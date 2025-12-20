Terveyspalvelut joulunaikana ja vuodenvaihteessa

Myös arki-iltoina kiirevastaanotot palvelevat normaalisti Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa kello 16–20 ja Sairaala Novan kiirevastaanotolla kello 16–22.

Joulun ja vuodenvaihteen aikana ajanjaksolla 22.12.2025–6.1.2026 on joitain poikkeuksia vastaanotto- ja digitaalisen asioinnin palveluissamme. Esimerkiksi suurin osa chateistämme sekä pienemmistä sosiaali- ja terveysasemista on joulun ja vuodenvaihteen välipäivinä suljettu.

Tarkemmat tiedot palveluiden poikkeuksista löydät verkkosivuiltamme.

Toimipisteiden suluista huolimatta lääkäri- ja hoitajavastaanottojen, suun terveydenhuollon, fysioterapian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden puhelinpalvelut toimivat normaalisti myös välipäivinä ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin tarpeenmukaiseen hoitoon.

Kiirevastaanotot jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) ja Äänekosken (Terveyskatu 8) sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvellaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti eli kello 8–20 ja Sairaala Novan (Hoitajantie 3) kiirevastaanotolla kello 8–22.

Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on Sairaala Novassa joulun ja vuodenvaihteen aikaan avoinna kello 8–21. Yöaikainen päivystys kello 21–8 on keskitetty Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Sairaala Novan yhteispäivystys

Sairaala Novan yhteispäivystys (Hoitajantie 3) palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Yhteispäivystykseen hoidetaan vain ne potilaat, joiden sairaus tai vamma vaatii välitöntä hoitoa saman päivän aikana eikä hoitoa voi siirtää myöhempään ajankohtaan.

Soita maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116 117

Soita ennen kiirevastaanotoille, sairaala Novan yhteispäivystykseen tai suun terveydenhuollon päivystykseen hakeutumistasi maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116 117. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen, antaa itsehoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa sinut oikeaan hoitopaikkaan.

Hätätapauksissa soita välittömästi hätänumeroon 112.

Synnytysvastaanotto

Sairaala Novan synnytysvastaanotto toimii ympäri vuorokauden. Päivystävän kätilön tavoitat numerosta 014 269 1204.