Kelan pääjohtajalla Lasse Lehtosella todettu vakava sairaus – poissaolo jatkuu kevään loppuun
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut Brysselistä Suomeen lauantaina 13.12. Lehtosella todettiin Brysselissä vakava sairaus, johon hän saa nyt hoitoa Suomessa. Pääjohtajan poissaolo jatkuu 31.5.2026 saakka.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut Brysselistä Suomeen ambulanssilennolla lauantaina 13.12. Työmatkalla Brysselissä Lehtosella todettiin vakava sairaus, johon hän saa nyt jatkohoitoa Suomessa. Kela viestii tilanteesta Lehtosen ja hänen läheistensä suostumuksella ja toiveesta.
Pääjohtajan poissaolo jatkuu 31.5.2026 saakka. Poissaolon ajan pääjohtajaa sijaistaa täysin valtuuksin johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
– Lasse Lehtonen saa tarvitsemaansa jatkohoitoa, ja toivomme hänelle ja hänen läheisilleen nyt toipumisrauhaa, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo.
– Tilanne on hyvin yllättävä ja poikkeuksellinen. Kela on kuitenkin varautunut monenlaisiin tilanteisiin, ja sekä päivittäinen työ että tärkeät muutoshankkeet jatkuvat normaalisti ja sovittujen sijaisjärjestelyjen mukaan, Kiukas kertoo.
Kela tiedottaa pääjohtajan tilanteesta, kun asiasta on uutta kerrottavaa.
Yhteyshenkilöt
Vertti Kiukashallituksen puheenjohtajaKelaPuh:040 592 4287etunimi.sukunimi@soste.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
