Aleksi Grym maksujärjestelmät-osaston osastopäälliköksi

Grym on toiminut Suomen Pankin maksujärjestelmät-osastolla fintech-toimiston toimistopäällikkönä vuodesta 2023 ja sitä ennen johtavana neuvonantajana ja muissa Suomen Pankin asiantuntijatehtävissä vuodesta 2016. Hän on aiemmin toiminut yksityisellä sektorilla kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä.



Maksujärjestelmät-osasto tuottaa rahahuollon keskuspankkipalvelut ja huolehtii luotettavasta ja tehokkaasta maksamisesta sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien infrastruktuurista ja niiden kehittämisestä. Osasto vastaa Suomen Pankin maksujärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä maksamisen teknologioiden analyysista.