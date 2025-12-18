Helsingissä tapahtuu joulunpyhinä – kirjastot kutsuvat jouluaattona, nuorisotaloilla uudenvuoden ohjelmaa ja tekojäille pääsee luistelemaan
Joulu ja vuodenvaihde tuovat mukanaan poikkeusaukioloja, mutta Helsingissä riittää tekemistä myös pyhien aikaan. Jouluaattona kolme kirjastoa toivottaa kaupunkilaiset tervetulleiksi, nuorisotaloissa järjestetään toimintaa ja tekojäillä pääsee luistelemaan lähes kaikkina päivinä. Kulttuurikeskuksissa nautitaan koko perheen elokuvista sekä Lux Helsingin valotaiteesta.
Helsingissä kirjastoon pääsee myös jouluaattona, sillä Itäkeskuksen, Kallion ja Rikhardinkadun kirjastot ovat avoinna 24.12. klo 10–16. Aattona kirjastossa on tarjolla tavallisten kirjastopalvelujen lisäksi lämmintä tunnelmaa ja glögiä.
Helsinkiläiset kirjastot ovat kiinni joulupäivänä 25.12., tapaninpäivänä 26.12. sekä uudenvuodenpäivänä 1.1. Loppiaisena 6.1. avoinna on keskustakirjasto Oodi klo 12–18. Helsingin omatoimikirjastot ovat avoinna normaaleiden omatoimiaukioloaikojen mukaan myös joulun, uudenvuoden ja loppiaisen aikana. Näitä ovat Herttoniemen, Jakomäen, Laajasalon, Lauttasaaren, Myllypuron, Paloheinän, Suomenlinnan ja Viikin kirjastot.
Liikuntaa säästä riippumatta
Kaupunki tarjoaa runsaasti liikuntamahdollisuuksia joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Helsingin tekojääkentät ovat kiinni vain jouluaattona, ja muina päivinä niille pääsee luistelemaan maksutta. Kenttäkohtaiset yleisöluisteluajat ja poikkeukset löytyvät osoitteesta liikunta.hel.fi/luistelu.
Jos loppuvuoteen saadaan lunta, pääkaupunkiseudun latutilanteen voi tarkistaa ulkoliikunta.fi-palvelusta.
Sisäliikuntapaikoilla, kuten uima- ja liikuntahalleissa sekä kuntosaleilla on poikkeusaukioloja. Suurin osa sisäliikuntapaikoista on kiinni 24.–26.12. sekä 1.1., mutta esimerkiksi Itäkeskuksen uimahalli on avoinna tapaninpäivänä 26.12. Uimahallien ja liikuntahallien aukioloajat voi katsoa osoitteesta liikunta.hel.fi.
Nuorille tekemistä läpi joulunpyhien ja uudenvuodenaattona
Osa nuorisotaloista lomailee 22.12.–7.1. mutta esimerkiksi Kontulan Luupissa on toimintaa joka päivä 22.–26.12. Vuosaaressa Rastilan nuorisotalo on auki 22.–23.12. ja Kallahden nuorisotalo 25.–26.12. Oodin nuorisotila on auki ma 22.–23.12., la 27.12., ma 29.12. ja ti 30.12.
Fallkullan kotieläintila toivottaa vierailijat tervetulleiksi 24.–26.12. ja 28.12. sekä 1.1., 4.1. ja 6.1. klo 10–14. Fallkullan kahvila Kilikuppila on jouluna suljettu ja aukeaa taas maaliskuussa.
Uudenvuodenaattona 31.12. useat nuorisotalot ympäri kaupunkia kutsuvat nuoret yhteen. Maunulan nuorisotalo on auki uudenvuodenaattona klo 12–18. Malmin nuorisotalolla on varhaisnuorten uudenvuodenjuhla klo 14–18. Kallahden, Pihlajanmäen ja Myllypuron nuorisotalot ovat auki uudenvuodenaattona klo 18–24. Pukinmäen nuorisotalolla vietetään nuorten uudenvuodenjuhlaa klo 19–01.
Tiivistämöllä Suvilahdessa DJ Sateenkaarivelho järjestää perheen pienimmille omat SÄILIÖ Junior -bileet uudenvuodenaattona klo 18–20. Bileisiin on vapaa pääsy.
