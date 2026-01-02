KUTSU: Tervetuloa Kultainen Venla -gaalaan – nyt on aika ilmoittautua!

Yleisradio Oy

Televisioakatemian myöntämät Kultainen Venla -patsaat viime vuoden parhaille tv-ohjelmille ja -esiintyjille jaetaan perjantaina 23.1.2026.

Kultainen Venla -juontajat 2025 Jenni Poikelus ja Jasmin Beloued.
Jenni Poikelus ja Jasmin Beloued juontavat gaalan. Mojo Erämetsä / Fremantle / Yle

Kultainen Venla -gaala järjestetään perjantaina 23.1.2026 Suomen Kansallisoopperan- ja baletin Alminsalissa, Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki. Median edustajien sisäänkäynti tapahtuu Töölönlahden puolelta.

Gaalavieraat saapuvat illallisen jälkeen Alminsaliin klo 19.00 alkaen. Median edustajat voivat saapua paikalle klo 18.30 alkaen. Kuvia ja haastatteluja voi tehdä punaisella matolla klo 20.30 saakka, jonka jälkeen siirrytään Ylen edustajien opastuksella mediatilaan. Huomaattehan, että mediatilassa ei voi käyttää langattomia mikkejä.

YleX Aamun Jenni Poikeluksen ja UMK:sta ja Yle Mixistä tutun Jasmin Belouedin  juontama gaala nähdään suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 21.00 alkaen. Palkintojen saajat saapuvat lavalta mediatilaan haastateltaviksi ja kuvattaviksi.

Ilmoittaudu gaalaan viimeistään 15.1. täällä.


Kultainen Venla 23.1. Yle TV1 ja Yle Areena klo 21.00
Kultainen Venla – punainen matto 23.1. Yle TV1 ja Yle Areena klo 20.00

Lisää tietoa Kultainen Venla -gaalasta

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye