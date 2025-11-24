7 x yhteistä välipäivien aktiviteettia Virossa

Suomalaisten suosituimmassa matkakohteessa on jälleen paljon uutta nähtävää ja koettavaa. Tallinnaan on avautunut useita uusia majoitusvaihtoehtoja, kuten maailman parhaiden luksushotellien joukkoon nimetty Burman Hotel vanhassakaupungissa, moderni ja lämminhenkinen Hyatt Places sekä juuri jouluksi auennut Novotel Tallinnan sataman tuntumassa. Lisäksi arvostettu Condé Nast Traveller valitsi lokakuussa Viron Euroopan ystävällisimmäksi matkakohteeksi vuodelle 2025, kiittäen maan lumovoimaisia kaupunkeja, villiä luontoa ja poikkeuksellisen lämpimiä kohtaamisia paikallisten kanssa.

Monet kaupat, ravintolat ja palvelut ovat suljettuina joulupäivänä, mutta avaavat ovensa normaalisti jo tapaninpäivänä. Joulun tunnelmointia ei kuitenkaan tarvitse lopettaa heti pyhien jälkeen, sillä Tallinnassa ehtii vielä sukeltaa hurjiin VR-seikkailuihin PROTOn joulumaassa ja suunnata koko perheen voimin Lottemaan satumaiseen jouluun Pärnussa. Lisäksi Tallinnan suosituimpiin joulutapahtumiin kuuluva piparkakkutaidenäyttely ja kahvila Piparkakkumania on avoinna 7.1. asti, ja Tallinnan joulutori Raatihuoneentorilla jatkuu 28.12. asti.

Tässä seitsemän ideaa, jotka tekevät yhteisestä välipäivämatkasta rennon, helpon ja elämyksellisen.

Maailmankuulu Lego-näyttely Tallinnassa

Telliskiven M-hooneessa esillä oleva maailmankuulu Lego-taidenäyttely Art of the Brick tuo nähtäville amerikkalaisen taiteilijan Nathan Sawayan yli 70 Lego-teosta. Koko perheelle sopivassa, värikkäässä näyttelyssä on Sawayan luomia näyttäviä ihmis- ja eläinhahmoja sekä kekseliäitä tulkintoja maailman tunnetuista mestariteoksista, kuten Gustav Klimtin Suudelmasta, Vincent van Goghin Tähtitaivaasta ja Edvard Munchin Huudosta. Kierroksen jälkeen voi päästää mielikuvituksen valloilleen ja rakentaa jättipalikoista oman Lego-maailman.

Art of the Brick -näyttely, Telliskivi 60M, Tallinna. Avoinna ma-su 10–20, suljettu 24.-25.12.2025 ja 31.12.2025 sekä 1.1.2026.

Luovuutta ja talvitaikaa PROTOn joulumaassa

Tallinnan keksintötehdas PROTO muuntautuu aina 6.1. asti lumoavaksi joulumaaksi. Vieraat pääsevät kulkemaan maagisen metsän läpi, ihastelemaan eri korkeuksilla pyöriviä kuusia, askartelemaan ja tutustumaan kierrätysmateriaaleista tehtyihin joulukuusiin. Joulumaa on täynnä yllätyksiä, jotka herättävät oivalluksia ja iloa kaikenikäisille. Havainnollisista ja opettavaisista VR-peleistään tunnettu Proto onkin täydellinen kohde, kun halutaan nauttia luovista ja mielikuvituksellisista seikkailuista sisätiloissa.

Keksintötehdas PROTO, Peetri tn 10, Tallinna. 24.12.2025 suljettu. Avoinna 25.12.–31.12.2025 klo 11–17, 1.1.2026 12–18 ja 2.1.2026 lähtien ti-su 11–18

Lottemaa muuttuu talven ihmemaaksi

Pärnun lähellä sijaitseva Lottemaa avaa jouluiset porttinsa valikoituina päivinä joulun aikaan. Kun hämärä laskeutuu, Keksijäkylä muuttuu talven ihmemaaksi: polut ja talot loistavat jouluvaloissa, ja reipas koiratyttö Lotte ystävineen esittää uuden lämminhenkisen pääesityksen sekä useita, pieniä näytelmiä eri puolilla kylää.

Lapset voivat tavata kylän oman joulupukin Wolfgangin, laulaa tuttujen hahmojen kanssa ja kokeilla talviurheilua Brunon isän Matin ohjauksessa. Lämpimät talot tarjoavat suojaa pakkaselta eli koko perheen elämys on taattu säällä kuin säällä.

