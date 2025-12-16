Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 30 miljoonaa

16.12.2025 22:07:32 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 30 miljoonan päävoitto.

Eurojackpotin kierroksen 51/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 12, 22, 28, 30 ja 31. Tähtinumerot ovat 4 ja 11.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla molemmilla voitti 669 842,80 euroa. Onnekkaat rivit löytyivät Kroatiasta ja Saksasta.

Lisäksi arvonnassa löytyi neljä kappaletta viisi oikein tuloksia, joilla kullakin voitti 188 880,10 euroa. Voitot matkasivat Saksaan, Alankomaihin, Norjaan ja Puolaan.

Suurin Suomesta löytynyt voitto meni yhdelle 4+2 tulokselle, jolla voitti 5 664,60 euroa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 4 4 1 0 5 5 6. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Firenze 26. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

