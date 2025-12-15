Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 16.12.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 16.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Nu börjar staden och stadsborna tillsammans planera renoveringen av Annegården – barnen är välkomna att delta med egna idéer15.12.2025 15:19:28 EET | Tiedote
Staden börjar reparera Annegården i grunden i början av 2030-talet och nu gäller det för både barn och vuxna helsingforsare att leka fram fina idéer och fyndiga förslag. Den 7-31 januari kan barn och familjer som vill påverka delta i en serie evenemang under devisen "Ska vi leka?" Hur ska de framtida utrymmena se ut i stadens omtyckta konstcentrum för barn och unga? Och vilken ska verksamheten vara i nyrenässansbyggnaden på Annegatan?
Annantalon perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – lapset mukaan ideoimaan15.12.2025 15:19:01 EET | Tiedote
Helsingin lasten ja nuorten oma taidekeskus Annantalo peruskorjataan 2030-luvun alkupuolella ja nyt kaupunkilaisilla - myös lapsilla - on mahdollisuus vaikuttaa talon tulevaisuuteen. Annantalossa järjestetään 7.-31.1.2026 lapsille ja perheille suunnattuja Tuu leikkiin! -tapahtumia, joissa pääsee ideoimaan Annantalon tulevia tiloja ja palveluja.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 16.12.202511.12.2025 12:11:19 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 16.12.2025 esityslista on julkaistu. Lautakunta päättää muun muassa toimialan toimintasuunnitelmasta ja tulosbudjetista vuodelle 2026 ja Maailman rauha -patsaan lainaamisesta Rautavaaran kunnalle.
Grattis till Kulturens fadderbarn – Finlands nationalopera och -balett är fadderaktör för barn födda i Helsingfors år 202610.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2026 erbjuds över tusen evenemang anordnade av omkring 30 konst- och kulturaktörer för Kulturens fadderbarn. De barn som föds i Helsingfors nästa år får Finlands nationalopera och -balett som sin fadderaktör. Det finns redan över 16 000 Kulturens fadderbarn i Helsingfors.
Onnittelut Kulttuurin kummilapsille – Suomen kansallisooppera ja -baletti on vuonna 2026 syntyvien helsinkiläisvauvojen kummitoimija10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kulttuurin kummilapsille on vuonna 2026 tarjolla yli tuhat tapahtumaa, joista vastaa noin 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Ensi vuonna syntyvät helsinkiläisvauvat saavat kummitoimijakseen Suomen kansallisoopperan ja -baletin. Kulttuurin kummilapsia on Helsingissä jo yli 16 000.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme