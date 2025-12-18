Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 18.12.2025

18.12.2025 18:35:05 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:

Päätöstiedote 18.12.2025 »

Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.

Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 15.1.2026

Yhteyshenkilöt

Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Klimatförändringen: Helsingfors skärper sitt utsläppsminskningsmål och satsar på anpassning17.12.2025 11:16:20 EET | Pressmeddelande

Helsingfors uppdaterar sitt klimatprogram för att återspegla sin nya stadsstrategi, samtidigt som man skärper sitt mål för utsläppsminskningar. Stadens nya mål är att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med 85 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Det tidigare målet var 80 procent. Dessutom kommer Helsingfors att behålla sitt nettonollmål innan 2040, men kommer att överge sitt offsetbaserade koldioxidneutralitetsmål för 2030.

Ilmastonmuutos: Helsinki kiristää päästövähennystavoitettaan ja panostaa sopeutumiseen17.12.2025 11:16:20 EET | Tiedote

Helsinki päivittää ilmasto-ohjelmansa vastaamaan uutta kaupunkistrategiaa ja kiristää samalla päästövähennystavoitettaan. Kaupungin uutena tavoitteena on vähentää suoria kasvihuonekaasupäästöjä 85 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Aiempi tavoite oli 80 prosenttia. Tämän lisäksi Helsinki pitää edelleen kiinni nettonollatavoitteestaan vuoteen 2040, mutta luopuu kompensaatioihin perustuneesta vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
