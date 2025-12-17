Suomalainen metsäkuusi tuo joulun – ota talteen kuusenhakureissun muistilista!

Teillä tulet, Rautatieasemalla omput – MTK:n joulutervehdykset suomalaisille 17.12.2025 10:19:00 EET | Tiedote

Maaseutunuorten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen teiden varsille lauantaina 20.12.2025. Tapahtuma on vakiintunut yhdeksi maaseutunuorten tärkeimmistä ja rakkaimmista joulun ajan perinteistä. Joulutulet juhlistavat kotimaista alkutuotantoa ja maaseudun elinvoimaa sekä kiittävät kuluttajia, jotka valinnoillaan arvostavat suomalaista ruokaa ja sen tuottajia. Joulutulien lisäksi MTK ilahduttaa kaupunkilaisia jakamalla kotimaisia jouluomenoita Helsingin Rautatieasemalla 19.12.