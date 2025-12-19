Espoon seurakuntayhtymä

Tuntemattoman lahjoitus voi pelastaa joulun – Pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukeräys innosti auttamaan

19.12.2025 07:00:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan evankelis-luterilaisten seurakuntien joulukeräys Lahja lähimmäiselle tuo tänäkin vuonna kaivattua apua tuhansien pienituloisten jouluvalmisteluihin. Auttamisenhalu ei ole heikentyneessä taloustilanteessa hiipunut ja toisaalta tietoisuus lähimmäisten talousahdingosta on kannustanut auttamaan: jouluapua keräyksen kautta saa runsaat 4 000 henkilöä, mikä on samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Saapuneiden lahjakorttien arvo ylitti nyt 100 000 euroa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Lahja lähimmäiselle -keräyksessä kerättiin lahjakortteja etupäässä jouluruokien ja lahjojen hankintaan. Lahjakortit on jaettu ja niitä jaetaan diakoniatyön kautta vähävaraisille perheille ja yksinasuville.  

Lahjakortteja saatiin noin 2 200 kpl ja niiden yhteisarvo oli yli 100 000 euroa. Kuusitoista seurakuntaa vastasi, että keräystulos oli sama tai parempi kuin vuosi sitten, kun taas kahdeksassa seurakunnassa se pieneni. (Seurakuntien keräys tunnettiin aiemmin nimellä Rakenna joulupuu. Viime vuonna lahjakorttien määrä ja arvo olivat vähän pienempiä, mutta silloin kerättiin osassa seurakuntia lahjakorttien lisäksi joulupaketteja, joten luvut eivät ole ihan vertailukelpoisia.) 

Lahjoitukset ovat merkittävä apu vähävaraisten perheiden jouluun. ”Jouluni on pelastettu”, on monen kiitollisen ja liikuttuneenkin saajan palaute.  

Lahjoittajissa näkyy antamisen ilo, seurakunnista kerrotaan. Keräykseen osallistuminen on useille lahjoittajista vakiintunut ja tärkeä osa jouluvalmisteluja.

– Monet kertovat olevansa tietoisia vallitsevasta taloustilanteesta ja haluavansa siksi muistaa erityisesti lapsia, kertoo Leppävaaran seurakunnan diakoniatyöntekijä Petri Lehtisalo.  

Uusia asiakkaita hakeutuu diakonia-avun piiriin 

Seurakunnat kertovat poikkeuksetta ihmisten tilanteiden vaikeutumisesta ja avun hakijoiden määrän kasvusta. Uusia asiakkaita tulee viikoittain.

– Monella on haasteita asumiskulujen kanssa, jolloin on vaikeuksia saada vuokraa maksettua ja syntyy vuokravelkaa, mikä johtaa puolestaan häätöuhkiin. Myös opiskelijoiden ruoka-avun tarve on kasvanut. Uutena ilmiönä on näkynyt se, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia on jäänyt työttömiksi, kertoo diakoniatyöntekijä Pauliina Alanko Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta.   

Herttoniemen seurakunnan diakoniatyöntekijä Karoliina Hämäläinen toteaa, että jouluavustuksen hakijoissa oli aiempaa enemmän lapsiperheitä.

– Enemmän huolta näkyy toimeentulosta, vuokravelkaa, häätöuhkaa, toivottomuutta. Yhä useammalla ei ole varaa lääkkeisiin.  

Tiedot on kerätty seurakunnista 8.–15.12.2025. Myös tämän jälkeen on tullut lahjoituksia. Osa lahjoituksista toimitetaan saajille uuden vuoden puolella. 

Diakoniatyö jakaa lisäksi avustuksia omista varoistaan sekä välittää joulun aikaan suuret määrät Mannerheimin lastensuojeluliiton, Pelastakaa lapset ry:n, Lions Clubien ja Marttojen lahjoittamia lahjakortteja ja ruokatavaroita.  

Diakoniatyö välittää perille niin ikään kasseja, jotka sisältävät esimerkiksi kahvia ja suklaata, samoin kuin villasukkia. 

Lisätietoja:  

Espoo:

Pauliina Alanko, Espoon tuomiokirkkoseurakunta: 

Petri Lehtisalo, Leppävaaran seurakunta: 

Helsinki:

Karoliina Hämäläinen, Herttoniemen seurakunta 

Kauniainen:

Sonja Holkerinoja, Kauniaisten suomalainen seurakunta 

Vantaa:

Karoliina Leikkari, Vantaankosken seurakunta 

Lahja lähimmäiselle -keräys toi jouluiloa tuhansille.
Lahja lähimmäiselle -keräys toi jouluiloa tuhansille.
Kuva: David Caceres del Castillo.
An anonymous donation can save Christmas – Christmas collection by parishes in the capital region inspired people to help19.12.2025 06:58:00 EET | Press release

The joint Christmas appeal organised by the Evangelical Lutheran parishes of Espoo, Helsinki, Kauniainen, and Vantaa, called Lahja lähimmäiselle (A Gift for Your Neighbour), is once again providing much-needed help to thousands of low-income families in their Christmas preparations. The desire to help has not waned in the weakened economic situation, and awareness of the financial difficulties of others has encouraged people to help: more than 4,000 people will receive Christmas aid through the collection, which is similar to last year's figure. The value of the gift cards received now exceeds €100,000. A warm thank you to all donors!

