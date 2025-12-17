Suomalainen metsäkuusi tuo joulun – ota talteen kuusenhakureissun muistilista!
Suomalaisessa metsässä kasvanut kuusi on monelle jouluperinne, joka tuo joulun kotiin. MTK kokosi näppärän muistilistan, jolla joulupuun haku onnistuu sujuvasti.
Joulukuusi tuo joulun moneen suomalaiskotiin. Kuusia löytyy eri tarpeisiin – etsitpä sitten aitoa tai muovista joulupuuta. Monelle ainoa oikea joulukuusi löytyy kuitenkin lähimetsästä.
Sisätiloihin pystytettävän kuusen hakemiseen riittää usein saha ja muutama kantaja. Sopivan kuusen hakeminen lähimetsästä onkin monelle rakkaimpia jouluperinteitä. Ennen kuusireissulle lähtöä on kuitenkin hyvä pitää mielessä lyhyt muistilista.
”Kuusenhaussa on tärkeintä muistaa, että puun kaataminen vieraasta metsästä ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Jos kuusi löytyy esimerkiksi naapurin metsästä, lupa kaatamiseen on saatava maanomistajalta. Omasta metsästä puun saa kaataa vapaasti”, MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen muistuttaa.
Joulukuusi kannattaa kaataa paikasta, jossa puu tulisi muutenkin poistettua esimerkiksi tulevan harvennuksen yhteydessä. Omaa ja perheen silmää miellyttävän kuusen etsintään kannattaa varata aikaa sekä ennakolta pohtia, millaisia piirteitä kuuselta odottaa esimerkiksi pituuden ja tuuheuden osalta.
”On hyvä muistaa, että talousmetsässä kuusien piirteet voivat vaihdella hieman enemmän kuin varsinaisilla joulukuusiviljelmillä. Tasapuolisesti tuuhean kuusen etsintään kannattaa varata aikaa. Tärkeää on kuitenkin, että puuvalinnat tehdään metsänhoidollisista lähtökohdista. Aito kuusi on myös ekologinen valinta, toisin kuin ulkomailla fossiilisista raaka-aineista valmistettu muovikuusi”, Ikonen kommentoi.
Sopiva puu saattaa olla jo monella mielessä. Jos omasta metsästä on löytynyt sopiva yksilö esimerkiksi aattoaamuksi kaadettavaksi, kannattaa puun sijaintitiedot laittaa talteen.
MTK:n muistilista joulukuusimetsään suuntaavalle
- Varmista lupa kuusenkaatoon. Puun kaataminen ei kuulu jokaisenoikeuksiin.
- Valitse puu metsänhoidon kannalta sopivasta paikasta. Puu, joka tulisi poistettua esimerkiksi taimikonhoidon yhteydessä, soveltuu joulupuuksi yleensä mainiosti.
- Jos etsit joulupuuta omasta metsästä, tee valinta ajoissa. Näin varmistat, että puu on juuri omiin tarkoituksiin sopiva. Voit hyödyntää tähän esimerkiksi ilmaista OmaMetsä-palvelua.
- Hae puu sopivaan aikaan. Jos puu on tarkoitus pystyttää sisälle ja ulkona on selkeää pakkasta, on suositeltavaa sulattaa kuusi ennen jalkaan nostamista.
- Varaa mukaan joulumieltä ja aikaa. Haitpa kuusen joulukuun alussa tai vasta jouluna, kiire pois! Suomalainen metsä on näkemisen arvoinen myös talvella – nauti siis perheen kanssa kuppi kuumaa sen kunniaksi.
Lisätietoja:
Juho Ikonen, maankäytön asiantuntija, MTK
juho.ikonen@mtk.fi, +358 50 567 4103
