistaitoja ja varaamalla riittävästi aikaa esihenkilötyöhön. Se on perusteltua monesta syystä, sillä sitoutunut työntekijä on lähtökohtaisesti tuottavampi työntekijä”, kommentoi Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.

Nämä syyt saavat harkitsemaan irtisanoutumista

1. Olen pettynyt työpaikkani johtamiseen

2. En ole tyytyväinen palkkaani

3. Työni on liian kuormittavaa

4. Työtehtäväni eivät ole tarpeeksi motivoivia tai haastavia / Kaipaan vaihtelua (molemmilla vastauksilla sama sijoitus)

Lähes 40 prosenttia (38 %) tutkimuksen vastaajista on harkinnut irtisanoutumista nykyisestä työpaikastaan.

”Nykymaailmassa sitoutuminen työnantajaan on ylipäätään heikompaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Toisaalta voi kysyä, ovatko työnantajat yhtä sitoutuneita työntekijöihinsä kuin aiemmin”, Vaisto pohtii.

Vaikea taloustilanne vaikuttaa kuormitukseen ja mahdollisuuksiin vaihtaa työpaikkaa.

”Kun työnantajat hakevat säästöjä irtisanomalla tai lomauttamalla, töihin jäävien kuormitus voi kasvaa. Lisäksi synkkä työmarkkinatilanne vaikeuttaa uusien mahdollisuuksien löytämistä, mikä saattaa pitkittää itselle huonosti sopivaan työpaikkaan jäämistä ja siten lisätä tyytymättömyyttä.”

Etenkin naiset harkitsevat lähtöä työn kuormituksen vuoksi

Sekä naisten että miesten tärkein syy harkita irtisanoutumista on pettymys työpaikan johtamiseen. Muissa syissä naisilla painaa selvästi miehiä enemmän työn kuormittavuus.

Vaisto arvelee, että taustalla vaikuttaa työelämän sitkeä segregaatio: Suomessa alat ja tietyt tehtävät jakaantuvat voimakkaasti sukupuolen mukaan. Työn kuormittavuus korostuukin naisvaltaisella sosiaalialalla, jolla se nousee jopa huonoa johtamista tärkeämmäksi syyksi harkita irtisanoutumista.

Nuoremmilla osaajilla taas korostuvat muita voimakkaammin vaihtelunhalu ja kokemus siitä, että nykyinen työ ei vastaa koulutusta.

Nämä syyt saavat irtisanoutumaan

Mitkä tekijät johtavat lopulliseen päätökseen irtisanoutua? Viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanoutuneet vastasivat näin:

1. Olin pettynyt työpaikkani johtamiseen

2. Työni oli liian kuormittavaa

3. Kaipasin vaihtelua / Työpaikkani ilmapiiri oli huono (molemmilla vastauksilla sama sijoitus)

4. Työn todellisuus ei vastannut työpaikkailmoituksessa ja/tai rekrytointiprosessissa luvattua

Palkka saa siis usein harkitsemaan lähtemistä, mutta ei nouse kärkeen lopullisissa irtisanoutumisen syissä. Miehillä tyytymättömyys palkkaan oli merkittävämpi syy irtisanoutua kuin naisilla.

”Täytyy myös ymmärtää, että ihminen arvioi työtilannettaan aina kokonaisuutena: esimerkiksi tyytymättömyys palkitsemiseen ei liity aina pelkästään euroihin, vaan myös siihen, miten sopivalta palkka tuntuu suhteessa työn vaativuuteen, kuormitukseen tai vaikkapa työilmapiiriin”, Vaisto lisää.

Listalle nousee myös kokemus siitä, ettei työ vastaa työpaikkailmoituksessa tai rekrytoinnin aikana luvattua.

”On vaikea ymmärtää, miksi osa työnantajista ei pysy totuudessa tai malta kuvata työtehtäviä riittävän selkeästi. Vääriin odotuksiin perustuva lähteminen tarkoittaa, että rekrytointiin käytetty aika ja raha valuivat hukkaan. Tämä on työnantajalle suuri ja turha kustannus, jolta voisi välttyä pienellä vaivalla.”

Viidennes on katunut työpaikan vaihtamista

20 prosenttia vastaajista on katunut työpaikan vaihtamista. Viimeisen 12 kuukauden aikana uudessa työssä aloittaneiden yleisimmät syyt katua työpaikan vaihtamista ovat:

1. Huono johtaminen

2. Huono ilmapiiri

3. Liiallinen työkuorma

4. Huono perehdytys

5. Epäselvä rooli tai työnkuva / Huono palkka (molemmilla vastauksilla sama sijoitus)

”On pysäyttävää, että näin moni katuu päätöstään. Työpaikan vaihtaminen vaikuttaa suuresti omaan ja toisinaan myös läheisten arkeen. Siksi pettymys uuteen työhön voi olla traaginen kokemus. On kohtalon ivaa, jos ihminen pyristelee huonon johtamisen vuoksi ulos ojasta vain upotakseen toisaalla huonon johtamisen allikkoon.”

Johtamisen ongelmat korostuvat siis sekä irtisanoutumisessa että vaihtamisen katumisessa. Lisäksi Vaisto huomauttaa, että johtaminen vaikuttaa suuresti myös muihin syihin irtisanoutua ja katua vaihtamista.

”Hyvin johdetut työpaikat ovat paitsi hyvinvoivia myös taloudellisesti menestyviä. Satsaaminen taitavien johtajien ja esihenkilöiden rekrytointiin sekä nykyisten esihenkilöiden jatkuvaan tukeen ja kouluttamiseen on tärkeä investointi.”

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!

Lataa Työnhaku Suomessa -tutkimuksen raportti.

Lue myös muut nostomme tutkimuksesta:

Duunitorin Työnhaku Suomessa -tutkimus toteutettiin 14.8.–12.9.2025 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa. Vastaajia oli yhteensä 3 026 eri puolilla Suomea. Aineisto kerättiin Duunitorin sivustolla ja Taloustutkimuksen verkkopaneelissa. Tulokset on painotettu valtakunnallisesti iän, sukupuolen ja alueen mukaan.