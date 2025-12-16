Kelan pääjohtajalla Lasse Lehtosella todettu vakava sairaus – poissaolo jatkuu kevään loppuun

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut Brysselistä Suomeen ambulanssilennolla lauantaina 13.12. Työmatkalla Brysselissä Lehtosella todettiin vakava sairaus, johon hän saa nyt jatkohoitoa Suomessa. Kela viestii tilanteesta Lehtosen ja hänen läheistensä suostumuksella ja toiveesta.

Pääjohtajan poissaolo jatkuu 31.5.2026 saakka. Poissaolon ajan pääjohtajaa sijaistaa täysin valtuuksin johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

– Lasse Lehtonen saa tarvitsemaansa jatkohoitoa, ja toivomme hänelle ja hänen läheisilleen nyt toipumisrauhaa, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo.

– Tilanne on hyvin yllättävä ja poikkeuksellinen. Kela on kuitenkin varautunut monenlaisiin tilanteisiin, ja sekä päivittäinen työ että tärkeät muutoshankkeet jatkuvat normaalisti ja sovittujen sijaisjärjestelyjen mukaan, Kiukas kertoo.

Kela tiedottaa pääjohtajan tilanteesta, kun asiasta on uutta kerrottavaa.