Lottemaa, Reiu küla, Pärnumaa. Avoinna 26.–30.12.2025 sekä 2.–4.1.2026 klo 15–19

Valojen taikaa historiallisessa kartanomiljöössä

Etelä-Virossa, parin tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta sijaitseva Taageperan kartano on upea historiallinen jugend-linna, joka on remontoitu korkeatasoiseksi hotelliksi ja elämyskeskukseksi. Talvikaudella kartanon puisto muuttuu satumaiseksi Winter Wonderlandiksi, jossa tuhannet valot, valoinstallaatiot, laserit ja hohtavat veistokset luovat taianomaisen tunnelman. Puistossa voi kulkea valaistujen polkujen keskellä, ihailla taivaankappaleita sekä nähdä kartanon alueella käyskenteleviä, eläviä punahirviä. Rauhallinen ympäristö, vaikuttava historia ja valojen luoma elämyksellisyys tekevät Taageperasta ainutlaatuisen talvikohteen koko perheelle. Kylpylävieraille vierailu talven ihmemaassa sisältyy hintaan.

Taagepera mõisa, Taagepera. Puisto on avoinna ympäri vuorokauden 1.3.2026 asti.

Rennosti löylyissä kaupungin vilinässä

Tallinnan Noblessnerissa, suosittujen museoiden ja ravintoloiden vieressä sijaitseva Iglupark on täydellinen paikka pysähtyä hetkeksi ja kerätä energiaa alkavaan vuoteen. Hauskoissa päreillä päällystetyissä Iglusaunoista avautuvat merinäkymät suoraan lauteilta, ja virkistävä pulahdus mereen tuo hyvää oloa kaikille rohkelikoille. Tunnelmalliseen talvivalaistukseen pukeutunut Iglupark yksityisine terasseineen ja merinäköaloineen on mieleenpainuva elämys koko perheelle. Saunaeväät tarjoaa Vintis Tintin & Tankerin -ravintola.

Iglupark, Lennusadama tn 7, Tallinna. Saunat ovat avoinna joka päivä 11–23. Saunominen vain ennakkovarauksella.

Lämpöä, leikkiä ja rentoutumista

Tallinnan Mustamäellä Viron parhaaksi kylpyläksi 2025 valitty Elamus Spa on täydellinen paikka rentoutua yhdessä talvipäivän seikkailujen jälkeen. Tarjolla on 22 erilaista saunaa, iso allasalue, porealtaita sekä oma turvallinen alue perheen pienimmille. Aikuisille on lisäksi rauhallinen 21+ Spa. Oletko jo kokeillut virolaisia saunarituaaleja? Niitä on tarjolla Elmus Spassa monipuolisesti sadan hengen ryhmälöylyttelyistä alppimaisemissa yrttien tuoksuiseen vihtomiselämykseen ja hunajakuorintaan. Kahvila-ravintolasta saa helposti välipalaa kylpemisen lomaan.

Elamus Spa, Akadeemia tee 30, Tallinna. Avoinna 24.12.2025 10–20, 25.–26.12.2025 10–24, 31.12.2025 10–21 ja 1.1.2026 11–00, 2.1.2026 lähtien ma-su 10–24.

Vesileikkejä ja vauhtia Viimsissä

Vain noin 10 kilometrin päässä Tallinnan keskustasta sijaitseva Tallinn Viimsi SPA on arvostettu kylpylä- ja hotellikompleksi, joka tarjoaa tekemistä koko perheelle. Vieraiden käytössä on erillinen perhesaunakeskus sekä rauhallinen SPA18+, joka on tarkoitettu vain aikuisille. Lasikäytävällä hotelliin ja saunakeskukseen yhdistetty Atlantis H2O Aquapark on Viron suurin sisävesipuisto ja täydellinen kohde perheille, jotka kaipaavat välipäiviin vauhtia ja iloa. Vesipuistossa voi räiskiä, liukua ja leikkiä aaltoaltaassa, virtausjoessa ja kahdeksassa liukumäessä, joista pisimmät ovat huimat 120 metriä. Myös perheen pienimmille on oma leikki- ja allasalue mataline vesineen ja pienine liukumäkineen.

Viimsi Spa saunakeskus ja SPA18+, Randvere tee 11, Viimsi. Avoinna ma-su 12–22.30, suljettu 24.12.2025 ja 31.12.2025.

Atlantis H2O Aquapark, Ravi tee 1, Viimsi. Avoinna ma-su 10–22, suljetaan 24.12. ja 31.12. poikkeuksellisesti klo 18.00.