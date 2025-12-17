Suomalainen Lunette-kuukuppi testattiin avaruudessa – historiallinen askel naisterveyden puolesta

Suomalainen Lunette on tehnyt historiaa: maailman ensimmäinen kuukuppi on testattu avaruusolosuhteissa.

Uusi tutkimus osoittaa, että kuukupit voivat olla toimiva, turvallinen ja kestävä vaihtoehto naisastronauttien kuukautissuojaksi avaruuslennoilla. Kyseessä on ensimmäinen laatuaan oleva tutkimus, jossa kuukuppeja on testattu todellisissa avaruuslento-olosuhteissa.

Tutkimuksessa kaksi suomalaista Lunette-kuukuppia laukaistiin avaruuteen suborbitaalisella rakettilennolla, ja se osoittaa, että kuukupit voivat olla toimiva, turvallinen ja kestävä vaihtoehto naisastronauttien kuukautissuojaksi avaruuslennoilla. Tällä hetkellä naisastronauttien ainoa käytännöllinen ratkaisu on hormonaalinen kuukautisten estäminen avaruuslentojen ajaksi.

Keskeiset havainnot:

Maailman ensimmäinen tutkimus , jossa kuukuppeja testattiin avaruuslennon aikana

, jossa kuukuppeja testattiin avaruuslennon aikana Lunette-kuukupit kestivät rakettilaukaisun turbulenssin ja mikrogravitaation

Tuotteissa ei havaittu vuotoja, rikkoutumista, kontaminaatiota tai muutoksia

tutkimus tarjoaa vaihtoehdon hormonaaliselle kuukautisten estolle avaruuslennoilla

Avaruustutkimus avaa keskustelun kuukautisterveydestä

AstroCup-hankkeen tavoitteena oli selvittää, voisiko kuukuppi olla toimiva ja kestävä vaihtoehto naisastronauteille, joiden kuukautisterveyteen liittyviä tarpeita ei ole historiallisesti huomioitu avaruusohjelmissa.

Tutkimuksen tulokset ovat nyt julkaistu ja ne ovat lupaavia.

“Nyt tiedämme, että Lunetten valmistamat kuukupit – ja todennäköisesti myös muiden valmistajien kupit – kestävät rakettilaukaisun turbulenssia ja mikrogravitaatiota erittäin hyvin,” kertoo tutkija Lígia Fonseca Coelho, yksi AstroCup-projektin suunnittelijoista.

Tutkimus nostaa esiin myös laajemman tarpeen keskustella naisten terveydestä avaruusoikeuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Suomalaista osaamista avaruudessa ja kotimaassa

Lunetten toimitusjohtaja Aleksandra Oklinska pitää tutkimusta merkittävänä askeleena kohti tasa-arvoisempaa avaruustutkimusta:

“Olemme äärimmäisen ylpeitä ja kiitollisia siitä, että Lunette sai olla mukana tässä uraauurtavassa tutkimushankkeessa. Tuemme vahvasti tutkimusta, joka nostaa kuukautisterveyden osaksi astronauttien hyvinvointia ja haluamme olla mukana näyttämässä suuntaa.”

Suomessa Lunetten tuotteiden jakelusta vastaa Augusta Nordic, uusi suomalainen intiimihyvinvointibrändi, jonka ovat perustaneet yrittäjäsisarukset Heli Kurjanen ja Mira Mäkelä. Kurjanen perusti Lunetten vuonna 2005, aikana jolloin kuukupit olivat vielä marginaalinen ja vähän tunnettu vaihtoehto. Yhtiö kasvoi hänen johdollaan kansainvälisesti tunnetuksi kuukuppibrändiksi ja femtech-alan edelläkävijäksi. Augusta Nordic tunnetaan rohkeasta tavastaan puhua naisten kehosta, vaihdevuosista ja intiimihyvinvoinnista sekä siitä, että se tuo kuukautis- ja intiimiterveyden osaksi laajempaa keskustelua terveydestä, tasa-arvosta ja elämänlaadusta.

“On uskomattoman inspiroivaa nähdä suomalaisen kuukupin yltävän kirjaimellisesti avaruuteen. Tämä osoittaa, että naisten terveyteen liittyvät innovaatiot eivät ole marginaalia, vaan aidosti merkityksellistä tiedettä ja tulevaisuuden ratkaisuja,” sanovat Heli ja Mira, Augusta Nordicin perustajat.

“Kuukautisterveys kuuluu kaikille, myös avaruudessa. Olemme ylpeitä saadessamme edustaa Lunettea Suomessa ja olla mukana viemässä tätä keskustelua eteenpäin.”

Kestävä ratkaisu Maassa ja kiertoradalla

Kuukuppi on ekologinen vaihtoehto kertakäyttöisille kuukautissuojille. Yksi Lunette-kuukuppi:

kestää käytössä jopa 10 vuotta

sopii käytettäväksi jopa 12 tuntia kerrallaan

vähentää merkittävästi jätettä ja kustannuksia

“Kuukuppi muodostaa turvallisen sisäisen suojan, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen, niin Maassa kuin avaruudessakin,” Oklinska toteaa.

Lisäksi Lunette lahjoittaa jokaisesta myydystä kuukupista yhden hyväntekeväisyysjärjestönsä The Cup Foundationin kautta kuukautisköyhyyden ja stigman vähentämiseksi ympäri maailmaa.

Pieni askel kuukautisterveydelle, suuri harppaus tasa-arvolle

“Tämä tutkimus inspiroi meitä valtavasti. Kyseessä on pieni askel kuukautisterveyden huomioimisessa, mutta suuri harppaus kohti yhdenvertaisuutta ja osallisuutta avaruudessa,” Oklinska summaa.

