Veikkauksen TotoTV:n striimauspalvelu uudistuu - lähetyksen kelaaminen onnistuu 16.12. alkaen
Palvelu TotoTV:n kuvanjakelusta veikkaus.fi:ssä uudistuu 16.12.2025. Muutos tuo parannuksia asiakkaiden katselukokemukseen veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen omien pelisalien näytöillä.
- 16.12. alkaen TotoTV:tä voi katsella aiempaa lyhyemmällä viiveellä sekä livelähetyksiä voi jatkossa myös kelata taaksepäin haluamaansa kohtaan. Lyhyt viive mahdollistaa myös lähetysten katsomisen h-hetkille ennen lähtöhetkeä ja pelipäätösten tekemistä, Veikkauksen TV-tuotantopäällikkö Timo Lämsä kertoo.
- Hevosten lämmityksiä voi katsoa uudestaan vaikkapa pelejä suunnitellessaan live-lähetyksestä kelaamalla. Vastaavasti lähtöjen ratkaisuhetket voi katsoa kelaamalla uudestaan heti tuoreeltaan.
Aiemmin TotoTV:n viive veikkaus.fi:ssä on ollut noin kymmenen sekuntia. Nyt viive putoaa kolmeen sekuntiin.
- Olemme tyytyväisiä, että jatkossa lähetyksiä voi katsella entistä reaaliaikaisemmin sekä korkeammalla laadulla täysin HD-tasoisena. Uusi palvelu parantaa asiakkaidemme katselukokemusta, ja tuomme parannuksia käyttöön portaittain. Terävämpi kuva helpottaa tietysti hevosten ja lähtöjen seuraamista.
-Lähetysten kuvanlaatu paranee myös Veikkauksen omissa pelisaleissa.
Tiistaina 16.12. lähetysten viive lyhenee ja kelaaminen tulee mahdolliseksi veikkaus.fi:ssä. Myöhemmin joulukuun aikana uudistus laajenee myös arkistoon ja TotoTV:n mobiilikatseluun.
- Asiakkailtamme muutos ei edellytä toimenpiteitä, vaan me upotamme uudistukset veikkaus.fi:hin suoraan katseltaviksi ja käytettäviksi. Myöhemmin tuotantoon on tulossa myös puheesta tekstiksi-palvelu, joka auttaa asiakkaitamme kansainvälisten lähetysten seuraamista, Lämsä jatkaa.
Veikkaus kilpailutti TotoTV:n kuvanjakelupalvelun veikkaus.fi:ssä. Julkisen kilpailutuksen voitti alan kansainvälistä huippulaatua ja osaamista tarjoava Dolby.
Uudella tekniikalla jaetaan jatkossa kotimaisten ja ulkomaisten hevoskilpailuiden lisäksi myös Eurojackpotin arvontalähetykset Pasilasta ympäri Eurooppaa eri maiden pelioperaattoreille katseltaviksi.
Veikkauksen TotoTV mahdollistaa kaikkien Suomen Toto-ravilähtöjen katsomisen ilmaiseksi Veikkauksen asiakkaille. TotoTV välittää suorina lähetyksinä lisäksi kattavasti hevoskilpailuja ulkomailta, jotka ovat Veikkauksen Toto-pelien kohteena.
