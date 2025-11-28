Bhutan ja Suomi yhdistävät voimansa edistääkseen globaalia, suomalaiseen puun termomekaaniseen modifiointiteknologiaan perustuvia tuoteinnovaatioita Etelä- ja Kaakkois- Aasiassa

Thimphu, Bhutan & Kuopio, Finland — 28.11.2025

Druk Holding and Investments Limited ja Avant Wood Oy perustavat Bhutanin ensimmäisen osaamiskeskuksen paikallisiin puulajeihin pohjautuvien puuratkaisujen kehittämiseksi.

Sopimusosapuolet

Druk Holding and Investments Limited (DHI) on yhtiö, joka toimii Bhutanin kuninkaallisen hallituksen kaupallisena ja teollisena kumppanina. Avant Wood Oy (AW), on puolestaan johtava suomalainen puun termomekaanisen modifiointiteknologian globaali edelläkävijä.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet jo aiemmin laaditun laitteistotoimitussopimuksen lisäksi merkittävän aiesopimuksen Avant Wood Oy:n kehittämän ja patentoiman puun modifiointiteknologian hyödyntämiseksi ja kehityksen vauhdittamiseksi Bhutanin metsäpuutuoteteollisuudessa.

Laajuus ja tavoitteet

Joulukuusta 2023 jatkuneen yhteistyön pohjalta yritykset perustavat Bhutanin huippuosaamiskeskuksen puuinnovaatioille hyödyntäen Avant Wood Oy:n patentoitua Thermo Mechanical Timber Modification (TMTM) -teknologiaa. Aloite tukee Bhutanin vihreän talouden ja ilmastoystävällisen kehityksen tavoitteita sekä tuo Suomen edistyksellisen puunjalostusosaamisen Etelä-Aasiaan.

Tavoitteena on ottaa käyttöön Bhutanin ensimmäinen Avant Woodin kehittämään ja patentoimaan TMTM-teknologiaan perustuva tuotantolaitos 2026 alkupuoliskolla, josta on jo toimitussopimus. Tämä mahdollistaa Bhutanilaisen metsävarannon taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen hyödyntämisen teollisessa mittakaavassa.

Projektin yhteydessä yhtiöt käynnistävät bhutanilaiseen puuvarantoon ja suomalaiseen metsä- ja mekaaniseen puunjalostus osaamiseen perustuvan huippuosaamiskeskuksen tuote- ja tuotantoinnovaatioiden ja osaamisen kehittämiseksi tavoitteena kehittää korkealaatuisia puutuotteita koti- ja ulkomaan markkinoille.

Projektin strategisena tavoitteena on edistää puutoimialan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä paikallisen metsätalouden arvoketjua yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Johtajien näkemykset

"Tämä yhteistyö merkitsee virstanpylvästä Bhutanin kestävän teollisen kehityksen tiellä," sanoo Ujjwal Deep Dahal, DHI:n toimitusjohtaja.

”Olemme ylpeitä voidessamme tuoda maailmanluokan suomalaista puuteknologiaa Bhutaniin ja kehittää yhdessä TMTM-teknologiaan perustuvia puuinnovaatioita globaaleille markkinoille. Yhteishankkeemme ja laitteistotoimituksemme edustavat kymmenien miljoonien eurojen investointeja”, sanoo Avant Woodin hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.

Markkinakonteksti: Bhutanin hyödyntämätön puupotentiaali

Mittari Arvo Metsäpeitto 70 % Bhutanin pinta-alasta, 2,68 miljoonaa hehtaaria Kestävä puupotentiaali 1,2 miljoonaa m³ vuosittain Nykyinen hyödyntäminen Vain 3 % korjataan tiukkojen suojelulakien vuoksi Kauppatase Tuonti $48M vs Vienti $9M

Strateginen linjaus

Yhteistyö tukee Bhutanin tavoitetta hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti paikallista metsävarantoa. Tavoitteina on edistää ja nykyaikaistaa maan metsä- ja puunjalostusteollisuutta ja investoida kestävän kehityksen mukaisten rakennusmateriaalien, kuten massiivi- ja liimapuu sekä bambu, tuotantoon. Tavoitteena on lisätä puuraaka-aineeseen perustuvaa rakentamista kotimaassa ja ulkomailla. Avant Woodin TMTM-teknologia auttaa edistämään hiilinegatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia rakennusmenetelmiä, käytännön koulutusta ja vientiin tähtäävää valmistusta.