Aleksi Grym maksujärjestelmät-osaston osastopäälliköksi

Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston osastopäälliköksi on nimitetty VTL, KTM Aleksi Grym. Nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi 1.3.2026 alkaen.

Grym on toiminut Suomen Pankin maksujärjestelmät-osastolla fintech-toimiston toimistopäällikkönä vuodesta 2023 ja sitä ennen johtavana neuvonantajana ja muissa Suomen Pankin asiantuntijatehtävissä vuodesta 2016. Hän on aiemmin toiminut yksityisellä sektorilla kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Maksujärjestelmät-osasto tuottaa rahahuollon keskuspankkipalvelut ja huolehtii luotettavasta ja tehokkaasta maksamisesta sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien infrastruktuurista ja niiden kehittämisestä. Osasto vastaa Suomen Pankin maksujärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä maksamisen teknologioiden analyysista.

