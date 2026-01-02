KUTSU: Tervetuloa Kultainen Venla -gaalaan – nyt on aika ilmoittautua!
Televisioakatemian myöntämät Kultainen Venla -patsaat viime vuoden parhaille tv-ohjelmille ja -esiintyjille jaetaan perjantaina 23.1.2026.
Kultainen Venla -gaala järjestetään perjantaina 23.1.2026 Suomen Kansallisoopperan- ja baletin Alminsalissa, Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki. Median edustajien sisäänkäynti tapahtuu Töölönlahden puolelta.
Gaalavieraat saapuvat illallisen jälkeen Alminsaliin klo 19.00 alkaen. Median edustajat voivat saapua paikalle klo 18.30 alkaen. Kuvia ja haastatteluja voi tehdä punaisella matolla klo 20.30 saakka, jonka jälkeen siirrytään Ylen edustajien opastuksella mediatilaan. Huomaattehan, että mediatilassa ei voi käyttää langattomia mikkejä.
YleX Aamun Jenni Poikeluksen ja UMK:sta ja Yle Mixistä tutun Jasmin Belouedin juontama gaala nähdään suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 21.00 alkaen. Palkintojen saajat saapuvat lavalta mediatilaan haastateltaviksi ja kuvattaviksi.
Kultainen Venla 23.1. Yle TV1 ja Yle Areena klo 21.00
Kultainen Venla – punainen matto 23.1. Yle TV1 ja Yle Areena klo 20.00
Yhteyshenkilöt
Marjukka Mäkinentiiminvetäjä, PR ja somePuh:+358 44 421 6597marjukka.makinen@yle.fi
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntijakatja.riuttu-sillanpaa@yle.fi
Kuvat
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
