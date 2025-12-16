Aluehallitus päätti Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden lomautusten periaatteista

Aluehallitus päätti tänään 16.12 kokouksessaan, että henkilöstön lomautukset toteutetaan seuraavin periaattein:

Hyvinvointialuejohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja palvelujohtajat lomautetaan kahdeksi viikoksi.

Palvelupäälliköt, palveluvastaavat sekä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä vastaavissa tehtävissä työskentelevät lomautetaan viikoksi.

Muissa hyvinvointialueen tehtävissä työskentelevä henkilöstö kahdesta viiteen päiväksi.

Ympäri vuorokauden tuotettavissa palveluissa toimivaa henkilöstöä, jotka ovat välittömässä potilas- ja asiakastyössä, ei lomauteta

Lomautuksien vaihtoehtona on palkaton vapaa tai lomarahojen vaihto vapaaksi lomautusmäärää vastaavilla työpäivien määrällä.

Aluehallitus lakkautti 39 virkaa

Aluehallitus lakkautti 39 virkaa, joista 21 on johtaja-, päällikkö- tai esihenkilövirkoja. Samalla aluehallitus perusti kuusi uutta virkaa. Virkojen lakkauttaminen johtuu vuoden 2026 talousarvion toimenpiteistä, kuten organisaatiomuutoksista ja palveluverkkomuutoksista. Lakkautettaville viroille ei ole tarvetta eikä virkojen hoitoon ole varattu ensi vuodelle talousarviossa määrärahaa. Virkojen perustaminen perustuu muun muassa organisaatiomuutokseen tai siihen, että tehtäviä on hoidettu aiemmin määräaikaisin järjestelyin.

Aluehallitus antoi hallinto-oikeudelle vuoden 2025 rahoituksen oikaisuvaatimusta koskevan lausunnon

Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoitusta.

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta muutosta valtiovarainministeriön tekemään päätökseen vuoden 2025 valtion rahoituksesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on varannut hyvinvointialueelle tilaisuuden esittää käsityksen valtiovarainministeriön asiaan antamasta lausunnosta. Keski-Suomen hyvinvointialue katsoo omassa lausunnossaan, että valtiovarainministeriön lausunto ei anna aihetta poiketa siitä, mitä hyvinvointialue on oikaisuvaatimuksessaan ja valituksessaan esittänyt.

Aluehallitus hyväksyi tiedonhallintamallin

Aluehallitus päätti hyväksyä tiedonhallintamallin kokonaisuuden. Tiedonhallintamalli kuvaa keskeisimmät toimintaprosessit, tietoaineistojen arkistoinnin, tietovarannot, suunnitelman muutosvaikutusten arvioinnin toteuttamisesta ja tiedonhallintamallin ylläpidosta. Hyvinvointialueen tiedonhallintamallin tarkoituksena on hallita tiedon elinkaarta. Sen avulla tunnistetaan ja määritellään tiedonhallinnan järjestämisen vastuut Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tiedonhallintamalli on lakisääteinen.

Moona Seppä yksilöasianjaoston puheenjohtajaksi

Aluehallitus myönsi Mauno Vanhalalle eron yksilöasiainjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja valitsi Moona Sepän yksilöasiainjaoston varsinaiseksi jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi sekä Sepän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Emmili Kanasen.

Aluehallitus kokoontuu keväällä tiistaisin klo 13

Aluehallitus päätti muuttaa ensi kevään kokousaikatauluja siten, että aikaisemmin päätetyt seminaari- ja kokouspäivät aloitetaan ensi keväänä klo 13. Lisäksi 13.1. kokouspäivä perutaan ja varaseminaari- ja kokouspäiväksi varataan tiistai 20.1.

Kokouspäivät ovat 20.1. (varalla), 27.1., 10.2., 10.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 16.6.

Aluehallitus toimeenpani aluevaltuuston päätökset

Aluehallitus totesi, että aluevaltuuston 9.12. kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Aluehallitus päätti, että kyseiset päätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi. Viimeksi mainittujen asioiden osalta päätökset pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Lisätietoja:

Jani Ylälehto, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 922 636, jani.ylalehto(at)hyvaks.fi

Kati Kallimo, vs. hyvinvointialuejohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi