Robokuljetuksia saa nyt kahdesta Lahden S-marketista
S-kaupat-palvelun robokuljetukset laajenivat S-market Ahtialaan 17. joulukuuta. Robomyymälöiden määrä kasvaa mahdollisesti ensi vuonna.
Suositut ja sympaattiset ruokarobotit ovat kuljettaneet ostoksia Osuuskauppa Hämeenmaan S-marketeista Lahdessa, Heinolassa, Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Forssassa puolen vuoden ajan. Ne ovat tehneet yhteensä yli 11 000 toimitusta.
Robokuljetukset alkoivat S-market Ahtialasta keskiviikkona 17. joulukuuta. Robotit työskentelevät Ahtialassa joka päivä klo 9–20.
”Asiakkaat ovat ottaneet robokuljetukset hyvin vastaan. S-market Ahtiala täydentää Lahden alueen robotoimituksia, ja tarkastelemme ensi vuoden aikana myös muiden uusien robomyymälöiden mahdollisuutta”, kertoo projektipäällikkö Tero Vehko.
Kyytiin mahtuu kaksi kassillista ostoksia
Robokuljetuksen voi tilata ruoan verkkokaupastamme S-kaupat.fi. Robotti toimittaa ostokset noin tunnissa tilauksesta.
Sähköllä kulkevien robottien toimintasäde on noin kolme kilometriä, ja niiden kyytiin mahtuu kaksi ruokakassillista ostoksia. Robokuljetuksella voi tilata lähes mitä tahansa ostoskassiin mahtuvia tuotteita, mutta esimerkiksi alkoholijuomia tai tupakkatuotteita robotit eivät voi kuljettaa. Tuotteiden hinta on sama kuin myymälässä ja verkkokaupassa.
S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies.
”Robokuljetukset ovat vain yksi osa monipuolisia pikatoimitusvaihtoehtojamme. Ruokaostokset voi tilata myös Sale-myymälöistä Foodoran kautta sekä S-market Sokos Lahdesta ja S-market Goodmanista tunnin toimituksella”, Vehko muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Tero VehkoProjektipäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 363 6480tero.vehko@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
