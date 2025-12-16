Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu
Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu Helmet-verkkokirjastossa 17.12.2025. Helmet-kirjastot haastavat lukijat, kuuntelijat, pelaajat ja katsojat jälleen kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien pariin.
Vuonna 2026 Helmet-lukuhaasteissa luetaan muun muassa kirjoja, joissa on jääkiekkoilijoita, sirkus tai huvipuisto. Elokuvahaasteissa katsotaan esimerkiksi prinsessaelokuvia ja spagettiwesternejä. Musiikkihaasteessa kuunnellaan lauluja muun muassa saamen kielellä ja scat-tyylillä. Pelihaasteessa pelataan esimerkiksi peliä, joka sijoittuu 80-luvulle, tai peliä, jossa kerätään jotain metsästä.
Kaikki vuoden 2026 haasteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Haasteet löytyvät osoitteesta https://helmet.finna.fi/Content/suosittelemme.
Helmet-haasteita on julkaistu vuodesta 2015 alkaen. Haasteperhe sai alkunsa Helmet-lukuhaasteesta, ja vuosien varrella mukaan ovat tulleet pieni lukuhaaste, pelihaaste, musahaaste, elokuvahaaste ja pieni elokuvahaaste. Haasteiden laatijoina ovat Helmet-kirjastojen aineistojen ammattilaiset.
Haasteet innostavat lukemaan, kuuntelemaan, pelaamaan ja katsomaan enemmän ja monipuolisemmin kuin aikaisemmin, ilman suorituspakkoa. Haasteita ei voi hävitä, mutta niistä voi inspiroitua koko vuoden.
Helmet-lukuhaaste ja pieni Helmet-lukuhaaste
Helmet-lukuhaaste muodostuu 50 erilaisesta haastekohdasta, joiden avulla voi valita luettavaa läpi vuoden. Haastekohdat eivät ole tiukkoja sääntöjä, vaan jokainen saa itse päättää, miten ne tulkitsee.
Pieni Helmet-lukuhaaste on nimensä mukaisesti pienempi, 25 haastekohdan mittainen haaste. Tämä lukuhaaste on suunniteltu erityisesti lapsille ja nuorille kirjastotyöntekijöiden ja opettajien yhteistyönä. Se sopii hyvin myös aikuisille, jotka eivät halua tarttua 50 kohdan haasteeseen. Kaikki pienen lukuhaasteen haastekohdat löytyvät myös isosta haasteesta.
Helmet-lukuhaaste on julkaistu myös selkosuomeksi. Selkomukautuksen ovat tehneet Selkokeskuksen ja Oppimateriaalikeskus Opikkeen asiantuntijat.
Helmet-elokuvahaaste ja pieni Helmet-elokuvahaaste
Helmet-elokuvahaasteessa katsotaan vuoden aikana 50 elokuvaa, jotka saa valita vapaasti haastelistan kriteerien pohjalta. Haasteessa voi katsoa lempileffansa uudelleen tai avata silmänsä tuntemattomalle. Elokuvahaasteen tarkoitus on tuoda iloa ja syvyyttä elokuvaharrastukseen.
Pieni Helmet-elokuvahaaste on suppeampi, 25 haastekohdan mittainen kokonaisuus. Pieni elokuvahaaste on suunniteltu lapsille ja nuorille, mutta se sopii yhtä hyvin aikuisille.
Helmet-pelihaaste
Pelihaasteessa tehtävänä on pelata vuoden aikana 24 eri peliä, jotka saa itse valita vapaasti haastelistan perusteella. Pelejä ei tarvitse suorittaa loppuun, ellei niin halua. Kuka tahansa pelejä harrastava tai aiemmin harrastamaton voi osallistua Helmet-pelihaasteeseen. Haasteen tarkoitus on lisätä pelaamiseen iloa ilman pelistressiä.
Helmet-musahaaste
Helmet-musahaaste tarjoaa innostavan matkan musiikin ihmeellisen maailmaan. Haasteen tavoitteena on kuunnella itselle uutta musiikkia vuoden aikana. Haastetta voi tehdä itselleen sopivalla tavalla musiikkia kuuntelemalla: keikalla, konsertissa, levyjen tai radion äärellä.
Lisätietoja:
Helmet-lukuhaaste: kirjastonhoitaja Lotta Autio, lotta.autio@vantaa.fi, 050 302 8554
Helmet-verkkokirjaston päätoimittaja iina.soininen@hel.fi, 09 3108 5523
Avainsanat
Linkit
***
Helmet on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