Kulttuurikeskuksissa koko perheen klassikkoelokuvia ja Lux Helsinki -elämyksiä
Helsingin kulttuurikeskuksissa voi kokea kulttuurielämyksiä myös juhlapyhien ympärillä. Malmitalossa nautitaan maksuttomista koko perheen joululomaleffoista tiistaina 30.12. sekä perjantaina 2.1., ja myös pääsymaksulliset Kino Helioksen elokuvat pyörivät pe 2.1. alkaen. Malmitalon takana voi tutustua Mun Malmi -valokuvanäyttelyyn, joka on kunnianosoitus Malmin moninaisuudelle. Vuotalon galleriassa on puolestaan esillä Yasmin Ibrahimin kuratoima, valoa ja muistia käsittelevä ryhmänäyttely.
Loppiaisena käynnistyvä Lux Helsinki -valotaidefestivaali tuo valoa ja elämyksiä Kanneltaloon ja Annantaloon ti 6.1. – su 11.1. Kanneltalon galleriassa nähdään kaksi teosta, jotka leikittelevät valolla, äänellä ja lasilla. Taidepajassa voi luoda oman valotaideteoksensa ja heijastaa sen Kanneltalon aulaan. Annantalon pihalle rakentuu tarinallisista animaatioista koostuva valoteos, ja sisätiloissa järjestetään Lux-teemaisia työpajoja sekä moniaistisia elämyksiä. Annantalon Kahvila Napero palvelee koko festivaalin ajan. Sekä Kanneltalo että Annantalo ovat festivaaliviikolla avoinna poikkeusaukioloin, jotka löytyvät talojen verkkosivuilta.
Kulttuurikeskuksissa on muitakin poikkeusaukioloja joulun ja vuodenvaihteen pyhien aikaan. Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo ovat kiinni ke 24.– pe 26.12., to 1.1. ja ti 6.1. Kanneltalo on kiinni ke 24.– pe 26.12. sekä ti 1.1. Annantalo rauhoittuu joulunviettoon su 21.12. alkaen. Kulttuurikeskus Caisa on kiinni su 21.12. – ti 6.1.
Stefan Bremerin valokuvanäyttelyyn ilmainen sisäänpääsy tapaninpäivänä
Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila ja Ruiskumestarin talo ovat kiinni 24.–25.12. sekä 1.1. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona museoihin pääsee vierailulle klo 11–17. Hakasalmen huvilassa vietetään ilmaispäivää perjantaina 26. joulukuuta, jolloin Stefan Bremerin suosittuun Helsinki by Night -valokuvanäyttelyyn voi tutustua maksutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo HaatainenViestintäasiantuntija
Kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta, kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso sekä yhteisistä palveluista. Toimialan 1800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Det händer och sker i Helsingfors under julen och nyåret – biblioteken bjuder in stadsborna på besök på julafton, ungdomsgårdarna lockar ungdomarna med nyårsprogram och på konstisbanorna kan alla skrinna av hjärtans lust18.12.2025 07:59:00 EET | Pressmeddelande
Julen och nyåret innebär särskilda öppettider, men det finns mycket att göra i Helsingfors också under helgdagarna. På julafton välkomnar tre bibliotek helsingforsarna, många ungdomsgårdar har alla möjliga aktiviteter och de konstgjorda isbanorna är öppna för skridskoåkning nästan varje dag. Kulturcentren erbjuder filmer för hela familjen och Lux Helsinki lyser upp fasader, parker och torg med ljuskonst 6-11.1.
Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu17.12.2025 09:41:44 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu Helmet-verkkokirjastossa 17.12.2025. Helmet-kirjastot haastavat lukijat, kuuntelijat, pelaajat ja katsojat jälleen kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien pariin.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 16.12.202516.12.2025 18:34:24 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 16.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Nu börjar staden och stadsborna tillsammans planera renoveringen av Annegården – barnen är välkomna att delta med egna idéer15.12.2025 15:19:28 EET | Tiedote
Staden börjar reparera Annegården i grunden i början av 2030-talet och nu gäller det för både barn och vuxna helsingforsare att leka fram fina idéer och fyndiga förslag. Den 7-31 januari kan barn och familjer som vill påverka delta i en serie evenemang under devisen "Ska vi leka?" Hur ska de framtida utrymmena se ut i stadens omtyckta konstcentrum för barn och unga? Och vilken ska verksamheten vara i nyrenässansbyggnaden på Annegatan?
Annantalon perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – lapset mukaan ideoimaan15.12.2025 15:19:01 EET | Tiedote
Helsingin lasten ja nuorten oma taidekeskus Annantalo peruskorjataan 2030-luvun alkupuolella ja nyt kaupunkilaisilla - myös lapsilla - on mahdollisuus vaikuttaa talon tulevaisuuteen. Annantalossa järjestetään 7.-31.1.2026 lapsille ja perheille suunnattuja Tuu leikkiin! -tapahtumia, joissa pääsee ideoimaan Annantalon tulevia tiloja ja palveluja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme