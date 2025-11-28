Avant Wood OyAvant Wood Oy

Bhutan ja Suomi yhdistävät voimansa edistääkseen globaalia, suomalaiseen puun termomekaaniseen modifiointiteknologiaan perustuvia tuoteinnovaatioita Etelä- ja Kaakkois- Aasiassa

19.12.2025 07:35:00 EET | Avant Wood Oy | Tiedote

Pöydän molemmin puolin keskellä istuvat DHI:n toimitusjohtaja Ujjwal Deep Dahal ja Avant Wood Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.
Avant Wood Oy

Thimphu, Bhutan & Kuopio, Finland — 28.11.2025

Druk Holding and Investments Limited ja Avant Wood Oy perustavat Bhutanin ensimmäisen osaamiskeskuksen paikallisiin puulajeihin pohjautuvien puuratkaisujen kehittämiseksi.

Sopimusosapuolet

Druk Holding and Investments Limited (DHI) on yhtiö, joka toimii Bhutanin kuninkaallisen hallituksen kaupallisena ja teollisena kumppanina. Avant Wood Oy (AW), on puolestaan johtava suomalainen puun termomekaanisen modifiointiteknologian globaali edelläkävijä.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet jo aiemmin laaditun laitteistotoimitussopimuksen lisäksi merkittävän aiesopimuksen Avant Wood Oy:n kehittämän ja patentoiman puun modifiointiteknologian hyödyntämiseksi ja kehityksen vauhdittamiseksi Bhutanin metsäpuutuoteteollisuudessa.

Laajuus ja tavoitteet

Joulukuusta 2023 jatkuneen yhteistyön pohjalta yritykset perustavat Bhutanin huippuosaamiskeskuksen puuinnovaatioille hyödyntäen Avant Wood Oy:n patentoitua Thermo Mechanical Timber Modification (TMTM) -teknologiaa. Aloite tukee Bhutanin vihreän talouden ja ilmastoystävällisen kehityksen tavoitteita sekä tuo Suomen edistyksellisen puunjalostusosaamisen Etelä-Aasiaan.

Tavoitteena on ottaa käyttöön Bhutanin ensimmäinen Avant Woodin kehittämään ja patentoimaan TMTM-teknologiaan perustuva tuotantolaitos 2026 alkupuoliskolla, josta on jo toimitussopimus. Tämä mahdollistaa Bhutanilaisen metsävarannon taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen hyödyntämisen teollisessa mittakaavassa.

Projektin yhteydessä yhtiöt käynnistävät bhutanilaiseen puuvarantoon ja suomalaiseen metsä- ja mekaaniseen puunjalostus osaamiseen perustuvan huippuosaamiskeskuksen tuote- ja tuotantoinnovaatioiden ja osaamisen kehittämiseksi tavoitteena kehittää korkealaatuisia puutuotteita koti- ja ulkomaan markkinoille.

Projektin strategisena tavoitteena on edistää puutoimialan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä paikallisen metsätalouden arvoketjua yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Johtajien näkemykset

"Tämä yhteistyö merkitsee virstanpylvästä Bhutanin kestävän teollisen kehityksen tiellä," sanoo Ujjwal Deep Dahal, DHI:n toimitusjohtaja.

”Olemme ylpeitä voidessamme tuoda maailmanluokan suomalaista puuteknologiaa Bhutaniin ja kehittää yhdessä TMTM-teknologiaan perustuvia puuinnovaatioita globaaleille markkinoille. Yhteishankkeemme ja laitteistotoimituksemme edustavat kymmenien miljoonien eurojen investointeja”, sanoo Avant Woodin hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.

Markkinakonteksti: Bhutanin hyödyntämätön puupotentiaali

Mittari

Arvo

Metsäpeitto

70 % Bhutanin pinta-alasta, 2,68 miljoonaa hehtaaria

Kestävä puupotentiaali

1,2 miljoonaa m³ vuosittain

Nykyinen hyödyntäminen

Vain 3 % korjataan tiukkojen suojelulakien vuoksi

Kauppatase

Tuonti $48M vs Vienti $9M

Strateginen linjaus

Yhteistyö tukee Bhutanin tavoitetta hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti paikallista metsävarantoa. Tavoitteina on edistää ja nykyaikaistaa maan metsä- ja puunjalostusteollisuutta ja investoida kestävän kehityksen mukaisten rakennusmateriaalien, kuten massiivi- ja liimapuu sekä bambu, tuotantoon. Tavoitteena on lisätä puuraaka-aineeseen perustuvaa rakentamista kotimaassa ja ulkomailla. Avant Woodin TMTM-teknologia auttaa edistämään hiilinegatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia rakennusmenetelmiä, käytännön koulutusta ja vientiin tähtäävää valmistusta.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Avant Wood Oy:lla antaa
Pekka Ritvanen
Hallituksen puheenjohtaja
CTO, perustajaosakas
Mobile: +358 40 57 07 701
E- mail: pekka.ritvanen@avantwood.fi

Pöydän molemmin puolin keskellä istuvat DHI:n toimitusjohtaja Ujjwal Deep Dahal ja Avant Wood Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.
Pöydän molemmin puolin keskellä istuvat DHI:n toimitusjohtaja Ujjwal Deep Dahal ja Avant Wood Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.
Avant Wood Oy
Tietoa Avant Wood Oy:stä

Avant Wood erikoistuu kestävän kehityksen mukaisiin puun modifiointiratkaisuihin. Sen patentoitu TMTM™-prosessi parantaa puun ominaisuuksia, kestävyyttä ja suorituskykyä tarjoten ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja lähes minkä tahansa puulajin hyödyntämiseen.

Tietoa DHI:stä

Perustettu vuonna 2007, DHI hallinnoi Bhutanin kansallisia investointeja rakentaakseen omavaraisen, teknologiaohjatun talouden.

