SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman osallistuu PES Leaders Meetingiin Brysselissä

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Purra nosti kädet pystyyn suomalaisten suurimpien huolien edessä 14.12.2025 11:27:02 EET

Riikka Purra puhui sunnuntaina perussuomalaisten puoluevaltuustolle. Puheen aluksi Purra uhriutui oman talouspolitiikkansa haaksirikon edessä ja kertoi, että vain lisää samaa epäonnistunutta talouspolitiikkaa on luvassa. Tämän jälkeen Purra kertoi, ettei hallitus tule tekemään isoja muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen, vaikka näkee niille tarpeen. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee, että hallitus on nostanut kädet pystyyn ja jättää hyvinvointialueet ja kunnat epävarmuuteen loppukaudeksi, vaikka hallituksella on koko ensi vuosi aikaa esittää korjauksia.