SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman osallistuu PES Leaders Meetingiin Brysselissä
Euroopan sosialidemokraattisten johtajien tapaaminen torstaina 18. joulukuuta pohjustaa EU-huippukokousta, joka käsittelee muun muassa Venäjältä jäädytettyjen varojen käyttöä, Ukrainan tilannetta laajemmin sekä EU:n monivuotista rahoituskehystä. Lindtman tapaa Brysselissä PES:n kokouksen lisäksi muun muassa Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan.
PES järjestää Brysselissä puheenjohtajatason tapaamisen torstaina 18. joulukuuta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman matkustaa Brysseliin keskiviikkona 17. joulukuuta, jolloin hän tapaa muun muassa puhemies Roberta Metsolan.
Torstaina PES:n kokoukseen osallistuu PES:n johdon, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan ja S&D-ryhmän komissaarien lisäksi EU:n jäsenvaltioiden sosialidemokraattisia päämiehiä. Lindtmanin ohjelmaan kuuluu lisäksi useita tapaamisen turvallisuuteen ja talouteen liittyen keskiviikon ja perjantain välillä.
Matkan vuoksi Lindtman ei osallistu eduskunnan työhön enää kuluvalla viikolla.
