Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 16.12.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 16.12.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
År 2025 förde med sig nya broar och stiligt renoverade parker till Helsingfors – flera blev klara i förtid16.12.2025 09:03:07 EET | Pressmeddelande
Helsingfors intensiva byggande har gett resultat även i år, då många nya och renoverade gator, parker och idrottsanläggningar blev klara för invånarna i Helsingfors. Flera projekt blev färdiga tidigare än beräknat.
Vuosi 2025 toi Helsinkiin uusia siltoja ja komeasti korjattuja puistoja – moni valmistui etuajassa16.12.2025 09:03:07 EET | Tiedote
Helsinkiin valmistui lukuisia uusia ja uudistettuja katuja, puistoja ja liikuntapaikkoja asukkaiden käyttöön. Rakennusaikataulu alittui useissa kohteissa.
Malminkentän Lentoasemankorttelien rakentaminen alkaa uusien katujen rakentamisella15.12.2025 11:00:01 EET | Tiedote
Malmilla on alkamassa joulukuussa urakka, jossa Malminkentälle rakennetaan uusia katuja ja vesihuoltoa sekä siirretään vanhaa vesihuoltolinjaa. Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja muun rakentamisen Malmin lentoasemankorttelien alueella.
Construction of the Lentoasemankorttelit area in Malminkenttä to start with street construction15.12.2025 11:00:01 EET | Press release
A project to build new streets and a water supply system as well as relocate an old water supply line on Malminkenttä is due to start in Malmi in December. The construction of the streets will enable residential and other development in accordance with the detailed plan in the Lentoasemankorttelit area.
Helsingfors stad bereder inrättande av ett naturskyddsområde i Kråkholmsgrundet på Degerö15.12.2025 08:59:15 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stads miljötjänster har berett ett förslag till inrättande av ett naturskyddsområde i Kråkholmsgrundet. Dessutom har staden utarbetat en skötsel- och användningsplan för naturskyddsområde på Borgarstrandsvikens södra strand.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme