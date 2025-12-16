SDP

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman osallistuu PES Leaders Meetingiin Brysselissä

17.12.2025 13:54:31 EET | SDP | Tiedote

Jaa

Euroopan sosialidemokraattisten johtajien tapaaminen torstaina 18. joulukuuta pohjustaa EU-huippukokousta, joka käsittelee muun muassa Venäjältä jäädytettyjen varojen käyttöä, Ukrainan tilannetta laajemmin sekä EU:n monivuotista rahoituskehystä. Lindtman tapaa Brysselissä PES:n kokouksen lisäksi muun muassa Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

PES järjestää Brysselissä puheenjohtajatason tapaamisen torstaina 18. joulukuuta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman matkustaa Brysseliin keskiviikkona 17. joulukuuta, jolloin hän tapaa muun muassa puhemies Roberta Metsolan.

Torstaina PES:n kokoukseen osallistuu PES:n johdon, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan ja S&D-ryhmän komissaarien lisäksi EU:n jäsenvaltioiden sosialidemokraattisia päämiehiä. Lindtmanin ohjelmaan kuuluu lisäksi useita tapaamisen turvallisuuteen ja talouteen liittyen keskiviikon ja perjantain välillä.

Matkan vuoksi Lindtman ei osallistu eduskunnan työhön enää kuluvalla viikolla.

Avainsanat

sdppeseuantoniocostarobertametsolaukraina

Yhteyshenkilöt

Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja

Yhteydenotot:
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi

antti.lindtman@eduskunta.fi

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Orpon hallituksen toimintakyky on perussuomalaisten eduskuntaryhmän käsissä16.12.2025 14:36:34 EET | Tiedote

Perussuomalaisten on turha väittää, että muut pitävät yllä tämänkertaista rasismikohua. On myös selvää, että pääministerin uskottavuus ja koko hallituksen toimintakyky on nyt täysin perussuomalaisten eduskuntaryhmän käsissä ja sen päätöksen varassa, koituuko rasistisista somekuvista seuraamuksia, SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Purra nosti kädet pystyyn suomalaisten suurimpien huolien edessä14.12.2025 11:27:02 EET | Tiedote

Riikka Purra puhui sunnuntaina perussuomalaisten puoluevaltuustolle. Puheen aluksi Purra uhriutui oman talouspolitiikkansa haaksirikon edessä ja kertoi, että vain lisää samaa epäonnistunutta talouspolitiikkaa on luvassa. Tämän jälkeen Purra kertoi, ettei hallitus tule tekemään isoja muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen, vaikka näkee niille tarpeen. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee, että hallitus on nostanut kädet pystyyn ja jättää hyvinvointialueet ja kunnat epävarmuuteen loppukaudeksi, vaikka hallituksella on koko ensi vuosi aikaa esittää korjauksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye