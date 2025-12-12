Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 16.12.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.12.2025 12.12.2025 09:29:33 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 16. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa toimialan tulosbudjetti vuodelle 2026. Lautakunta myös jatkaa kokouksessa varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksien ja niihin liittyvien lakkautusten käsittelyä. Lisäksi esityslistalla on edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt päätös mobiililaitteiden käytön rajoittamisesta myös välitunneilla Helsingin peruskouluissa. Tiloista esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Mellunkylässä osoitteessa Humikkalantie 45 sijaitsevan päiväkoti Humikkalan ja osoitteessa Laakavuorentie 1 sijaitsevan päiväkoti Viekon toiminnan lakkauttamisesta uusien tilojen valmistuessa 1.1.2027 päätös Maununnevalla, osoitteessa Mörssäriaukio 1, sijaitsevan ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkoti Lyckostuganin toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2026 alkaen päätös Porolahden peruskoulun Satumaanpolun toimip